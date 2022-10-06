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Сердце пармы, 2022

2022 / Россия
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Антон Мегердичев, режиссер рекордной ленты «Движение вверх», на волне интереса к экранизациям взялся за роман Алексея Иванова «Сердце Пармы». 

Роман рассказывает о том, что душа народа зарождалась не на Западе, а на Востоке страны. Действие проходит в 15 веке, когда еще живы все древние легенды, и в потаенных уголках Урала можно найти и древние идолы, и даже самих магических существ. Местные племена хранят волшебный мир, рядом с которым живут издревле. Татаро-монгольское иго сброшено, Московское княжество растет, и начинает расширяться в сторону Востока, приближаясь к горам. 

- Начало съемок намечено на конец 2018 года.

- Съемки пройдут в Пермском крае.

- Это экранизация одноименного исторического романа Алексея Иванова о покорении Москвой язычников Великой Перми в ХV веке. Роман вышел в 2003 году и принес начинающему тогда писателю широкую известность.

- «Сердце Пармы» пытаются экранизировать уже не в первый раз. В 2008 году проектом занималась «Централ Партнершип», а режиссером значился Алексей Сидоров. Однако дальше планов фильм тогда не пошел. В 2014 года права на экранизацию ушли в руки компании Star Media.

Русский князь Михаил и юная Тиче – дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью – не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.

Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 6 октября 2022
Премьера в мире 6 октября 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
В ролях
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердце пармы 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
nice.luybov 23 марта 2022, 19:41
Я твой
samojlovadara69 17 июля 2022, 12:38
Хорошо
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Для нового фильма Антона Мегердичева возродят древние города Для фильма режиссера «Движение вверх» воссоздадут древние поселения – они станут главными декорациями «Сердца Пармы». Съемки фильма пройдут в районе города
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22 марта 2018 11:28
Режиссер «Движения вверх» снимет фильм о Средневековой Руси Антон Мегердичев, создатель сверхпопулярной спортивной драмы «Движение вверх», определился со своим новым режиссерским проектом. Он перенесет на большие экраны исторический роман Алексея
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5 марта 2018 13:15
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