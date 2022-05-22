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Постер фильма Дон Жуан
4.7
Дон Жуан - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Дон Жуан
4.7

Дон Жуан

, 2022
Don Juan
Франция, Бельгия / комедия, драма, мюзикл / 18+
Музыкальная романтическая комедия о неудачливом влюбленном
Трейлеры
Постер фильма Дон Жуан
4.7
Дон Жуан - Трейлер с субтитрами
Дон Жуан  Трейлер с субтитрами

Факты

О фильме

Премьерный показ картины состоялся в рамках Каннского фестиваля 22 мая 2022 года.

В фильме использовались музыкальные композиции Вольфганга Амадея Моцарта. 

Съемки картины проходили в Гранвиле, а также в Сена-Сен-Дени. 

Музыку к фильму написали композиторы Бенджамин Эсдраффо и Медхи Заннад. Они специально приехали на съемочную площадку в Гранвиль из Парижа, чтобы принять непосредственное участие в съемочном процессе. 

Режиссер и сценарист Серж Бозон сообщил, что его главная задача — перевернуть представление современных зрителей о мюзиклах. Написанием сценария Бозон занимался вместе с Аксель Роперт. В соавторстве с ней родилась феминистическая современная версия истории о знаменитом ловеласе. 

Серж Бозон сообщил о своих особых отношениях с актером Тахаром Рахимом. По словам режиссера, чувствительность актера привнесла нотку нежности в образ плейбоя. 

Тахар Рахим не умел петь. Специально перед съемками в мюзикле ему пришлось взять около 55 уроков вокала. Все номера в фильме записывались вживую.

Неудачливого Лорана бросает у алтаря его невеста. Теперь он видит любимую в каждой новой женщине. Безумное путешествие по покорению женских сердец вновь и вновь приводит новоиспеченного Дон Жуана к той, кто его отвергла.

В ролях

Виржини Эфира
Виржини Эфира
Julie
Тахар Рахим
Тахар Рахим
Laurent
Дэмиен Шапель
Дэмиен Шапель
Naël
Ален Шамфор
Ален Шамфор
L'homme tranquille
Эльза Эсну
Эльза Эсну
La passante qui chante
Дженни Бет
La metteuse en scène
Louise Ribiere
Marina
Colline Libon
L'habilleuse
Marie Desgranges
La maire
Jean Didion
Le pianiste du mariage
Режиссер Серж Бозон
Сценарист Аксель Ропер, Серж Бозон
Композитор Бенжамин Эсдраффо, Laurent Talon, Mehdi Zannad
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 июля 2024
Премьера в мире 22 мая 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Россия RWV Film
16 июня 2023 Испания
1 сентября 2023 Португалия
7 апреля 2023 Тайвань
23 мая 2022 Франция U
Сборы в мире $134 895
Производство Les Films Pelléas, Frakas Productions, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Другие названия
Don Juan, Дон Жуан, Did n Juan, Don Juan - O Mestre da Sedução, Δον Ζουάν, ドン・ジュアン, 唐璜羅曼死

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 16 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дон Жуан - Трейлер с субтитрами
Дон Жуан Трейлер с субтитрами
Дон Жуан - Трейлер
Дон Жуан Трейлер
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Наша рецензия

Многоликая Виржини Эфира, которая сводит с ума.
Многоликая Виржини Эфира, которая сводит с ума. В рамках кинофестиваля «Послание к человеку — 2022» состоялся показ нового фильма Сержа Бозона «Дон Жуан». Киноафиша разбирается, каким вышел образ знаменитого соблазнителя в новой французской трактовке. Лоран — популярный театральный актер, который наконец нашел свою единственную, Жюли. И вот долгожданная свадьба приносит не вечное счастье, а оказывается горьким разочарованием. Девушка просто не приходит на церемонию. Это подкашивает Лорана. Он…

Отзывы о фильме

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