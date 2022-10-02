Ноцебо, 2022

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Постер фильма Дурной глаз
6.0
Дурной глаз - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дурной глаз
6.0

Дурной глаз

, 2022
Nocebo
США / триллер / 18+
Триллер с Евой Грин о разрушительной силе мысли
Трейлеры
Постер фильма Дурной глаз
6.0
Дурной глаз - Дублированный трейлер
Дурной глаз  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Премьера состоялась 14 октября 2022 года на Международном фестивале фантастических фильмов в Ситжесе, в Каталонии.

Основные съемки начались 1 февраля 2021 года и проходили в ирландском городе Дублин. Далее некоторые эпизоды снимались в Маниле. 

Фильм стал первым совместным проектом Ирландии и Филиппин. 

Картина исследуют тему потребительства и эксплуатации людей в модной индустрии, а также способность мозга решать, наносить ли вред телу или лечить его. 

Оригинальное название фильма – Nocebo, но в России он получил название «Дурной глаз». «Ноцебо» является антонимом «плацебо» и относится к эффекту ноцебо, при котором негативное мышление пациента приводит к более серьезному по степени тяжести результату. 

 

Дизайнер модной одежды готовится к своему главному показу. Но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что, помимо гостьи, в доме поселился кто-то еще.

В ролях

Ева Грин
Ева Грин
Christine
Марк Стронг
Марк Стронг
Felix
Кэти Бэлтон
Кэти Бэлтон
Liz
Билли Гадсдон
Билли Гадсдон
Bobs
Чай Фонасье
Чай Фонасье
Diana
Anthony Falcon
Jomar
Angie Ferro
Ongo
Sariah Reyes-Themistocleous
Anina
Lawrene Agoncillo
Young Diana
Jimson Buenagua
Diana's Father
Режиссер Лоркан Финнеган
Сценарист Гаррет Шэнли
Композитор Jose Antonio Buencamino
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 февраля 2023
Премьера в мире 2 октября 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Россия Arna Media
9 декабря 2022 Великобритания 15
9 декабря 2022 Ирландия 15A
4 ноября 2022 США
3 ноября 2022 Таиланд
24 февраля 2023 Тайвань
Сборы в мире $142 918
Производство Epicmedia Productions, Fís Éireann / Screen Ireland, IPR.VC
Другие названия
Nocebo, Efecto nocebo, Malédiction, Nosebo Etkisi, The Curse, The Nocebo Effect, Дурной глаз, ノセボ, 巫母

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 18 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дурной глаз - Дублированный трейлер
Дурной глаз Дублированный трейлер
Дурной глаз - Трейлер
Дурной глаз Трейлер
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Наша рецензия

Дом с прислугой.
Дом с прислугой. В марте 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, состоялась интернет-премьера клаустрофобного триллера «Вивариум» о молодой паре, застрявшей в пластиковой субурбии с неотличимыми друг от друга магриттовскими домами. Ирландец Лоркан Финнеган, для которого этот фильм являлся лишь вторым в карьере, не только попал в нерв времени, но и остроумно обнажил страхи молодых представителей среднего класса, обреченных на короткую и бессмысленную жизнь, главная цель которой – выпустить…

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Новости о фильме

Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
1 ноября 2022 12:00 Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.  

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