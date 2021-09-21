Певица на всю голову, 2020

«Певица на всю голову» — романтическая комедия, посвященная начинающей оперной исполнительнице. Режиссером выступил живой классик мирового кинематографа Бен Луин. Милли (Даниэль Макдональд) одержима классической музыкой, но никогда не задумывалась о выступлениях на сцене всерьез, считая себя недостаточно талантливой. Однажды девушка бросает все и отправляется на певческий конкурс, который откроет победителю путь в театр. Удастся ли авантюристке оставить ярких претендентов за спиной?

Милли — застенчивая офисная сотрудница крупной финансовой корпорации. У нее есть стабильный заработок, уютная квартира в мегаполисе и любимый парень. Но это не совсем то, о чем она мечтает. Милли регулярно посещает оперу, с упоением наблюдая за примами и воображая себя на их месте. Узнав о грядущем конкурсе талантов, девушка без опыта записывается на участие. Окружающие уверены, что у новенькой нет ни единого шанса на успех. Но она не намерена сдаваться без боя.

Чтобы подтянуть вокальные данные, Милли обращается за помощью к легендарной Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли), в прошлом выступавшей по всему миру, а ныне преподающей на удаленной от цивилизации вилле. Циничная учительница пения, страдающая от проблем с алкоголем, использует нестандартные методы, манипулируя личной жизнью подопечных. Меган убеждена, что по-настоящему гениальные партии можно исполнить лишь с разбитым сердцем. И когда в паре с Милли оказывается привлекательный Макс (Хью Скиннер), готовящийся к тому же самому соревнованию, звезда в отставке способствует их сближению.