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СоюзКиноМульт Выпуск №1 СоюзКиноМульт Выпуск №1
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СоюзКиноМульт Выпуск №1, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Сборник новых серий популярных мультсериалов киностудии «Союзмультфильм».

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Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ринат Газизов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма СоюзКиноМульт Выпуск №1 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
11:50 от 100 ₽
Prime Cinema
11:35 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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«СоюзКиноМульт Выпуск №1» в кинотеатрах

Сегодня 20
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
11:50 от 100 ₽
Prime Cinema Севастопольская
2D
11:35 от 200 ₽
Silver cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А
2D
12:25 от 290 ₽
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