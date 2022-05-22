Премьерный показ картины состоялся в рамках Каннского фестиваля 22 мая 2022 года.
В фильме использовались музыкальные композиции Вольфганга Амадея Моцарта.
Съемки картины проходили в Гранвиле, а также в Сена-Сен-Дени.
Музыку к фильму написали композиторы Бенджамин Эсдраффо и Медхи Заннад. Они специально приехали на съемочную площадку в Гранвиль из Парижа, чтобы принять непосредственное участие в съемочном процессе.
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