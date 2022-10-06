Сердце пармы, 2022

Антон Мегердичев, режиссер рекордной ленты «Движение вверх», на волне интереса к экранизациям взялся за роман Алексея Иванова «Сердце Пармы».
Роман рассказывает о том, что душа народа зарождалась не на Западе, а на Востоке страны. Действие проходит в 15 веке, когда еще живы все древние легенды, и в потаенных уголках Урала можно найти и древние идолы, и даже самих магических существ. Местные племена хранят волшебный мир, рядом с которым живут издревле. Татаро-монгольское иго сброшено, Московское княжество растет, и начинает расширяться в сторону Востока, приближаясь к горам.
- Начало съемок намечено на конец 2018 года.
- Съемки пройдут в Пермском крае.
- Это экранизация одноименного исторического романа Алексея Иванова о покорении Москвой язычников Великой Перми в ХV веке. Роман вышел в 2003 году и принес начинающему тогда писателю широкую известность.
- «Сердце Пармы» пытаются экранизировать уже не в первый раз. В 2008 году проектом занималась «Централ Партнершип», а режиссером значился Алексей Сидоров. Однако дальше планов фильм тогда не пошел. В 2014 года права на экранизацию ушли в руки компании Star Media.
Русский князь Михаил и юная Тиче – дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью – не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.