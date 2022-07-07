Не звезди!, 2022

Французский фильм «Не звезди!» является ремейком канадской картины «Неисправимый лжец», которая вышла на экраны в 2019 году.

Режиссером и соавтором сценария выступил Оливье Барру. Он запомнился российским зрителям после выхода комедии «100 миллионов евро», которая появилась в широком прокате в 2011 году.

В съемках принял участие российский актер Олег Купчик. Он воплотил на экране образ своего тезки. Актерская карьера Купчика началась в нулевые. Он появился в таких отечественных многосерийных проектах, как «Марш Турецкого» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».