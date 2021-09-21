Певица на всю голову, 2020

«Певица на всю голову» — романтическая комедия, посвященная начинающей оперной исполнительнице. Режиссером выступил живой классик мирового кинематографа Бен Луин. Милли (Даниэль Макдональд) одержима классической музыкой, но никогда не задумывалась о выступлениях на сцене всерьез, считая себя недостаточно талантливой. Однажды девушка бросает все и отправляется на певческий конкурс, который откроет победителю путь в театр. Удастся ли авантюристке оставить ярких претендентов за спиной?
Милли — застенчивая офисная сотрудница крупной финансовой корпорации. У нее есть стабильный заработок, уютная квартира в мегаполисе и любимый парень. Но это не совсем то, о чем она мечтает. Милли регулярно посещает оперу, с упоением наблюдая за примами и воображая себя на их месте. Узнав о грядущем конкурсе талантов, девушка без опыта записывается на участие. Окружающие уверены, что у новенькой нет ни единого шанса на успех. Но она не намерена сдаваться без боя.
Чтобы подтянуть вокальные данные, Милли обращается за помощью к легендарной Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли), в прошлом выступавшей по всему миру, а ныне преподающей на удаленной от цивилизации вилле. Циничная учительница пения, страдающая от проблем с алкоголем, использует нестандартные методы, манипулируя личной жизнью подопечных. Меган убеждена, что по-настоящему гениальные партии можно исполнить лишь с разбитым сердцем. И когда в паре с Милли оказывается привлекательный Макс (Хью Скиннер), готовящийся к тому же самому соревнованию, звезда в отставке способствует их сближению.
Режиссер Бен Луин также написал сценарий. Широкой аудитории кинематографист известен по фильмам «Шпионская игра», «Пожалуйста, приготовьтесь» и «Суррогат».
Романтическая комедия «Певица на всю голову» является совместным продуктом Австралии и Великобритании.
Главную роль Милли исполнила молодая британка Даниэль Макдональд. Ранее ей уже доводилось играть начинающую исполнительницу в «Патти Кейкс», где рассказывается о девушке, мечтающей построить карьеру рэперши. В 2019 году актриса снималась в байопике о певице и феминистке Хелен Редди «Я — женщина». Также в ее послужной список входят хиты «Птичий короб» и «Леди Берд».
Первая крупная роль Джоанны Ламли с 2017 года. Карьера британской звезды стартовала полвека назад и включает свыше ста работ в кино и на телевидении, в том числе фильмы «Волк с Уолл-стрит», «Евротур» и «Приключения Паддингтона 2». Кроме того, Ламли много работала в озвучивании мультфильмов.
Хью Скиннер («Маленькие пташки», «Дрянь»), сыгравший Макса, неоднократно работал в музыкальном жанре. Его можно было встретить в мюзиклах «Отверженные» и «Mamma Mia! 2», а также в многочисленных театральных постановках.
Саундтрек к кинокартине написал австралийский композитор польского происхождения Цезари Скубижевски, музыка которого звучит в «Рыжем псе», «Смертельном номере» и «Пикнике у Висячей скалы». Его сын Ян Скубижевски — не менее успешный мультиинструменталист, удостоенный множества наград.
Актеры второго плана Йен Ханмор и Ребекка Бенсон ранее появлялись в культовом сериале «Игра престолов».
У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фондами, но мечтает совсем о другом — стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.
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