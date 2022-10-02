Ноцебо, 2022

Премьера состоялась 14 октября 2022 года на Международном фестивале фантастических фильмов в Ситжесе, в Каталонии.
Основные съемки начались 1 февраля 2021 года и проходили в ирландском городе Дублин. Далее некоторые эпизоды снимались в Маниле.
Фильм стал первым совместным проектом Ирландии и Филиппин.
Картина исследуют тему потребительства и эксплуатации людей в модной индустрии, а также способность мозга решать, наносить ли вред телу или лечить его.
Оригинальное название фильма – Nocebo, но в России он получил название «Дурной глаз». «Ноцебо» является антонимом «плацебо» и относится к эффекту ноцебо, при котором негативное мышление пациента приводит к более серьезному по степени тяжести результату.
Дизайнер модной одежды готовится к своему главному показу. Но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что, помимо гостьи, в доме поселился кто-то еще.
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