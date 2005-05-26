Жмурки, 2005

Незадачливые бандиты Сергей и Семен живут в Нижнем Новгороде и работают на местного авторитета Михалыча. Тот держит под контролем городской наркотрафик и приказывает им завербовать химика по прозвищу Доктор, который варит в городском морге метамфетамин. Тот же вовсе не желает, чтобы его крышевали, поэтому нападает на друзей, после чего погибает. Задание провалено, Михалыч дает героям последнюю, самоубийственную миссию: обменять чемодан, полный денег, на чемодан, полный героина. На оба чемодана уже нацелились враждебные преступные группировки, так что героям пригодится вся их смекалка, чтобы выжить. Но и они не так просты, а их интересы простираются куда дальше банды Михалыча…