Жмурки, 2005

Незадачливые бандиты Сергей и Семен живут в Нижнем Новгороде и работают на местного авторитета Михалыча. Тот держит под контролем городской наркотрафик и приказывает им завербовать химика по прозвищу Доктор, который варит в городском морге метамфетамин. Тот же вовсе не желает, чтобы его крышевали, поэтому нападает на друзей, после чего погибает. Задание провалено, Михалыч дает героям последнюю, самоубийственную миссию: обменять чемодан, полный денег, на чемодан, полный героина. На оба чемодана уже нацелились враждебные преступные группировки, так что героям пригодится вся их смекалка, чтобы выжить. Но и они не так просты, а их интересы простираются куда дальше банды Михалыча…
Новый фильм одного из ведущих российских режиссеров Алексея Балабанова возвращает нас в середину 90-х годов. В центре фильма – шумная кровавая кутерьма со стрельбой и распальцовками, хлесткими диалогами и мордобоем, закрутившаяся в провинциальном городке в российской глубинке вокруг чемодана с героином. Никого не жалко, никого. Вот только это уже не драма, какой некогда был первый "Брат", это, пожалуй, уже комедия. Черная-пречерная, чернее не бывает...
ЖМУРКИ фильм Алексея Балабанова
Жанр: беспредельная комедия
После фильмов… Читать дальше…