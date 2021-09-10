Уховёртка, 2021

Главным героем драматической картины стал мужчина по имени Альберт. Его просят присмотреть за особенным ребенком — девочкой по имени Мия. Мия никогда не выходит на улицу, но Альберта внезапно просят вывезти ее из города. «Уховертка» понравится всем любителям нетривиального европейского кино, а также поклонникам старого доброго арт-хауса.

Постановщицей фильма стала малоизвестная французская кинематографистка по имени Люсиль Хадзихалилович, снявшая, в частности, такие ленты, как «Губы Жан-Пьера», «Невинность», «Эволюция». Хадзихалилович также является супругой легендарного режиссера Гаспара Ноэ.

Главную мужскую роль в картине исполнил британский актер Пол Хилтон, известный по своим работам в мини-сериале «Чрезвычайно английский скандал», нетфликсовскому хиту «Корона», исторической драме «Леди Макбет» и многим другим лентам.

Компанию Полу Хилтону на большом экране составил другой британец — Алекс Лоутер. Лоутера помнят и любят по его ролям в сериалах «Черное зеркало», «Конец ***ного мира», фильмам «Игра в имитацию», «Последняя дуэль», а также «Прощай, Кристофер Робин».

Главную женскую роль в ленте исполнила двукратная номинантка на премию «Золотой глобус» Ромола Гарай. Некоторые российские зрители помнят ее работы в фильмах «...А в душе я танцую», «Искупление», «Один день», «Суфражистка».