Ника, 2022

Лента раскрывает сложные взаимоотношения Ники с родными, мамой и бабушкой. Будучи знаменитостью, девочка не чувствовала себя нужной и любимой в собственной семье.

Таланту главной героини уделяется меньше внимания, чем ее внутренним переживаниям и взаимоотношениям с людьми и окружающим миром. Сюжет рассказывает о том, как ранняя популярность может наполнить жизнь драматическими событиями и в конце концов сломать ее.

Главную героиню, у которой отобрали детство, спасает любовь. Она дарит ей вдохновение и силы творить и двигаться дальше.

История Ники является уникальной и не менее запутанной, однако авторы не стали на этом останавливаться. Несмотря на множество несостыковок в ее реальной биографии, фильм в большей степени затронул не тему аферы родителей, а чувства девочки.

В ленте приняли участие популярные и профессиональные актеры. Мать главной героини сыграла Анна Михалкова («Сибирский цирюльник»), также в проекте приняли участие Иван Фоминов («Чики»), Евгений Сангаджиев («Человек из Подольска») и другие.