Фальшивомонетчик, 2021

5 причин смотреть фильм «Фальшивомонетчик»

Криминальная драма «Фальшивомонетчик» является новым режиссерским проектом американского актера Шона Пенна, двукратного лауреата «Оскара» и одного из самых авторитетных представителей современного Голливуда. «Фальшивомонетчик» стал первым проектом Пенна за последние пять лет.

Одну из главных ролей в фильме сыграла лауреатка многочисленных наград Реджина Кинг, знакомая большинству российских зрителей по таким лентам, как «Враг государства», «Джерри Магуайер», «Хранители», «Рэй» и многим другим.

Сценаристом «Фальшивомонетчика» стал Джез Баттеруорт, написавший оригинальные скрипты к таким фильмам, как «Ford против Ferrari», а также к одной из частей «бондианы». Ожидается также, что Баттеруорт станет автором сценария пятого фильма про Индиану Джонса.

«Фальшивомонетчик» вошел в основную программу минувшего Каннского кинофестиваля, который проходил на Лазурном побережье этим летом. Известно, что Пенн и часть актеров приехали на французский курорт, чтобы самостоятельно представить фильм и обсудить его со зрителями. Увы, картина не получила никаких наград.

Небольшую роль в картине исполнила популярная актриса Кэтрин Винник, любимая многими киноманами по роли Лагерты в историческом сериале «Викинги». Работа Винник в «Фальшивомонетчике» стала одной из немногих ролей актрисы в масштабных голливудских проектах.