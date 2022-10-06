Сердце пармы, 2022

- Начало съемок намечено на конец 2018 года.

- Съемки пройдут в Пермском крае.

- Это экранизация одноименного исторического романа Алексея Иванова о покорении Москвой язычников Великой Перми в ХV веке. Роман вышел в 2003 году и принес начинающему тогда писателю широкую известность.

- «Сердце Пармы» пытаются экранизировать уже не в первый раз. В 2008 году проектом занималась «Централ Партнершип», а режиссером значился Алексей Сидоров. Однако дальше планов фильм тогда не пошел. В 2014 года права на экранизацию ушли в руки компании Star Media.