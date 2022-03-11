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Ника Ника
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Nika

Ника, 2022

2022 / Россия
8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Биографическая драма о юной поэтессе с трагической судьбой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лента раскрывает сложные взаимоотношения Ники с родными, мамой и бабушкой. Будучи знаменитостью, девочка не чувствовала себя нужной и любимой в собственной семье.

Таланту главной героини уделяется меньше внимания, чем ее внутренним переживаниям и взаимоотношениям с людьми и окружающим миром. Сюжет рассказывает о том, как ранняя популярность может наполнить жизнь драматическими событиями и в конце концов сломать ее.

Главную героиню, у которой отобрали детство, спасает любовь. Она дарит ей вдохновение и силы творить и двигаться дальше.

История Ники является уникальной и не менее запутанной, однако авторы не стали на этом останавливаться. Несмотря на множество несостыковок в ее реальной биографии, фильм в большей степени затронул не тему аферы родителей, а чувства девочки.

В ленте приняли участие популярные и профессиональные актеры. Мать главной героини сыграла Анна Михалкова («Сибирский цирюльник»), также в проекте приняли участие Иван Фоминов («Чики»), Евгений Сангаджиев («Человек из Подольска») и другие.

Лента была номинирована на две награды на кинофестивале SXSW в 2022 году и забрала одну из них. Известно, что фильм был включен в основной конкурс. Актриса Лиза Янковская получила специальный приз жюри, а сценарий Василисы Кузьминой был выдвинут на грант.

История картины зародилась еще в стенах школы «Индустрия», где училась будущий режиссер Василиса Кузьмина. Ее преподаватели позже выступили продюсерами проекта и помогли отправить его на кинофестиваль и в прокат. Над картиной работали известные кинодеятели – Михаил Врубель («Чики»), Федор Бондарчук («Псих»), Александр Андрющенко («Лед 2»).

Фильм основан на реальной истории советского вундеркинда и поэтессы Ники Турбиной, которую обманом сделали звездой ее мама и бабушка. Девушка умерла в возрасте 27 лет, после чего была обнародована правда о ее стихотворениях.

Главную роль исполнила актриса Лиза Янковская, внучка Олега Янковского. Ранее она снялась в фильме «История одного назначения» 2018 года и в ряде сериалов.

Ника Турбина провела детство с мамой в разъездах по всему Советскому Союзу, читая свои стихи. Гастроли, встречи с благодарными любителями поэзии, богемные вечеринки и знакомства со знаменитостями — она была вундеркиндом, самой юной советской поэтессой, поражавшей читателей недетской грустью и пронзительностью строк. В конце 90-х Нике уже 27: детство давно кончилось, Советского Союза не существует, но главное — она больше не может писать стихи — вдохновение давно не приходит. Она по- прежнему живет с матерью, уже лечится от алкоголизма и пытается разобраться в себе — куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует материнской любви и сможет ли когда-то быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном, который отказался от многообещающей карьеры дипломата, дает Нике надежду на это счастье.
8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 19 мая 2022
Премьера в мире 11 марта 2022
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Василиса Кузьмина
Василиса Кузьмина
В ролях
Елизавета Янковская
Елизавета Янковская
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Иван Фоминов
Иван Фоминов
Иван Бровин
Иван Бровин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ника 2 постера
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Художественный
16:00 от 850 ₽
Полное расписание и билеты

Ника смотреть онлайн

Ника
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«Свойства памяти» — стихи, написанные Марией Плешковой специально для фильма, служат не только рефреном всей истории, но и как будто рифмуются с ее главной темой — потерей идентичности (о ней создатели говорили на обсуждении в рамках КароАрт), которая напрямую связана с подменой собственных воспоминаний. «Черное заменить на белое» — примерно так звучит одна из его строчек. Нечто подобное происходит с главной героиней Никой Турбиной (Лиза Янковская),…
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София Голованова 23 мая 2022, 22:42
Лично мне очень понравилось. Но это на любителей, а для тех, кто хочет лёгкий фильм на вечера это не подойдёт. Фильм заставляет очень о многом… Читать дальше…
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«Ника» в кинотеатрах

сб 30
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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