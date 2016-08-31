Ла-Ла Ленд, 2016

Режиссёр нашумевшего и получившего несколько номинаций на Оскар фильма «Одержимость» Дэмьен Шазелл выпускает в прокат свою вторую картину «Ла Ла Лэнд». Главные роли в нём достались двум крайне востребованным актёрам: Райану Гослингу («Драйв», «Славные парни») и Эмме Стоун («Новый человек-паук», «Бёрдмэн»). Также к ним присоединились обладатель «Оскара» за роль в прошлом фильме Шазелла Дж.К. Симмонс, звезда «Американской истории ужасов» Финн Уитрок и другие.
Действие мюзикла «Ла Ла Лэнд» происходит в солнечном Лос-Анджелесе, где встречаются главные герои. Себастьян мечтает стать великим джазовым музыкантом, но пока ему приходится играть в дешёвеньких барах. Миа больше всего на свете хочет стать актрисой, но пока что лишь ходит на кастинги и подрабатывает в кафе. Между молодыми людьми вспыхивает сильное чувство, которому придётся пройти ряд испытаний, ведь однажды у каждого из них появится шанс реализовать себя, который невозможно использовать без жертв.
- Актёр Райан Гослинг – отличный музыкант и певец. Он является членом группы Dead Man's Bones
- Главную роль Мии могла исполнить Эмма Уотсон, но актриса отказалась, так как была занята в съемках другого мюзикла «Красавица и чудовище» (2017). В то время как Райан Гослинг отклонил роль Чудовища, чтобы появиться в «Ла-Ла Ленд»
- Райан Гослинг брал двухчасовые уроки игры на фортепиано шесть раз в неделю, чтобы заучить музыку в фильме. И к тому времени, как начались съемки, актер мог играть все партии без дублера и спецэффектов. Хотя, как рассказывает композитор Джастин Гурвич, на подготовительном этапе все фортепианные партии были записаны пианистом Рэнди Кербером
- Так как режиссер хотел снять сцену в традициях старых мюзиклов, то есть одним дублем, Гослинг самостоятельно играл на пианино в первый день съемок. Певец и пианист Джон Ледженд сказал, что «завидует» тому, как быстро актер научился играть
- Сам Джон Ледженд должен был научиться играть на гитаре для своей роли
- Для съемок «Ла-ла Ленд» Райан Гослинг и Эмма Стоун брали уроки бальных танцев и чечетки
- Фильмы, ставшие вдохновением для «Ла-ла Ленд», были показаны актерам и съемочной группе. Это «Поющие под дождем» (1952), «Цилиндр» (1935), «Шербурские зонтики» (1964), «Время свинга» (1936), «Театральный фургон» (1953), «Девушки из Рошфора» (1967) и даже «8 с половиной» (1963), картина, послужившая вдохновением для начального музыкального номера Traffic
- Фильм был снят в формате CinemaScope, чтобы передать атмосферу мюзиклов золотой эры Голливуда. Эту систему разработала 20th Century Fox и использовала до 1967 г. Также в «Ла-ла Ленд» можно увидеть оригинальный логотип кинокомпании 1953 г.
- Музыкальное сопровождение фильма было записано в той же студии, где и «Поющие под дождем», «Волшебник из страны Оз» и многие другие мюзиклы MGM
- Для съемок фильма были открыты два места: Театр Риалто на Юге Пасадена, закрытый в 2007 г., и фуникулерная железная дорога Эйнджелс Флайт в Л.А., не работающая с 2013 г.
- На главную роль пробовался Майлз Теллер, который также снимался в картине Дэмьена Шазелла «Одержимость»
- Эмма Стоун и Райан Гослинг должны были играть вместе в фильме «Фокус» (2014), но ушли в другие проекты. В итоге их роли достались Уиллу Смиту и Марго Робби
- В съемках фильма принимали участие два обладателя «Оскара»: Джей Кей Симмонс и Джон Ледженд, а также два номинанта на эту награду: Райан Гослинг и Эмма Стоун
- Это третий художественный фильм режиссера Дэмьена Шазелла. В предыдущих работах музыка также занимала центральное место
- По случайному совпадению, все три фильма, в которых играли Эмма Стоун и Райан Гослинг были сняты в Лос-Анджелесе: «Эта дурацкая любовь» (2011), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Ла-ла Ленд» (2016)
- Это второй совместный фильм Финна Уиттрока и Райана Гослинга. Актеры также играли вместе в картине «Игра на понижение» (2015)
- «Ла-ла Ленд» - второй мюзикл, в котором принимает участие Эмма Стоун. Первый – бродвейское «Кабаре» 2014 г., в котором она исполнила главную роль Салли Боулз
- Эмма Стоун и Джей Кей Симмонс оба снимались в фильмах про Человека-паука. Стоун играла Гвен Стейси в «Новом Человеке-пауке» 2012 г. и 2014 г., а Симмонс исполнял роль Джея Джону Джеймсона в трилогии Сэма Рэйми и сериале «Великий Человек-паук» (2012)
- По словам художника по костюмам Мэри Зофрис, ее любимым предметом одежды было белое платье, которое Эмма Стоун носит ближе к концу фильма
- Премьера «Ла-ла Ленд» состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа 2016 г.
- Фильм получил главный приз на 41-ом кинофестивале в Торонто
- Картина была снята за восемь недель в течении лета 2015 г.
- Сценарий фильма «Ла Ла Лэнд» был написан ещё до «Одержимости»
Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения…
Определенно буду пересматривать!