Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я тоже хочу Я тоже хочу
Киноафиша Фильмы Я тоже хочу

Я тоже хочу, 2012

2012 / Россия
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

По слухам, в некой радиоактивной зоне недалеко от Санкт-Петербурга существует Колокольня Счастья — мистическое место, которое “забирает” всех достойных людей. Разношерстная компания малознакомых людей — Матвей, музыкант, старик, бандит и проститутка — едут к Колокольне, чтобы попытаться обрести счастье. Но известно, что Колокольня “принимает” не всех и никто никогда не возвращался из этой зоны. 

  • При создании фильма не было построено ни одной декорации. 
  • Последний фильм режиссера Алексея Балабанова. 
  • Через 40 дней после смерти Алексея Балабанова, 27 июня 2013 года, обрушилась колокольня Запогостской церкви, которая появляется в конце фильма в качестве Колокольни Счастья. По словам Алексея Балабанова, именно “покосившаяся колокольня, которая стоит на острове”, подсказала ему идею картины
  • Режиссер Алексей Балабанов появился в эпизодической роли умирающего кинорежиссера в конце фильма. 
  • Мировая премьера фильма состоялась в программе “Горизонты” 69-го Венецианского кинофестиваля.
  • Роль Матвея и Бандита сыграли непрофессиональные актеры. Роль Музыканта сыграл фронтмен группы “АукцЫон” Олег Гаркуша. 
  • На роль Музыканта рассматривались Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов, Сергей Чиграков и Леонид Федоров. 

По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. В нем — Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья, которая по слухам находится где-то между Питером и Угличем, рядом с уже давно неработающей атомной станцией. Колокольня забирает людей. Но не всех. Но в темной большой машине каждый верит, что выберут его.

7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера в мире 7 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Александр Мосин
Олег Гаркуша
Юрий Матвеев
Алиса Шитикова
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие русские криминальные фильмы Лучшие русские криминальные фильмы
Постер фильма Я тоже хочу 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Я тоже хочу смотреть онлайн

Я тоже хочу
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Восторженные российские кинокритики, едва сдерживая трепет в груди, на все лады толкуют свежую балабановскую картину, определяя ее как последнюю (во многом с подачи самого Балабанова) и приурочивая к близкому концу света, якобы предсказанному наши заокеанскими доколумбовыми друзьями. Фестивальная публика тоже прониклась: в Венеции фильм был взят в программу «Горизонты», на «Киношоке» удостоился приза прессы и приза за лучшую операторскую работу, а на I…
Читать
Катерина Радюк 9 сентября 2017, 13:51
"Я хочу счастья! Я тоже хочу!"
«Я тоже хочу» стал последней режиссерской работой Алексея Балабанова. В сравнении с другими фильмами… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 16/12/2012 - 20:18:47):тема не то что бы больная, но знакомая. Да кому она на Руси то не знакома, по себе, али по знакомым. Но то… Читать дальше…
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспектива Алексея Балабанова пройдет в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» С 6 по 10 сентября в 23-х городах России пройдет ретроспектива лучших картин известного российского режиссера Алексея Балабанова. Показы пройдут в 32-х кинотеатрах Объединенной сети
Написать
25 августа 2017 02:02
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер без цензуры
Трейлер без цензуры
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши