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Постер мультфильма Маленький Николя
7.1
Маленький Николя - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Маленький Николя
7.1

Маленький Николя

, 2022
Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Франция, Люксембург / анимация, семейный / 18+
Семейный мультфильм о приключениях озорного мальчугана
Трейлеры
Постер мультфильма Маленький Николя
7.1
Маленький Николя - Дублированный трейлер
Маленький Николя  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Анимационный фильм снят по мотивам серии произведений «Маленький Николя» Рене Госинни и художника Жан-Жака Семпе. 

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Каннского кинофестиваля в 2022 году.

Мультфильм был удостоен приза за «Лучший фильм» на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2022 году. 

Художники черпали вдохновение из иллюстраций Семпе и тщательно прорисовали детали. Каждый «мир» имеет свой визуальный образ и стиль. Аниматоры использовали сложные кинематографические приемы.

Музыку к мультфильму написал Людовик Бурсе, который принимал участие в съемках и озвучивании фильма OSS117: Lost in Rio (2009), а также известен своими саундтреками для фильмов «Артист» (2011), «Шутки в сторону» (2012), «Агент 117» (2006) и других.

Жили в Париже два друга – писатель и художник. И придумали они однажды маленького Николя – озорного мальчугана, который любит своих родителей, ходит в школу, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное качество Николя – умение видеть что-то забавное даже в самых обычных вещах, так что каждый его день наполнен удивительными приключениями.

В ролях

Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Jean-Jacques Sempé
Ален Шаба
Ален Шаба
Le chien
Фредерик Тирмон
Фредерик Тирмон
Симон Фалю
Симон Фалю
Le Petit Nicolas
Дельфин Бариль
Mme Courteplaque
Марк Арно
Le photographe
Марк Арно
Le photographe
Альбан Омард
Le Bouillon
Elisa Bardeau
Marie-Edwige
Lucie Bolze
La mère sur le quai
Октав Босуэ
Alceste
Maud Collomb
L'amoureuse
Режиссер Амандин Фредон, Бенжамен Массубр
Сценарист Рене Госцинни, Anne Goscinny, Michel Fessler, Бенжамен Массубр
Композитор Людовик Бурсе
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция / Люксембург
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 февраля 2023
Премьера в мире 15 февраля 2022
Дата выхода
20 октября 2022 Россия Вольга
29 декабря 2022 Венгрия 6
1 декабря 2022 Германия 0
9 ноября 2023 Греция
30 декабря 2022 Испания
15 февраля 2024 Италия
13 октября 2022 Казахстан 12+
20 октября 2022 Кыргызстан
9 ноября 2023 Литва V
20 января 2023 Польша
16 августа 2022 США G
12 октября 2022 Франция
13 июля 2023 Хорватия
8 декабря 2022 Чехия
Сборы в мире $3 826 786
Производство On Classics (Mediawan), Bidibul Productions, Align
Другие названия
Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?, Little Nicholas, Der kleine Nick erzählt vom Glück, El pequeño Nicolás, Little Nicholas - Happy as Can Be, Маленький Николя, A kis Nicolas: Eljött a boldogság ideje!, Le Avventure del Piccolo Nicolas, Le petit Nicolas : qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?, Le Petit Nicolas: Happy as Can Be, Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo, Nikica: Kako je sve počelo, O Menino Nicolau - A Felicidade Não Pode Esperar, Pıtırcık - Mutlu Olmak İçin Neyi Bekliyoruz?, Szczęście Mikołajka, Ο μικρός Νικόλας: Τι περιμένουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι;, Малий Ніколя: навіщо чекати, щоб бути щасливим?, Малкият Никола: Какво чакаме, за да бъдем щастливи?, 꼬마 니콜라, プチ・ニコラ パリがくれた幸せ, 小淘氣尼古拉：快樂的源頭, Lille Nicolas – Hva venter vi på for å bli lykkelige?, A kis Nicolas – Eljött a boldogság ideje!, Le Petit Nicolas : Parfum d'enfance, Little Nicholas: What are we waiting for to be happy?, Le Petit Nicolas, Le Petit Nicolas : Une Enfance Rêvée

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 11 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Маленький Николя - Дублированный трейлер
Маленький Николя Дублированный трейлер
Маленький Николя - Дублированный трейлер
Маленький Николя Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

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