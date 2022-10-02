Ноцебо, 2022

Премьера состоялась 14 октября 2022 года на Международном фестивале фантастических фильмов в Ситжесе, в Каталонии.

Основные съемки начались 1 февраля 2021 года и проходили в ирландском городе Дублин. Далее некоторые эпизоды снимались в Маниле.

Фильм стал первым совместным проектом Ирландии и Филиппин.

Картина исследуют тему потребительства и эксплуатации людей в модной индустрии, а также способность мозга решать, наносить ли вред телу или лечить его.

Оригинальное название фильма – Nocebo, но в России он получил название «Дурной глаз». «Ноцебо» является антонимом «плацебо» и относится к эффекту ноцебо, при котором негативное мышление пациента приводит к более серьезному по степени тяжести результату.