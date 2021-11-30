Римские расставания, 2022

Режиссером картины стал актер Эдоардо Лео, который в 2012 году сыграл в ленте Вуди Аллена «Римские приключения». В 2016 году он исполнил главные роли в картинах «Кто эти люди?» и «Идеальные незнакомцы». В 2015 году Эдоардо снял свой третий по счету фильм «Джулия и мы», где также воплотил образ центрального персонажа.

В фильме режиссер пытается проанализировать проблему некоммуникабельности пары, которая широко распространена в современном обществе.

Самые драматические сцены фильмы снимались на Виа-делла-Фонтанелла-ди-Боргезе. Великолепная улочка для римской прогулки усеяна дорогими бутиками. Именно там главные герои, Зоя и Томмазо, осознают, что не властны над своими чувствами. Сцена подчеркивает важность диалога и честности между ними. А Виа-делла-Фонтанелла-ди-Боргезе является частью Древнего Риме. Это место названо так в честь старинного фонтана, который располагался в Палаццо Боргезе, а затем был снесен и заменен другим фонтаном, расположенным на углу с Виа-дель-Леончино. Его построили в 17-м веке по заказу Паоло V Боргезе.

В 1998 году талантливый итальянский певец Никколо Фаби исполнил песню Leave a day in Rome на сцене «Аристон». Именно этой композицией вдохновился Эдоардо Лео и спустя 20 лет решил назвать так свой фильм.

Фильм разбит на главы, в названии каждой лежит неоднозначный термин. Этот прием придает картине нетипичность. Лео черпает вдохновение из романтического фильма «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мег Райан в главных ролях.