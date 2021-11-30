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Римские расставания
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Lasciarsi un giorno a Roma

Римские расставания, 2022

2022 / Италия / Испания
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 27 октября 2022
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 30 ноября 2021
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
В ролях
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Марта Ниэто
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Джорджия Лепоре
Все актеры и съемочная группа
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