Фальшивомонетчик, 2021

5 причин смотреть фильм «Фальшивомонетчик»
Криминальная драма «Фальшивомонетчик» является новым режиссерским проектом американского актера Шона Пенна, двукратного лауреата «Оскара» и одного из самых авторитетных представителей современного Голливуда. «Фальшивомонетчик» стал первым проектом Пенна за последние пять лет.
Одну из главных ролей в фильме сыграла лауреатка многочисленных наград Реджина Кинг, знакомая большинству российских зрителей по таким лентам, как «Враг государства», «Джерри Магуайер», «Хранители», «Рэй» и многим другим.
Сценаристом «Фальшивомонетчика» стал Джез Баттеруорт, написавший оригинальные скрипты к таким фильмам, как «Ford против Ferrari», а также к одной из частей «бондианы». Ожидается также, что Баттеруорт станет автором сценария пятого фильма про Индиану Джонса.
«Фальшивомонетчик» вошел в основную программу минувшего Каннского кинофестиваля, который проходил на Лазурном побережье этим летом. Известно, что Пенн и часть актеров приехали на французский курорт, чтобы самостоятельно представить фильм и обсудить его со зрителями. Увы, картина не получила никаких наград.
Небольшую роль в картине исполнила популярная актриса Кэтрин Винник, любимая многими киноманами по роли Лагерты в историческом сериале «Викинги». Работа Винник в «Фальшивомонетчике» стала одной из немногих ролей актрисы в масштабных голливудских проектах.
Производство «Фальшивомонетчика» было анонсировано в марте 2019 года. Съемки фильма прошли в канадском городе под названием Виннипег. Известно, что пандемия никак не повлияла на ход работы над режиссерской лентой Шона Пенна.
Дети голливудского актера Дилан и Хоппер Пенн сыграли небольшие роли в «Фальшивомонетчике». Это их первая и, вероятно, последняя совместная работа с отцом. Никто из ребят не планирует большую актерскую карьеру.
Новый фильм Шона Пенна получил преимущественно негативную критику как на Западе, так и в России. Однако, как показывает практика, мнения простых зрителей-киноманов далеко не всегда сходятся с тем, что пишут эксперты.
В одном из интервью Шон Пенн признался, что изначально должен был только сыграть роль в «Фальшивомонетчике». Однако при производстве возникли определенные проблемы с поиском человека на место режиссера. В итоге актер принял решение самостоятельно снять кино.
Одну из второстепенных ролей в картине сыграл известный голливудский актер Джош Бролин, известный по таким хитам, как «Дело храбрых», «Дюна», «Старикам тут не место». Кроме того, Бролин был номинирован на премию американской киноакадемии за свою работу в «Харви Милке», где также сыграл сам Пенн.
Ради благополучия дочери заботливый и нежный отец Джон Фогель начал грабить банки. Но став крупнейшим мошенником и вторым по масштабу фальшивомонетчиком в истории Америки, он поставил под угрозу жизнь любимой Джен.