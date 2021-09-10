Уховёртка, 2021

Главным героем драматической картины стал мужчина по имени Альберт. Его просят присмотреть за особенным ребенком — девочкой по имени Мия. Мия никогда не выходит на улицу, но Альберта внезапно просят вывезти ее из города. «Уховертка» понравится всем любителям нетривиального европейского кино, а также поклонникам старого доброго арт-хауса.
Постановщицей фильма стала малоизвестная французская кинематографистка по имени Люсиль Хадзихалилович, снявшая, в частности, такие ленты, как «Губы Жан-Пьера», «Невинность», «Эволюция». Хадзихалилович также является супругой легендарного режиссера Гаспара Ноэ.
Главную мужскую роль в картине исполнил британский актер Пол Хилтон, известный по своим работам в мини-сериале «Чрезвычайно английский скандал», нетфликсовскому хиту «Корона», исторической драме «Леди Макбет» и многим другим лентам.
Компанию Полу Хилтону на большом экране составил другой британец — Алекс Лоутер. Лоутера помнят и любят по его ролям в сериалах «Черное зеркало», «Конец ***ного мира», фильмам «Игра в имитацию», «Последняя дуэль», а также «Прощай, Кристофер Робин».
Главную женскую роль в ленте исполнила двукратная номинантка на премию «Золотой глобус» Ромола Гарай. Некоторые российские зрители помнят ее работы в фильмах «...А в душе я танцую», «Искупление», «Один день», «Суфражистка».
«Уховертка» была показана в рамках кинофестиваля в Торонто, который торжественно завершился прошлой осенью. Кроме того, фильм Хадзихалилович взяли в конкурсы Сан-Себастьяна, Лондонского кинофестиваля BFI, Гутенберга и многих других европейских смотров.
В основу фильма лег одноименный роман, написанный Брайаном Кэтлингом. Книга никогда не была переведена на русский язык. Неизвестно также, принимал ли писатель участие в создании ленты по его произведению.
В производстве фильма участвовали кинематографисты из Великобритании, Франции, а также Бельгии. Таким образом, «Уховертка» является международной картиной.
В разработке сценария ленты принимал участие Джофф Кокс, который в свое время написал скрипт для «Высшего общества» Клер Дени. Кроме того, он работал над созданием фильмов «Эволюция» и «Не входи».
Хронометраж картины составляет один час пятьдесят четыре минуты. Это средняя протяженность фильма в современных реалиях, особенно если речь идет о европейской артхаусной картине по типу «Уховертки».
Альберта нанимают присматривать за Мией, девушкой с ледяными зубами. Мия никогда не покидает свою квартиру. Однажды Альберту говорят, что он должен подготовить ребенка к отъезду.