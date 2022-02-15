Анимационный фильм снят по мотивам серии произведений «Маленький Николя» Рене Госинни и художника Жан-Жака Семпе.
Мировая премьера фильма состоялась в рамках Каннского кинофестиваля в 2022 году.
Мультфильм был удостоен приза за «Лучший фильм» на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2022 году.
Художники черпали вдохновение из иллюстраций Семпе и тщательно прорисовали детали. Каждый «мир» имеет свой визуальный образ и стиль. Аниматоры использовали сложные кинематографические приемы.
Музыку к мультфильму написал Людовик Бурсе, который принимал участие в съемках и озвучивании фильма OSS117: Lost in Rio (2009), а также известен своими саундтреками для фильмов «Артист» (2011), «Шутки в сторону» (2012), «Агент 117» (2006) и других.
Жили в Париже два друга – писатель и художник. И придумали они однажды маленького Николя – озорного мальчугана, который любит своих родителей, ходит в школу, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное качество Николя – умение видеть что-то забавное даже в самых обычных вещах, так что каждый его день наполнен удивительными приключениями.
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