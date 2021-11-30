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Постер фильма Римские расставания
6.4
Римские расставания - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Римские расставания
6.4

Римские расставания

, 2022
Lasciarsi un giorno a Roma
Италия, Испания / комедия, мелодрама / 18+
Итальянская мелодрама о том, как трудно поставить точку в многолетних отношениях
Трейлеры
Постер фильма Римские расставания
6.4
Римские расставания - Дублированный трейлер
Римские расставания  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссером картины стал актер Эдоардо Лео, который в 2012 году сыграл в ленте Вуди Аллена «Римские приключения». В 2016 году он исполнил главные роли в картинах «Кто эти люди?» и «Идеальные незнакомцы». В 2015 году Эдоардо снял свой третий по счету фильм «Джулия и мы», где также воплотил образ центрального персонажа.

В фильме режиссер пытается проанализировать проблему некоммуникабельности пары, которая широко распространена в современном обществе. 

Самые драматические сцены фильмы снимались на Виа-делла-Фонтанелла-ди-Боргезе. Великолепная улочка для римской прогулки усеяна дорогими бутиками. Именно там главные герои, Зоя и Томмазо, осознают, что не властны над своими чувствами. Сцена подчеркивает важность диалога и честности между ними. А Виа-делла-Фонтанелла-ди-Боргезе является частью Древнего Риме. Это место названо так в честь старинного фонтана, который располагался в Палаццо Боргезе, а затем был снесен и заменен другим фонтаном, расположенным на углу с Виа-дель-Леончино. Его построили в 17-м веке по заказу Паоло V Боргезе. 

В 1998 году талантливый итальянский певец Никколо Фаби исполнил песню Leave a day in Rome на сцене «Аристон». Именно этой композицией вдохновился Эдоардо Лео и спустя 20 лет решил назвать так свой фильм.  

Фильм разбит на главы, в названии каждой лежит неоднозначный термин. Этот прием придает картине нетипичность. Лео черпает вдохновение из романтического фильма «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мег Райан в главных ролях. 

Пара узнает, как тяжело расставаться после долгих лет совместной жизни.

В ролях

Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Elena Veneziani
Марта Ньето
Марта Ньето
Zoe
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Tommaso
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Umberto
Джорджия Лепоре
Джорджия Лепоре
Эстер Ортега
Esther
Анна Далтон
Nina
Энрика Гвиди
Valentina
Марко Бонини
Марко Бонини
Flavio
Йонис Башир
Йонис Башир
Simone
Джиджио Морра
Franco
Режиссер Эдоардо Лео
Сценарист Марко Бонини, Damiano Bruè, Эдоардо Лео, Lisa Riccardi
Композитор Gianluca Misiti
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Испания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 ноября 2021
Дата выхода
27 октября 2022 Россия Ракета Релизинг
13 сентября 2022 Австралия
Бюджет €3 000 000
Сборы в мире $16 061
Производство Italian International Film, Neo Art, Vision Distribution
Другие названия
Lasciarsi un giorno a Roma, Breaking Up in Rome, Римские расставания, 請為我在羅馬多留一天

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 ноября 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Римские расставания - Дублированный трейлер
Римские расставания Дублированный трейлер
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