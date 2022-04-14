Обратимая реальность, 2022

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда большая часть людей увлекается виртуальными путешествиями от компании «Новая жизнь». Однако однажды в игру начинают вмешиваться силы из внешнего мира — группа активистов, которая пытается вернуть пользователей в реальность. Расследованием произошедшего занимается сотрудник полиции по имени Михаил, который пытается расколоть одну из сотрудниц «Новой жизни» Вику, ведь она, по сообщениям, сотрудничает с активистами. «Обратимая реальность» понравится поклонникам нетипичной фантастики, а также тем, кто искренне любит российское кино.

Постановщиком ленты выступил Дмитрий Константинов, новосибирский кинематографист, снявший такие фильмы, как «Грешник» и «Игра в любовь». Константин также участвовал в создании сериалов «Оттепель», «Простые истины» и многих других.

Главную мужскую роль в картине исполнил Павел Чинарев, уроженец Санкт-Петербурга, знакомый многим россиянам по фильмам «Мажор», «Миллиард», «Тряпичный союз», а также сериалам «Знахарь», «Гурзуф», «И снова здравствуйте!».

Компанию Павлу Чинареву на большом экране составила российская актриса Вера Колесникова. Многие могли видеть Колесникову в сериалах «Бюро», «Сто дней свободы», а также фильму «Семнадцатое октября».

Небольшие роли в картине также исполнили Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал», «Остров», «Метод»), а также Антон Филипенко («Проект “Анна Николаевна”», «28 панфиловцев», «Почка»).