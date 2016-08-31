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Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд
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La La Land

Ла-Ла Ленд, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Музыкальная история любви, покорившая весь мир!
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Режиссёр нашумевшего и получившего несколько номинаций на Оскар фильма «Одержимость» Дэмьен Шазелл выпускает в прокат свою вторую картину «Ла Ла Лэнд». Главные роли в нём достались двум крайне востребованным актёрам: Райану Гослингу («Драйв», «Славные парни») и Эмме Стоун («Новый человек-паук», «Бёрдмэн»). Также к ним присоединились обладатель «Оскара» за роль в прошлом фильме Шазелла Дж.К. Симмонс, звезда «Американской истории ужасов» Финн Уитрок и другие.

Действие мюзикла «Ла Ла Лэнд» происходит в солнечном Лос-Анджелесе, где встречаются главные герои. Себастьян мечтает стать великим джазовым музыкантом, но пока ему приходится играть в дешёвеньких барах. Миа больше всего на свете хочет стать актрисой, но пока что лишь ходит на кастинги и подрабатывает в кафе. Между молодыми людьми вспыхивает сильное чувство, которому придётся пройти ряд испытаний, ведь однажды у каждого из них появится шанс реализовать себя, который невозможно использовать без жертв.

- Актёр Райан Гослинг – отличный музыкант и певец. Он является членом группы Dead Man's Bones

- Главную роль Мии могла исполнить Эмма Уотсон, но актриса отказалась, так как была занята в съемках другого мюзикла «Красавица и чудовище» (2017). В то время как Райан Гослинг отклонил роль Чудовища, чтобы появиться в «Ла-Ла Ленд»

- Райан Гослинг брал двухчасовые уроки игры на фортепиано шесть раз в неделю, чтобы заучить музыку в фильме. И к тому времени, как начались съемки, актер мог играть все партии без дублера и спецэффектов. Хотя, как рассказывает композитор Джастин Гурвич, на подготовительном этапе все фортепианные партии были записаны пианистом Рэнди Кербером

- Так как режиссер хотел снять сцену в традициях старых мюзиклов, то есть одним дублем, Гослинг самостоятельно играл на пианино в первый день съемок. Певец и пианист Джон Ледженд сказал, что «завидует» тому, как быстро актер научился играть

- Сам Джон Ледженд должен был научиться играть на гитаре для своей роли

- Для съемок «Ла-ла Ленд» Райан Гослинг и Эмма Стоун брали уроки бальных танцев и чечетки

- Фильмы, ставшие вдохновением для «Ла-ла Ленд», были показаны актерам и съемочной группе. Это «Поющие под дождем» (1952), «Цилиндр» (1935), «Шербурские зонтики» (1964), «Время свинга» (1936), «Театральный фургон» (1953), «Девушки из Рошфора» (1967) и даже «8 с половиной» (1963), картина, послужившая вдохновением для начального музыкального номера Traffic

- Фильм был снят в формате CinemaScope, чтобы передать атмосферу мюзиклов золотой эры Голливуда. Эту систему разработала 20th Century Fox и использовала до 1967 г. Также в «Ла-ла Ленд» можно увидеть оригинальный логотип кинокомпании 1953 г.

- Музыкальное сопровождение фильма было записано в той же студии, где и «Поющие под дождем», «Волшебник из страны Оз» и многие другие мюзиклы MGM

- Для съемок фильма были открыты два места: Театр Риалто на Юге Пасадена, закрытый в 2007 г., и фуникулерная железная дорога Эйнджелс Флайт в Л.А., не работающая с 2013 г.

- На главную роль пробовался Майлз Теллер, который также снимался в картине Дэмьена Шазелла «Одержимость»

- Эмма Стоун и Райан Гослинг должны были играть вместе в фильме «Фокус» (2014), но ушли в другие проекты. В итоге их роли достались Уиллу Смиту и Марго Робби

- В съемках фильма принимали участие два обладателя «Оскара»: Джей Кей Симмонс и Джон Ледженд, а также два номинанта на эту награду: Райан Гослинг и Эмма Стоун

- Это третий художественный фильм режиссера Дэмьена Шазелла. В предыдущих работах музыка также занимала центральное место

- По случайному совпадению, все три фильма, в которых играли Эмма Стоун и Райан Гослинг были сняты в Лос-Анджелесе: «Эта дурацкая любовь» (2011), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Ла-ла Ленд» (2016)

- Это второй совместный фильм Финна Уиттрока и Райана Гослинга. Актеры также играли вместе в картине «Игра на понижение» (2015)

- «Ла-ла Ленд» - второй мюзикл, в котором принимает участие Эмма Стоун. Первый – бродвейское «Кабаре» 2014 г., в котором она исполнила главную роль Салли Боулз

- Эмма Стоун и Джей Кей Симмонс оба снимались в фильмах про Человека-паука. Стоун играла Гвен Стейси в «Новом Человеке-пауке» 2012 г. и 2014 г., а Симмонс исполнял роль Джея Джону Джеймсона в трилогии Сэма Рэйми и сериале «Великий Человек-паук» (2012)

- По словам художника по костюмам Мэри Зофрис, ее любимым предметом одежды было белое платье, которое Эмма Стоун носит ближе к концу фильма

- Премьера «Ла-ла Ленд» состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа 2016 г.

- Фильм получил главный приз на 41-ом кинофестивале в Торонто

- Картина была снята за восемь недель в течении лета 2015 г.

- Сценарий фильма «Ла Ла Лэнд» был написан ещё до «Одержимости»

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения…

7.3 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера онлайн 8 мая 2017
Премьера в мире 31 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Дэмьен Шазелл
Дэмьен Шазелл
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Финн Уиттрок
Финн Уиттрок
Розмари ДеУитт
Розмари ДеУитт
Сандра Роско
Сандра Роско
Все актеры и съемочная группа
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Иллюзион
15:25 от 1500 ₽
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Наша рецензия
На фоне несменных исторических драм, психологических триллеров и остросоциального кино прошлого года на большом экране неожиданно появляется фильм непопулярного жанра – мюзикл «Ла-Ла Лэнд». Оказывается, режиссер Дэмьен Шазелл - сам бесстрашный мечтатель, который выбрал путь, озаренный светом послевоенного кинематографа и грезами восходящих голливудских звезд. Трепетная ностальгия «Поющих под дождем» и «Шербурских зонтиков» вместе с новаторской подачей…
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Ирина Романова 16 января 2017, 19:21
Потрясающий фильм! Очень атмосферный, с красивой музыкой, хорошо прописанными героями..и так интеллигентно показана история любви. Ведь можно же без… Читать дальше…
Владимир Аркадьевич 16 января 2017, 11:06
Отличный фильм! Красивая картинка, великолепная игра актёров, ну и саундтрек-это отдельная "песня".
Определенно буду пересматривать!
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