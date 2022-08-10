Отношения Кати и мамы и так нельзя назвать простыми, а тут еще в разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.