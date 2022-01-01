Балабанов. Колокольня. Реквием, 2022

Работа над этим фильмом началась за два года до гибели Алексея Балабанова как хроника производства его картины «Я тоже хочу». Балабанов не был публичной фигурой, он не любил давать интервью, не пускал посторонних в личное пространство, и многих сегодня удивит расстояние, с которого сделаны съемки — оно слишком близкое. Однако работа над этим фильмом велась с разрешения главного героя и при его непосредственном участии. Съемки продолжились и после его смерти — даже когда рухнула Колокольня, не взявшая в Счастье героя его последнего фильма. Спустя почти десять лет после смерти Балабанова этот фильм — трагическое свидетельство о жизни и уходе бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России.