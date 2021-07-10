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Фальшивомонетчик, 2021

2021 / США
4.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Криминальный триллер с Шоном Пенном о мошеннике и заботливом отце
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5 причин смотреть фильм «Фальшивомонетчик»

Криминальная драма «Фальшивомонетчик» является новым режиссерским проектом американского актера Шона Пенна, двукратного лауреата «Оскара» и одного из самых авторитетных представителей современного Голливуда. «Фальшивомонетчик» стал первым проектом Пенна за последние пять лет.

Одну из главных ролей в фильме сыграла лауреатка многочисленных наград Реджина Кинг, знакомая большинству российских зрителей по таким лентам, как «Враг государства», «Джерри Магуайер», «Хранители», «Рэй» и многим другим.

Сценаристом «Фальшивомонетчика» стал Джез Баттеруорт, написавший оригинальные скрипты к таким фильмам, как «Ford против Ferrari», а также к одной из частей «бондианы». Ожидается также, что Баттеруорт станет автором сценария пятого фильма про Индиану Джонса.

«Фальшивомонетчик» вошел в основную программу минувшего Каннского кинофестиваля, который проходил на Лазурном побережье этим летом. Известно, что Пенн и часть актеров приехали на французский курорт, чтобы самостоятельно представить фильм и обсудить его со зрителями. Увы, картина не получила никаких наград.

Небольшую роль в картине исполнила популярная актриса Кэтрин Винник, любимая многими киноманами по роли Лагерты в историческом сериале «Викинги». Работа Винник в «Фальшивомонетчике» стала одной из немногих ролей актрисы в масштабных голливудских проектах.

Производство «Фальшивомонетчика» было анонсировано в марте 2019  года. Съемки фильма прошли в канадском городе под названием Виннипег. Известно, что пандемия никак не повлияла на ход работы над режиссерской лентой Шона Пенна.

Дети голливудского актера Дилан и Хоппер Пенн сыграли небольшие роли в «Фальшивомонетчике». Это их первая и, вероятно, последняя совместная работа с отцом. Никто из ребят не планирует большую актерскую карьеру.

Новый фильм Шона Пенна получил преимущественно негативную критику как на Западе, так и в России. Однако, как показывает практика, мнения простых зрителей-киноманов далеко не всегда сходятся с тем, что пишут эксперты.

В одном из интервью Шон Пенн признался, что изначально должен был только сыграть роль в «Фальшивомонетчике». Однако при производстве возникли определенные проблемы с поиском человека на место режиссера. В итоге актер принял решение самостоятельно снять кино.

Одну из второстепенных ролей в картине сыграл известный голливудский актер Джош Бролин, известный по таким хитам, как «Дело храбрых», «Дюна», «Старикам тут не место». Кроме того, Бролин был номинирован на премию американской киноакадемии за свою работу в «Харви Милке», где также сыграл сам Пенн.

Ради благополучия дочери заботливый и нежный отец Джон Фогель начал грабить банки. Но став крупнейшим мошенником и вторым по масштабу фальшивомонетчиком в истории Америки, он поставил под угрозу жизнь любимой Джен.

4.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 января 2022
Премьера онлайн 28 января 2022
Премьера в мире 10 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Шон Пенн
Шон Пенн
В ролях
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Джош Бролин
Джош Бролин
Шон Пенн
Шон Пенн
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Дилан Пенн
Дилан Пенн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фальшивомонетчик 3 постера
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Фальшивомонетчик смотреть онлайн

Фальшивомонетчик
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Джон Фогель был грабителем банков, но прославился как фальшивомонетчик, причем один из крупнейших в новейшей истории — в 1995 году у него обнаружили двадцать два миллиона поддельных долларов. Правда, сбыть из них он смог всего пятьдесят тысяч. Уже после его смерти его дочь, Дженнифер Фогель, ставшая журналисткой, написала книгу о своем отце «Flim Flam Man», названную в честь песни американской певицы Лоры Ниро. Интересно, что песня была написана специально для одноименного…
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