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Уховёртка, 2021

2021 / Великобритания / Франция / Бельгия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Главным героем драматической картины стал мужчина по имени Альберт. Его просят присмотреть за особенным ребенком — девочкой по имени Мия. Мия никогда не выходит на улицу, но Альберта внезапно просят вывезти ее из города. «Уховертка» понравится всем любителям нетривиального европейского кино, а также поклонникам старого доброго арт-хауса.

Постановщицей фильма стала малоизвестная французская кинематографистка по имени Люсиль Хадзихалилович, снявшая, в частности, такие ленты, как «Губы Жан-Пьера», «Невинность», «Эволюция». Хадзихалилович также является супругой легендарного режиссера Гаспара Ноэ.

Главную мужскую роль в картине исполнил британский актер Пол Хилтон, известный по своим работам в мини-сериале «Чрезвычайно английский скандал», нетфликсовскому хиту «Корона», исторической драме «Леди Макбет» и многим другим лентам.

Компанию Полу Хилтону на большом экране составил другой британец — Алекс Лоутер. Лоутера помнят и любят по его ролям в сериалах «Черное зеркало», «Конец ***ного мира», фильмам «Игра в имитацию», «Последняя дуэль», а также «Прощай, Кристофер Робин».

Главную женскую роль в ленте исполнила двукратная номинантка на премию «Золотой глобус» Ромола Гарай. Некоторые российские зрители помнят ее работы в фильмах «...А в душе я танцую», «Искупление», «Один день», «Суфражистка».

«Уховертка» была показана в рамках кинофестиваля в Торонто, который торжественно завершился прошлой осенью. Кроме того, фильм Хадзихалилович взяли в конкурсы Сан-Себастьяна, Лондонского кинофестиваля BFI, Гутенберга и многих других европейских смотров.

В основу фильма лег одноименный роман, написанный Брайаном Кэтлингом. Книга никогда не была переведена на русский язык. Неизвестно также, принимал ли писатель участие в создании ленты по его произведению.

В производстве фильма участвовали кинематографисты из Великобритании, Франции, а также Бельгии. Таким образом, «Уховертка» является международной картиной.

В разработке сценария ленты принимал участие Джофф Кокс, который в свое время написал скрипт для «Высшего общества» Клер Дени. Кроме того, он работал над созданием фильмов «Эволюция» и «Не входи».

Хронометраж картины составляет один час пятьдесят четыре минуты. Это средняя протяженность фильма в современных реалиях, особенно если речь идет о европейской артхаусной картине по типу «Уховертки».

Альберта нанимают присматривать за Мией, девушкой с ледяными зубами. Мия никогда не покидает свою квартиру. Однажды Альберту говорят, что он должен подготовить ребенка к отъезду.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 августа 2022
Премьера в мире 10 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Люсиль Адзиалилович
Люсиль Адзиалилович
В ролях
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Пол Хилтон
Пол Хилтон
Питер Ван Ден Бегин
Питер Ван Ден Бегин
Анастасия Робин
Анастасия Робин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уховёртка 4 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00
Полное расписание и билеты
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«Уховёртка» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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