Я тоже хочу, 2012

По слухам, в некой радиоактивной зоне недалеко от Санкт-Петербурга существует Колокольня Счастья — мистическое место, которое “забирает” всех достойных людей. Разношерстная компания малознакомых людей — Матвей, музыкант, старик, бандит и проститутка — едут к Колокольне, чтобы попытаться обрести счастье. Но известно, что Колокольня “принимает” не всех и никто никогда не возвращался из этой зоны.
По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. В нем — Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья, которая по слухам находится где-то между Питером и Угличем, рядом с уже давно неработающей атомной станцией. Колокольня забирает людей. Но не всех. Но в темной большой машине каждый верит, что выберут его.
«Я тоже хочу» стал последней режиссерской работой Алексея Балабанова. В сравнении с другими фильмами… Читать дальше…