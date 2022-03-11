Ника, 2022

Лента раскрывает сложные взаимоотношения Ники с родными, мамой и бабушкой. Будучи знаменитостью, девочка не чувствовала себя нужной и любимой в собственной семье.
Таланту главной героини уделяется меньше внимания, чем ее внутренним переживаниям и взаимоотношениям с людьми и окружающим миром. Сюжет рассказывает о том, как ранняя популярность может наполнить жизнь драматическими событиями и в конце концов сломать ее.
Главную героиню, у которой отобрали детство, спасает любовь. Она дарит ей вдохновение и силы творить и двигаться дальше.
История Ники является уникальной и не менее запутанной, однако авторы не стали на этом останавливаться. Несмотря на множество несостыковок в ее реальной биографии, фильм в большей степени затронул не тему аферы родителей, а чувства девочки.
В ленте приняли участие популярные и профессиональные актеры. Мать главной героини сыграла Анна Михалкова («Сибирский цирюльник»), также в проекте приняли участие Иван Фоминов («Чики»), Евгений Сангаджиев («Человек из Подольска») и другие.
Лента была номинирована на две награды на кинофестивале SXSW в 2022 году и забрала одну из них. Известно, что фильм был включен в основной конкурс. Актриса Лиза Янковская получила специальный приз жюри, а сценарий Василисы Кузьминой был выдвинут на грант.
История картины зародилась еще в стенах школы «Индустрия», где училась будущий режиссер Василиса Кузьмина. Ее преподаватели позже выступили продюсерами проекта и помогли отправить его на кинофестиваль и в прокат. Над картиной работали известные кинодеятели – Михаил Врубель («Чики»), Федор Бондарчук («Псих»), Александр Андрющенко («Лед 2»).
Фильм основан на реальной истории советского вундеркинда и поэтессы Ники Турбиной, которую обманом сделали звездой ее мама и бабушка. Девушка умерла в возрасте 27 лет, после чего была обнародована правда о ее стихотворениях.
Главную роль исполнила актриса Лиза Янковская, внучка Олега Янковского. Ранее она снялась в фильме «История одного назначения» 2018 года и в ряде сериалов.