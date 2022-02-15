Анимационный фильм снят по мотивам серии произведений «Маленький Николя» Рене Госинни и художника Жан-Жака Семпе.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Каннского кинофестиваля в 2022 году.

Мультфильм был удостоен приза за «Лучший фильм» на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2022 году.

Художники черпали вдохновение из иллюстраций Семпе и тщательно прорисовали детали. Каждый «мир» имеет свой визуальный образ и стиль. Аниматоры использовали сложные кинематографические приемы.

Музыку к мультфильму написал Людовик Бурсе, который принимал участие в съемках и озвучивании фильма OSS117: Lost in Rio (2009), а также известен своими саундтреками для фильмов «Артист» (2011), «Шутки в сторону» (2012), «Агент 117» (2006) и других.