Премьерный показ фильма состоялся 10 августа 2022 года на 30-м фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге в рамках внеконкурсной программы.
Съемки фильма проходили весной 2021 года в Санкт-Петербурге.
Чтобы лучше отразить характер своей героини Кати, актриса Юлия Снигирь изменила прическу и коротко подстриглась.
Актриса Евгения Добровольская вместе со Светланой Устиновой служит в одном и том же театре, они вместе играют в спектакле «Чайка». Когда Устинова предложила Евгении сняться в ее режиссерском дебюте, та сразу с радостью согласилась. Ее растрогала эта история.
Отношения Кати и мамы и так нельзя назвать простыми, а тут еще в разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.
|24 ноября 2022
|Россия
|Капелла Фильм