Премьерный показ картины состоялся в рамках Каннского фестиваля 22 мая 2022 года.

В фильме использовались музыкальные композиции Вольфганга Амадея Моцарта.

Съемки картины проходили в Гранвиле, а также в Сена-Сен-Дени.

Музыку к фильму написали композиторы Бенджамин Эсдраффо и Медхи Заннад. Они специально приехали на съемочную площадку в Гранвиль из Парижа, чтобы принять непосредственное участие в съемочном процессе.

Режиссер и сценарист Серж Бозон сообщил, что его главная задача — перевернуть представление современных зрителей о мюзиклах. Написанием сценария Бозон занимался вместе с Аксель Роперт. В соавторстве с ней родилась феминистическая современная версия истории о знаменитом ловеласе.

Серж Бозон сообщил о своих особых отношениях с актером Тахаром Рахимом. По словам режиссера, чувствительность актера привнесла нотку нежности в образ плейбоя.

Тахар Рахим не умел петь. Специально перед съемками в мюзикле ему пришлось взять около 55 уроков вокала. Все номера в фильме записывались вживую.