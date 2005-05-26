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Zhmurki

Жмурки, 2005

2005 / Россия
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33 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Незадачливые бандиты Сергей и Семен живут в Нижнем Новгороде и работают на местного авторитета Михалыча. Тот держит под контролем городской наркотрафик и приказывает им завербовать химика по прозвищу Доктор, который варит в городском морге метамфетамин. Тот же вовсе не желает, чтобы его крышевали, поэтому нападает на друзей, после чего погибает. Задание провалено, Михалыч дает героям последнюю, самоубийственную миссию: обменять чемодан, полный денег, на чемодан, полный героина. На оба чемодана уже нацелились враждебные преступные группировки, так что героям пригодится вся их смекалка, чтобы выжить. Но и они не так просты, а их интересы простираются куда дальше банды Михалыча… 

  • Это первый фильм великого российского режиссера Алексея Балабанова, снятый не по его сценарию. Эту историю Балабанову предложил друг и продюсер Сергей Сельянов. Автором сценария выступил футболист Стас Мохначев, для которого этот фильм стал дебютным: товарищи по команде убедили показать свои наброски продюсерам. 
  • Морг, в котором происходит действие одной из первых сцен фильма, – это на самом деле переоборудованная нижегородская баня. В роли трупов снялись актеры местного театра, так загримированные под мертвецов, что посетители бани их пугались. 
  • Сцена, в которой Михалыч сжигает труп Архитектора, вдохновлена смертью Алексея Галанина, убитого криминальным авторитетом Мансуровым за плохой ремонт.

Новый фильм одного из ведущих российских режиссеров Алексея Балабанова возвращает нас в середину 90-х годов. В центре фильма – шумная кровавая кутерьма со стрельбой и распальцовками, хлесткими диалогами и мордобоем, закрутившаяся в провинциальном городке в российской глубинке вокруг чемодана с героином. Никого не жалко, никого. Вот только это уже не драма, какой некогда был первый "Брат", это, пожалуй, уже комедия. Черная-пречерная, чернее не бывает...

7.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера в мире 26 мая 2005
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Алексей Панин
Алексей Панин
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Никита Михалков
Никита Михалков
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жмурки 3 постера
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Жмурки
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Наша рецензия
Алексей Балабанов решил окинуть ироническим взглядом 90-е годы. Эпоха диких бандитов в малиновых пиджаках и непрерывных разборок и черных переделов всего и вся предстала у него как своего рода игра в жмурки. Последнее слово, само собой, надлежит разуметь в патологоанатомическом смысле. Нельзя сказать, что Балабанова постигла в данном случае особенно сиятельная и легкокрылая удача, но кое-какие вещи все же ему удались. Прежде всего это галерея образов, извлекающих из нашей памяти незабвенный…
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tmg 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 23/04/2005 - 22:52:35):А вообще про что фильм-то?

ЖМУРКИ фильм Алексея Балабанова
Жанр: беспредельная комедия

После фильмов… Читать дальше…
Кибер 2 апреля 2015, 12:51
О главном все умолчали - кинокомпания СТВ жмет на две педали - коммекрческую и авторскуюЮ чтобы выжить и чтобы творить. Сельянов и Балабанов… Читать дальше…
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25 августа 2017 02:02
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