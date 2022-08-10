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Постер фильма Время года зима
6.9
Время года зима - Трейлер
Киноафиша Фильмы Время года зима
6.9

Время года зима

, 2022
Vremya goda zima
Россия / драма / 18+
Трогательная драма о том, что наладить отношения со своими родителями никогда не поздно
Трейлеры
Постер фильма Время года зима
6.9
Время года зима - Трейлер
Время года зима  Трейлер

Факты

О фильме

Премьерный показ фильма состоялся 10 августа 2022 года на 30-м фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге в рамках внеконкурсной программы.

Съемки фильма проходили весной 2021 года в Санкт-Петербурге. 

Чтобы лучше отразить характер своей героини Кати, актриса Юлия Снигирь изменила прическу и коротко подстриглась.

Актриса Евгения Добровольская вместе со Светланой Устиновой служит в одном и том же театре, они вместе играют в спектакле «Чайка». Когда Устинова предложила Евгении сняться в ее режиссерском дебюте, та сразу с радостью согласилась. Ее растрогала эта история.

Отношения Кати и мамы и так нельзя назвать простыми, а тут еще в разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.

В ролях

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Mama
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Семен Серзин
Семен Серзин
Александр Лыков
Александр Лыков
Igor Andreev
Barmen
Владимир Артемов
Okhrannik
Александра Бабаскина
Александра Бабаскина
Mayya
Антон Чернов
Nachalnik tsekha
Dmitriy Chestnov
Starshina Chestnov
Андрей Дидик
Андрей Дидик
Ulichnyy muzykant
Алла Еминцева
Notarius
Режиссер Светлана Устинова
Сценарист Игорь Поплаухин, Светлана Устинова
Композитор Даша Чаруша
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 августа 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия Капелла Фильм
Бюджет 65 068 701 RUR
Сборы в мире $25 980
Производство Hype Film, КИНОПРАЙМ
Другие названия
Vremya goda zima, Время года зима

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Время года зима - Трейлер
Время года зима Трейлер
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