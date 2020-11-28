Звериные бои, 2020

Новый австралийский мультипликационный фильм повествует о квокке по имени Дейзи, которая отчаянно пытается выиграть знаменитые звериные бои. Известно, что каждый, кто сможет удержаться на ринге, станет самым почитаемым животным в округе. «Звериные бои» — отличный вариант для тех, кто хочет пойти в кино со всей семьей. Этот мультик понравится не только вам, но и вашим детям.

«Звериные бои» — редкий представитель неамериканского мультфильма в российском прокате. За последние годы голливудские студии Disney и Pixar практически монополизировали киноиндустрию. Фильмам типа «Звериного боя» не так уж и просто прорваться на большой экран.

В создании анимационной картины принимал участие прославленный австралийский актер Сэм Нилл, известный в первую очередь своими работами в фэнтезийной франшизе «Парк Юрского периода», драме «Пианино», сериале «Тюдоры» и многих других.

Постановщиком «Звериного боя» выступил Рикард Куссо, для него этот мультфильм стал второй режиссерской работой. До этого Куссо преимущественно занимался анимацией. По всей видимости, кинематографист питает особую симпатию к австралийской фауне, так как большая часть его мультфильмов посвящена именно животным.

Озвучкой персонажа квокки Дейзи занималась молодая, но уже довольно успешная актриса Энгаури Райс, которую не так давно можно было увидеть в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Кроме того, Райс снялась в комедии «Славные парни», сериалах «Черное зеркало» и «Мэйр из Исттауна».