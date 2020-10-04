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Caveat

Предостережение, 2020

2020 / Великобритания
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм ужасов о психически больной девушке, запертой в доме на острове
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Факты О фильме

Название фильма в оригинале – Caveat, это латинское слово, означающее «Остерегайся», и является частью фразы Caveat emptor, что переводится как «(Пусть) покупатель остерегается». Смысл заключается в том, что покупатель несет ответственность за тщательную проверку товара перед оплатой, а также в том, что человек должен знать, во что он ввязывается.

Съемки проходили в Ирландии, графстве Корк, Бантри, в период с ноября по декабрь 2017 года. Премьеру пришлось отложить из-за финансовых проблем, а позже – из-за пандемии коронавируса.

Великолепное музыкальное сопровождение от Ричарда Дж. Митчелла пульсирует и проносится сквозь действие. Этот же композитор написал саундтреки к фильму «Плейхаус» (2012), многосерийному проекту «Хелен Вест» (2002) и многим другим картинам.

Образ центрального персонажа, Айзека, страдающего от амнезии, воплотил на экране актер Джонатан Френч. Эта роль стала его дебютной работой в полнометражном проекте.

Постановщиком картины стал режиссер и сценарист Дэмиан Маккарти. В его фильмографии несколько короткометражных хорроров. «Предостережение» — дебютный полнометражный проект Маккарти.

Безработный неудачник Айзек соглашается на предложение друга заработать и провести несколько дней в доме с его племянницей Ольгой, страдающей психическим расстройством. По прибытии выясняется, что дом находится на острове, и Айзеку придётся надеть на себя ограничивающую передвижение по дому цепь, так как Ольга боится, что кто-то зайдет к ней в комнату. Как только Айзек надевает на себя этот костюм в запущенном жутком доме начинают происходить странные вещи.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера онлайн 3 июня 2021
Премьера в мире 4 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэмиэн МакКарти
В ролях
Джонатан Френч
Лейла Сайкес
Бен Каплан
Инма Павон
Конор Двэйн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предостережение 2 постера
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