Осада, 2021

Действие остросюжетного боевика разворачивается вокруг бывшего сотрудника нью-йоркской полиции, который переехал в небольшой городок в штате Джорджия, где занял место местного шерифа. По ходу развития событий главный герой вынужден спасти богатого врача, взятого в плен группой бандитов. «Осада» понравится всем поклонникам тестостеронового экшена, а также тем, кто соскучился по Брюсу Уиллису.

Постановщиком картины выступил начинающий режиссер Эдвард Дрейк, для которого «Осада» стала седьмым проектом в карьере. Россияне, в частности, могут помнить Дрейка по фильмам «Прожарка», «Звездный рубеж», «Преступный квест».

Главную мужскую роль в «Осаде» сыграл сам Брюс Уиллис – главная звезда боевиков из 90-х годов, обладатель множества авторитетных кинематографических премий. Большинство российских зрителей помнят Уиллиса по фильмам «Крепкий орешек», «Последний бойскаут», «Шестое чувство», «Пятый элемент» и многим другим.

Компанию Уиллису на большом экране составил Тимоти В. Мерфи — американский актер, известный преимущественно по сериалам, среди которых «Настоящий детектив», «Бесстыжие», «Реванш», «Сыны анархии» и другим.

«Осада» получила зрительский рейтинг R, что означает только одно — в боевике с Брюсом Уиллисом множество по-настоящему жестоких сцен насилия и убийств. Подобное кино — настоящая редкость в отечественном прокате, который все чаще делает упор на «семейный» рейтинг 12+.