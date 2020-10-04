Предостережение, 2020

Название фильма в оригинале – Caveat, это латинское слово, означающее «Остерегайся», и является частью фразы Caveat emptor, что переводится как «(Пусть) покупатель остерегается». Смысл заключается в том, что покупатель несет ответственность за тщательную проверку товара перед оплатой, а также в том, что человек должен знать, во что он ввязывается.

Съемки проходили в Ирландии, графстве Корк, Бантри, в период с ноября по декабрь 2017 года. Премьеру пришлось отложить из-за финансовых проблем, а позже – из-за пандемии коронавируса.

Великолепное музыкальное сопровождение от Ричарда Дж. Митчелла пульсирует и проносится сквозь действие. Этот же композитор написал саундтреки к фильму «Плейхаус» (2012), многосерийному проекту «Хелен Вест» (2002) и многим другим картинам.

Образ центрального персонажа, Айзека, страдающего от амнезии, воплотил на экране актер Джонатан Френч. Эта роль стала его дебютной работой в полнометражном проекте.

Постановщиком картины стал режиссер и сценарист Дэмиан Маккарти. В его фильмографии несколько короткометражных хорроров. «Предостережение» — дебютный полнометражный проект Маккарти.