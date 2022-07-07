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Не звезди!, 2022

2022 / Франция
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Французская комедия о патологическом вруне, чья ложь превращается в правду
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Факты О фильме

Французский фильм «Не звезди!» является ремейком канадской картины «Неисправимый лжец», которая вышла на экраны в 2019 году.

Режиссером и соавтором сценария выступил Оливье Барру. Он запомнился российским зрителям после выхода комедии «100 миллионов евро», которая появилась в широком прокате в 2011 году.

В съемках принял участие российский актер Олег Купчик. Он воплотил на экране образ своего тезки. Актерская карьера Купчика началась в нулевые. Он появился в таких отечественных многосерийных проектах, как «Марш Турецкого» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

Джером всегда врет, да так, что и глазом не моргнет! Он врет постоянно и с особым размахом: глядя прямо в глаза он будет утверждать, что лично знаком с Мисс Мира, что он чемпион по карате и, по совместительству, астронавт. И все бы ничего, но однажды Джером просыпается в мире, где вся его ложь становится правдой и все выдуманное начинает с ним происходить на самом деле. И как оказалось, такая жизнь ему вовсе не по вкусу.

4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера онлайн 13 ноября 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Оливье Барру
Оливье Барру
В ролях
Тарек Будали
Тарек Будали
Карим Белхадра
Карим Белхадра
Флоранс Мюллер
Флоранс Мюллер
Полин Клеман
Полин Клеман
Луиз Колдефи
Луиз Колдефи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не звезди! 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Летний кинотеатр в парке «Остров мечты»
23:40 от 200 ₽
Москино Сокольники
23:25 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Не звезди!» в кинотеатрах

чт 28 пт 29 вс 31
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Летний кинотеатр в парке «Остров мечты» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты», южный ландшафтный парк
2D
23:40 от 200 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
2D
23:25 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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