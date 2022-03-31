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American Siege

Осада, 2021

2021 / Канада / США
3.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Боевик с Брюсом Уиллисом о доблестном шерифе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие остросюжетного боевика разворачивается вокруг бывшего сотрудника нью-йоркской полиции, который переехал в небольшой городок в штате Джорджия, где занял место местного шерифа. По ходу развития событий главный герой вынужден спасти богатого врача, взятого в плен группой бандитов. «Осада» понравится всем поклонникам тестостеронового экшена, а также тем, кто соскучился по Брюсу Уиллису.

Постановщиком картины выступил начинающий режиссер Эдвард Дрейк, для которого «Осада» стала седьмым проектом в карьере. Россияне, в частности, могут помнить Дрейка по фильмам «Прожарка», «Звездный рубеж», «Преступный квест».

Главную мужскую роль в «Осаде» сыграл сам Брюс Уиллис – главная звезда боевиков из 90-х годов, обладатель множества авторитетных кинематографических премий. Большинство российских зрителей помнят Уиллиса по фильмам «Крепкий орешек», «Последний бойскаут», «Шестое чувство», «Пятый элемент» и многим другим.

Компанию Уиллису на большом экране составил Тимоти В. Мерфи — американский актер, известный преимущественно по сериалам, среди которых «Настоящий детектив», «Бесстыжие», «Реванш», «Сыны анархии» и другим.

«Осада» получила зрительский рейтинг R, что означает только одно — в боевике с Брюсом Уиллисом множество по-настоящему жестоких сцен насилия и убийств. Подобное кино — настоящая редкость в отечественном прокате, который все чаще делает упор на «семейный» рейтинг 12+.

Основные съемки фильма начались в конце осени 2020 года. В качестве локаций были выбраны районы Вашингтона, Британской Колумбии, Джорджии и других регионов Соединенных Штатов. Работа над «Осадой» официально завершилась в декабре того же года. Всего на производство ленты было потрачено десять миллионов долларов.

Критики «Осаду» приняли довольно прохладно — рейтинги фильма на международных агрегаторах стремятся к нулю. Главная звезда картины — американский актер Брюс Уиллис — и вовсе был номинирован на антипремию «Золотая малина», церемония которой прошла в конце марта.

Небольшую роль в «Осаде» исполнил эстонско-американский актер Йохан Урб, снявшийся в картине «1408», сериалах «Блудливая Калифорния», «Холм одного дерева», «Красавцы». Не так давно Урба можно было увидеть в картине «Глубоководные».

Прокатом фильма занимается компания «Парадиз», которая в свое время выпускала на большие экраны такие ленты, как «Карты, деньги, два ствола», «Маски для Николаса», «Счастливое число Слевина», «Жизнь в розовом цвете», «Области тьмы» и другие.

Режиссер проекта Эдвард Дрейк также выступил со-сценаристом «Осады». Он написал скрипт фильма вместе с Кори Ларджем, который участвовал в создании картин «Звездный рубеж», «Девятый пассажир» и других.

Бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии вынужден бороться с бандой воров, взявших в заложники богатого врача.

3.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера в мире 31 марта 2022
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эдвард Дрейк
Эдвард Дрейк
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи
Йохан Урб
Йохан Урб
Анна Луиз Морс
Анна Луиз Морс
Роб Гоф
Роб Гоф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осада 3 постера
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Осада смотреть онлайн

Осада
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Хасан Тамбиев 2 апреля 2022, 17:15
Не ходите на этот фильм. Это просто ужас какой отстой! С самого начала понял, что что-то не то..диалоги просто тупейшие и скучные..актеры… Читать дальше…
alfaterm 31 марта 2022, 19:20
Прощальный фильм Брюса Уиллиса.Красиво прставил точку в своей актерской карьере.
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