Обратимая реальность, 2022

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда большая часть людей увлекается виртуальными путешествиями от компании «Новая жизнь». Однако однажды в игру начинают вмешиваться силы из внешнего мира — группа активистов, которая пытается вернуть пользователей в реальность. Расследованием произошедшего занимается сотрудник полиции по имени Михаил, который пытается расколоть одну из сотрудниц «Новой жизни» Вику, ведь она, по сообщениям, сотрудничает с активистами. «Обратимая реальность» понравится поклонникам нетипичной фантастики, а также тем, кто искренне любит российское кино.
Постановщиком ленты выступил Дмитрий Константинов, новосибирский кинематографист, снявший такие фильмы, как «Грешник» и «Игра в любовь». Константин также участвовал в создании сериалов «Оттепель», «Простые истины» и многих других.
Главную мужскую роль в картине исполнил Павел Чинарев, уроженец Санкт-Петербурга, знакомый многим россиянам по фильмам «Мажор», «Миллиард», «Тряпичный союз», а также сериалам «Знахарь», «Гурзуф», «И снова здравствуйте!».
Компанию Павлу Чинареву на большом экране составила российская актриса Вера Колесникова. Многие могли видеть Колесникову в сериалах «Бюро», «Сто дней свободы», а также фильму «Семнадцатое октября».
Небольшие роли в картине также исполнили Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал», «Остров», «Метод»), а также Антон Филипенко («Проект “Анна Николаевна”», «28 панфиловцев», «Почка»).
Для кинематографиста Константинова «Обратимая реальность» стала первым фильмом, снятым в жанре фантастики. До этого Константинов в основном снимал сериалы о жизни в жанре комедии или исторической драмы.
Производство «Обратимой реальности» стартовало в 2020 году в российской столице. Известно, что большая часть съемок фильма проходила в специальных необычных фантастических декорациях, которые были придуманы для проекта Константинова.
В картине Константинова Тимофей Трибунцев играет сразу три разные роли, при этом не меняя своей внешности. Одной из этих ролей является руководитель вымышленной компании «Новая жизнь». По словам самого актера, один из его персонажей — яркий положительный герой, а двое других не столь однозначны.
Исполнитель главной роли в ленте, россиянин Павел Чинарев является обладателем приза за «Лучшую мужскую роль» российского кинофестиваля «Кинотавр». Эту награду он получил за работу в драматической картине «Тряпичный союз», режиссером которой выступил Михаил Местецкий.
Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом – все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под подозрением – группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым...
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