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Кочегар Кочегар
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Кочегар, 2010

2010 / Россия
7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Якут, ветеран Афгана, живет и работает в кочегарке, едва сводя концы с концами и записывая на печатной машинке свой рассказ, фрагменты которого он зачитывает своим единственным посетительницам, семилетним Лене и Вере. Кроме них, в кочегарку время от времени захаживают двое бандитов, чтобы сжигать в ней трупы убитых ими соперников по бизнесу. Якут, уверенный, что они убивают только плохих людей, безропотно принимает от них деньги, на которые покупает в подарок для своей дочери Саши туфли. К изумлению героя, однажды одну из этих туфель он находит в кочегарке на ноге сожженного трупа. Понимая, что бандиты убили его дочь, Якут надевает свою парадную военную форму и отправляется мстить… 

  • Как и все фильмы Алексея Балабанова, эта картина была снята на 35-миллиметровую пленку, которую режиссер считал носителем живой энергетики, поскольку эмульсия для нее изготавливается из желатина, который получают из костей и шкур животных. 
  • Оператор фильма Александр Симонов ранее уже работал с Балабановым над фильмами «Морфий» и «Груз 200». Совместно разработанные ими композиционные и световые схемы позволили создать изображение, заслужившее восторги кинокритиков. 

Время и место действия: Санкт-Петербург, середина 90-х годов ХХ столетия, главный герой — майор в отставке, работает в кочегарке, и в свободное время на старенькой печатной машинке пишет рассказ. Однако затворника-кочегара часто посещают самые разные гости…

7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 13 октября 2010
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Михаил Скрябин
Юрий Матвеев
Александр Мосин
Аида Тумутова
Анна Коротаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кочегар 3 постера
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Кочегар смотреть онлайн

Кочегар
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
MaxSpo 2 апреля 2015, 12:51
Фильм редкостное говно,100%-ый тупой 90минутный клип (постоянно играет музыка Дидульки,даже не слышно по началу что там Сунька бормочит) о маленьком… Читать дальше…
malunina032 19 апреля 2022, 09:16
Ну если фильм поставить как фон под уборку квартиры, то впечатления будут как у предыдущего коментатора. А если сесть и посмотреть, там есть о чем подумать и посочувствовать героям.
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23 голоса
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