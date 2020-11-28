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Daisy Quokka: World's Scariest Animal

Звериные бои, 2020

2020 / Австралия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Семейный мультфильм о преодолении трудностей на пути к мечте
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Новый австралийский мультипликационный фильм повествует о квокке по имени Дейзи, которая отчаянно пытается выиграть знаменитые звериные бои. Известно, что каждый, кто сможет удержаться на ринге, станет самым почитаемым животным в округе. «Звериные бои» — отличный вариант для тех, кто хочет пойти в кино со всей семьей. Этот мультик понравится не только вам, но и вашим детям.

«Звериные бои» — редкий представитель неамериканского мультфильма в российском прокате. За последние годы голливудские студии Disney и Pixar практически монополизировали киноиндустрию. Фильмам типа «Звериного боя» не так уж и просто прорваться на большой экран.

В создании анимационной картины принимал участие прославленный австралийский актер Сэм Нилл, известный в первую очередь своими работами в фэнтезийной франшизе «Парк Юрского периода», драме «Пианино», сериале «Тюдоры» и многих других.

Постановщиком «Звериного боя» выступил Рикард Куссо, для него этот мультфильм стал второй режиссерской работой. До этого Куссо преимущественно занимался анимацией. По всей видимости, кинематографист питает особую симпатию к австралийской фауне, так как большая часть его мультфильмов посвящена именно животным.

Озвучкой персонажа квокки Дейзи занималась молодая, но уже довольно успешная актриса Энгаури Райс, которую не так давно можно было увидеть в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Кроме того, Райс снялась в комедии «Славные парни», сериалах «Черное зеркало» и «Мэйр из Исттауна».

 

«Звериные бои» стали жертвой пандемийных ограничений. Известно, что даже в родной Австралии мультфильм вышел исключительно в ограниченном прокате. Американские кинотеатры также приняли его крайне недружелюбно. Остается лишь надеяться на то, что мировой прокат позволит «Звериным боям» хоть немного собрать кассу.

Премьера «Звериных боев» прошла на детском международном кинофестивале, который ежегодно проходит на территории Австралии. Известно, что мультфильм получил теплые отзывы со стороны критиков, журналистов и зрителей, присутствующих на смотре.

Хронометраж анимационного фильма составляет всего восемьдесят девять минут. Таким образом, во время просмотра «Звериных боев» ваш ребенок не устанет и не заснет, мультик будет удерживать его внимание именно столько, сколько необходимо для того, чтобы вы сами смогли передохнуть и немного прийти в себя.

Российский прокат «Звериных боев» намечен как раз на новогодние праздники — 3 января. Это идеальное время для того, чтобы провести день в компании самых близких и родных людей. К счастью, мультфильм рассчитан на детей абсолютно любого, даже совсем маленького возраста, он также будет интересен и самим взрослым.

Невероятно очаровательная и оптимистичная квокка Дейзи идет навстречу своей несбыточной мечте — выиграть в звериных боях.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 6 января 2022
Премьера онлайн 30 апреля 2021
Премьера в мире 28 ноября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Рикард Куссо
Рикард Куссо
В ролях
Энгаури Райс
Энгаури Райс
Сэм Нил
Сэм Нил
Шарни Тонс
Грант Деньер
Люси Дарак
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Звериные бои 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Звериные бои смотреть онлайн

Звериные бои
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Слышали про квокк? Это такие очаровательные родственники кенгуру, видом напоминающие то ли мышек, то ли игрушечных медведиков. Они так бы и оставались интересом узкого круга зоологов, если бы не эпоха селфи. Интернет сделал из этих беззащитных зверьков знаменитостей. Они абсолютно не боятся людей, а их милые как бы улыбающиеся мордочки стали целой статьей туризма в Западной Австралии. В мультфильме рассказывается история квокки Дейзи. В ее мире квокки освоили собственную няшность и…
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31 декабря 2021 12:00
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