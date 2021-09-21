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Певица на всю голову Певица на всю голову
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Falling for Figaro

Певица на всю голову, 2020

2020 / Австралия / США
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Романтическая комедия о трудностях на пути молодой оперной певицы
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Певица на всю голову» — романтическая комедия, посвященная начинающей оперной исполнительнице. Режиссером выступил живой классик мирового кинематографа Бен Луин. Милли (Даниэль Макдональд) одержима классической музыкой, но никогда не задумывалась о выступлениях на сцене всерьез, считая себя недостаточно талантливой. Однажды девушка бросает все и отправляется на певческий конкурс, который откроет победителю путь в театр. Удастся ли авантюристке оставить ярких претендентов за спиной?

Милли — застенчивая офисная сотрудница крупной финансовой корпорации. У нее есть стабильный заработок, уютная квартира в мегаполисе и любимый парень. Но это не совсем то, о чем она мечтает. Милли регулярно посещает оперу, с упоением наблюдая за примами и воображая себя на их месте. Узнав о грядущем конкурсе талантов, девушка без опыта записывается на участие. Окружающие уверены, что у новенькой нет ни единого шанса на успех. Но она не намерена сдаваться без боя.

Чтобы подтянуть вокальные данные, Милли обращается за помощью к легендарной Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли), в прошлом выступавшей по всему миру, а ныне преподающей на удаленной от цивилизации вилле. Циничная учительница пения, страдающая от проблем с алкоголем, использует нестандартные методы, манипулируя личной жизнью подопечных. Меган убеждена, что по-настоящему гениальные партии можно исполнить лишь с разбитым сердцем. И когда в паре с Милли оказывается привлекательный Макс (Хью Скиннер), готовящийся к тому же самому соревнованию, звезда в отставке способствует их сближению.

Режиссер Бен Луин также написал сценарий. Широкой аудитории кинематографист известен по фильмам «Шпионская игра», «Пожалуйста, приготовьтесь» и «Суррогат».

Романтическая комедия «Певица на всю голову» является совместным продуктом Австралии и Великобритании.

Главную роль Милли исполнила молодая британка Даниэль Макдональд. Ранее ей уже доводилось играть начинающую исполнительницу в «Патти Кейкс», где рассказывается о девушке, мечтающей построить карьеру рэперши. В 2019 году актриса снималась в байопике о певице и феминистке Хелен Редди «Я — женщина». Также в ее послужной список входят хиты «Птичий короб» и «Леди Берд».

Первая крупная роль Джоанны Ламли с 2017 года. Карьера британской звезды стартовала полвека назад и включает свыше ста работ в кино и на телевидении, в том числе фильмы «Волк с Уолл-стрит», «Евротур» и «Приключения Паддингтона 2». Кроме того, Ламли много работала в озвучивании мультфильмов.

Хью Скиннер («Маленькие пташки», «Дрянь»), сыгравший Макса, неоднократно работал в музыкальном жанре. Его можно было встретить в мюзиклах «Отверженные» и «Mamma Mia! 2», а также в многочисленных театральных постановках.

Саундтрек к кинокартине написал австралийский композитор польского происхождения Цезари Скубижевски, музыка которого звучит в «Рыжем псе», «Смертельном номере» и «Пикнике у Висячей скалы». Его сын Ян Скубижевски — не менее успешный мультиинструменталист, удостоенный множества наград.

Актеры второго плана Йен Ханмор и Ребекка Бенсон ранее появлялись в культовом сериале «Игра престолов».

У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фондами, но мечтает совсем о другом — стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.

8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера онлайн 22 сентября 2021
Премьера в мире 21 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Бен Луин
Бен Луин
В ролях
Даниэль МакДональд
Даниэль МакДональд
Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
Гари Льюис
Гари Льюис
Шазад Латиф
Шазад Латиф
Хью Скиннер
Хью Скиннер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Певица на всю голову 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино Европа
16:00 от 510 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Inga Ambalova 17 октября 2021, 00:28
Я испытала истинное удовольствие от этого фильма. Сильно красиво ,настоящие искрение чувства без пошлости. Браво Брависсимо!!!!!!!!!
Спасибо!
Gun Канти 18 июля 2022, 08:56
Думаю с девушкой посмотреть в кино. Вроде прикольная комедия
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10 голосов
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8 апреля 2021 11:00
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«Певица на всю голову» в кинотеатрах

сб 23 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Певица на всю голову»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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