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СоюзКиноМульт Выпуск №1
СоюзКиноМульт Выпуск №1, 2022
2022 / Россия
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О фильме
Сборник новых серий популярных мультсериалов киностудии «Союзмультфильм».
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Продолжительность
47 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
7 июля 2022
Премьера в мире
7 июля 2022
Возраст
0+
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Ринат Газизов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Prime Cinema
Севастопольская
2D
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2D
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