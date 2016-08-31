Ла-Ла Ленд, 2016

- Актёр Райан Гослинг – отличный музыкант и певец. Он является членом группы Dead Man's Bones

- Главную роль Мии могла исполнить Эмма Уотсон, но актриса отказалась, так как была занята в съемках другого мюзикла «Красавица и чудовище» (2017). В то время как Райан Гослинг отклонил роль Чудовища, чтобы появиться в «Ла-Ла Ленд»

- Райан Гослинг брал двухчасовые уроки игры на фортепиано шесть раз в неделю, чтобы заучить музыку в фильме. И к тому времени, как начались съемки, актер мог играть все партии без дублера и спецэффектов. Хотя, как рассказывает композитор Джастин Гурвич, на подготовительном этапе все фортепианные партии были записаны пианистом Рэнди Кербером

- Так как режиссер хотел снять сцену в традициях старых мюзиклов, то есть одним дублем, Гослинг самостоятельно играл на пианино в первый день съемок. Певец и пианист Джон Ледженд сказал, что «завидует» тому, как быстро актер научился играть

- Сам Джон Ледженд должен был научиться играть на гитаре для своей роли

- Для съемок «Ла-ла Ленд» Райан Гослинг и Эмма Стоун брали уроки бальных танцев и чечетки

- Фильмы, ставшие вдохновением для «Ла-ла Ленд», были показаны актерам и съемочной группе. Это «Поющие под дождем» (1952), «Цилиндр» (1935), «Шербурские зонтики» (1964), «Время свинга» (1936), «Театральный фургон» (1953), «Девушки из Рошфора» (1967) и даже «8 с половиной» (1963), картина, послужившая вдохновением для начального музыкального номера Traffic

- Фильм был снят в формате CinemaScope, чтобы передать атмосферу мюзиклов золотой эры Голливуда. Эту систему разработала 20th Century Fox и использовала до 1967 г. Также в «Ла-ла Ленд» можно увидеть оригинальный логотип кинокомпании 1953 г.

- Музыкальное сопровождение фильма было записано в той же студии, где и «Поющие под дождем», «Волшебник из страны Оз» и многие другие мюзиклы MGM

- Для съемок фильма были открыты два места: Театр Риалто на Юге Пасадена, закрытый в 2007 г., и фуникулерная железная дорога Эйнджелс Флайт в Л.А., не работающая с 2013 г.

- На главную роль пробовался Майлз Теллер, который также снимался в картине Дэмьена Шазелла «Одержимость»

- Эмма Стоун и Райан Гослинг должны были играть вместе в фильме «Фокус» (2014), но ушли в другие проекты. В итоге их роли достались Уиллу Смиту и Марго Робби

- В съемках фильма принимали участие два обладателя «Оскара»: Джей Кей Симмонс и Джон Ледженд, а также два номинанта на эту награду: Райан Гослинг и Эмма Стоун

- Это третий художественный фильм режиссера Дэмьена Шазелла. В предыдущих работах музыка также занимала центральное место

- По случайному совпадению, все три фильма, в которых играли Эмма Стоун и Райан Гослинг были сняты в Лос-Анджелесе: «Эта дурацкая любовь» (2011), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Ла-ла Ленд» (2016)

- Это второй совместный фильм Финна Уиттрока и Райана Гослинга. Актеры также играли вместе в картине «Игра на понижение» (2015)

- «Ла-ла Ленд» - второй мюзикл, в котором принимает участие Эмма Стоун. Первый – бродвейское «Кабаре» 2014 г., в котором она исполнила главную роль Салли Боулз

- Эмма Стоун и Джей Кей Симмонс оба снимались в фильмах про Человека-паука. Стоун играла Гвен Стейси в «Новом Человеке-пауке» 2012 г. и 2014 г., а Симмонс исполнял роль Джея Джону Джеймсона в трилогии Сэма Рэйми и сериале «Великий Человек-паук» (2012)

- По словам художника по костюмам Мэри Зофрис, ее любимым предметом одежды было белое платье, которое Эмма Стоун носит ближе к концу фильма

- Премьера «Ла-ла Ленд» состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа 2016 г.

- Фильм получил главный приз на 41-ом кинофестивале в Торонто

- Картина была снята за восемь недель в течении лета 2015 г.

- Сценарий фильма «Ла Ла Лэнд» был написан ещё до «Одержимости»