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Постер фильма Не звезди!
5.7
Не звезди! - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Не звезди!
5.7

Не звезди!

, 2022
Menteur
Франция / комедия / 18+
Французская комедия о патологическом вруне, чья ложь превращается в правду
Трейлеры
Постер фильма Не звезди!
5.7
Не звезди! - Дублированный трейлер
Не звезди!  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Французский фильм «Не звезди!» является ремейком канадской картины «Неисправимый лжец», которая вышла на экраны в 2019 году.

Режиссером и соавтором сценария выступил Оливье Барру. Он запомнился российским зрителям после выхода комедии «100 миллионов евро», которая появилась в широком прокате в 2011 году.

В съемках принял участие российский актер Олег Купчик. Он воплотил на экране образ своего тезки. Актерская карьера Купчика началась в нулевые. Он появился в таких отечественных многосерийных проектах, как «Марш Турецкого» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

Джером всегда врет, да так, что и глазом не моргнет! Он врет постоянно и с особым размахом: глядя прямо в глаза он будет утверждать, что лично знаком с Мисс Мира, что он чемпион по карате и, по совместительству, астронавт. И все бы ничего, но однажды Джером просыпается в мире, где вся его ложь становится правдой и все выдуманное начинает с ним происходить на самом деле. И как оказалось, такая жизнь ему вовсе не по вкусу.

В ролях

Тарек Будали
Тарек Будали
Jérôme
Карим Белхадра
Карим Белхадра
Salim
Флоранс Мюллер
Флоранс Мюллер
Caroline
Артюс
Артюс
Thibault
Полин Клеман
Полин Клеман
Chloé
Луиз Колдефи
Луиз Колдефи
Virginie
Катрин Хосмалин
Geneviève
Бертран Юскла
Etienne
Олег Купчик
Oleg
Kersti Ilves-Savina
Assistante d'Oleg
Режиссер Оливье Барру
Сценарист Оливье Барру, Эрик К. Булианн, Émile Gaudreault, Sébastien Ravary
Композитор Philippe Kelly
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 июля 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Дата выхода
28 июля 2022 Россия MDfilm
4 августа 2022 Азербайджан 16+
17 августа 2023 Греция
31 августа 2023 Италия
4 августа 2022 Казахстан 12+
4 августа 2022 Кыргызстан 16+
2 сентября 2022 Латвия 16+
23 сентября 2022 Литва N
27 октября 2022 Словакия 12
13 июля 2022 Франция U
12 января 2023 Чехия
Сборы в мире $746 688
Производство Gaumont, M6 Films, M6
Другие названия
Menteur, Natural Born Liar, Bugiardo seriale, Der Lügner, El rey de la mentira, Kłamczuch, Lhář na plný úvazek, Menteur - Mentiroso Compulsivo, Rođeni lažov, Született hazudozó, Valetaja, Μια του... ψεύτη, Лъжецът, Не бреши!, Не звезди!, 強迫說謊者

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 26 голосов
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3526 В жанре «комедия»  974 В фильмах Франции  248 В фильмах 2022 года  172
Обновлено 26 апреля 2023

Трейлеры фильма

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Не звезди! - Дублированный трейлер
Не звезди! Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Французская комедия с простой идеей и афоризмами Толстого.
Французская комедия с простой идеей и афоризмами Толстого. Представьте, что вся ложь, которую вы когда-либо произносили в жизни, вдруг стала реальностью. Тогда наступит зло или благо? Для всех или только для вас? Где-то высоко в горах монаху открылась истина, что мир, в котором столько врут, обречен на погибель. Чтобы спасти всех, нужно отправиться в место с самой большой концентрацией лжи (это не Пекин, не Москва и не Ватикан, а Ницца), найти человека, который врет как дышит, и помочь ему впервые сказать правду. Этот простой план монаха приводит его…

Отзывы зрителей о фильме Не звезди!

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Общая оценка зрителей по отзывам положительная: фильм лёгкий и забавный, идея лжи, ставшей правдой, даёт много смешных ситуаций. Сильные стороны: непринуждённый темп, тёплая атмосфера, оригинальная завязка и весёлые эпизоды. Слабые — местами история кажется медленной. Подойдёт для семейного просмотра и компаний друзей, ищущих развлечение и размышления о правде и фантазии.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

erkieharlin 28 июля 2022, 13:35
«Не звезди!» - это находчивая летняя комедия, время с которой пролетает незаметно. Было очень интересно наблюдать за тем, как главный герой Джером… Читать дальше…
Cr 1 августа 2022, 00:41
Мне понравился! Немножко скучноват, но веселого много и тема вранья или же «фантазии» хорошо открыта. Начинаешь задумываться даже ни столько о… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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