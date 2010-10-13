Кочегар, 2010

Главный герой фильма, Якут, ветеран Афгана, живет и работает в кочегарке, едва сводя концы с концами и записывая на печатной машинке свой рассказ, фрагменты которого он зачитывает своим единственным посетительницам, семилетним Лене и Вере. Кроме них, в кочегарку время от времени захаживают двое бандитов, чтобы сжигать в ней трупы убитых ими соперников по бизнесу. Якут, уверенный, что они убивают только плохих людей, безропотно принимает от них деньги, на которые покупает в подарок для своей дочери Саши туфли. К изумлению героя, однажды одну из этих туфель он находит в кочегарке на ноге сожженного трупа. Понимая, что бандиты убили его дочь, Якут надевает свою парадную военную форму и отправляется мстить…