Не звезди!, 2022

Французский фильм «Не звезди!» является ремейком канадской картины «Неисправимый лжец», которая вышла на экраны в 2019 году.
Режиссером и соавтором сценария выступил Оливье Барру. Он запомнился российским зрителям после выхода комедии «100 миллионов евро», которая появилась в широком прокате в 2011 году.
В съемках принял участие российский актер Олег Купчик. Он воплотил на экране образ своего тезки. Актерская карьера Купчика началась в нулевые. Он появился в таких отечественных многосерийных проектах, как «Марш Турецкого» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».
Джером всегда врет, да так, что и глазом не моргнет! Он врет постоянно и с особым размахом: глядя прямо в глаза он будет утверждать, что лично знаком с Мисс Мира, что он чемпион по карате и, по совместительству, астронавт. И все бы ничего, но однажды Джером просыпается в мире, где вся его ложь становится правдой и все выдуманное начинает с ним происходить на самом деле. И как оказалось, такая жизнь ему вовсе не по вкусу.
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