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3.4

Осада

, 2021
American Siege
Канада, США / боевик, триллер / 18+
Боевик с Брюсом Уиллисом о доблестном шерифе
Трейлеры
Постер фильма Осада
3.4
Осада - Дублированный трейлер
Осада  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие остросюжетного боевика разворачивается вокруг бывшего сотрудника нью-йоркской полиции, который переехал в небольшой городок в штате Джорджия, где занял место местного шерифа. По ходу развития событий главный герой вынужден спасти богатого врача, взятого в плен группой бандитов. «Осада» понравится всем поклонникам тестостеронового экшена, а также тем, кто соскучился по Брюсу Уиллису.

Постановщиком картины выступил начинающий режиссер Эдвард Дрейк, для которого «Осада» стала седьмым проектом в карьере. Россияне, в частности, могут помнить Дрейка по фильмам «Прожарка», «Звездный рубеж», «Преступный квест».

Главную мужскую роль в «Осаде» сыграл сам Брюс Уиллис – главная звезда боевиков из 90-х годов, обладатель множества авторитетных кинематографических премий. Большинство российских зрителей помнят Уиллиса по фильмам «Крепкий орешек», «Последний бойскаут», «Шестое чувство», «Пятый элемент» и многим другим.

Компанию Уиллису на большом экране составил Тимоти В. Мерфи — американский актер, известный преимущественно по сериалам, среди которых «Настоящий детектив», «Бесстыжие», «Реванш», «Сыны анархии» и другим.

«Осада» получила зрительский рейтинг R, что означает только одно — в боевике с Брюсом Уиллисом множество по-настоящему жестоких сцен насилия и убийств. Подобное кино — настоящая редкость в отечественном прокате, который все чаще делает упор на «семейный» рейтинг 12+.

Основные съемки фильма начались в конце осени 2020 года. В качестве локаций были выбраны районы Вашингтона, Британской Колумбии, Джорджии и других регионов Соединенных Штатов. Работа над «Осадой» официально завершилась в декабре того же года. Всего на производство ленты было потрачено десять миллионов долларов.

Критики «Осаду» приняли довольно прохладно — рейтинги фильма на международных агрегаторах стремятся к нулю. Главная звезда картины — американский актер Брюс Уиллис — и вовсе был номинирован на антипремию «Золотая малина», церемония которой прошла в конце марта.

Небольшую роль в «Осаде» исполнил эстонско-американский актер Йохан Урб, снявшийся в картине «1408», сериалах «Блудливая Калифорния», «Холм одного дерева», «Красавцы». Не так давно Урба можно было увидеть в картине «Глубоководные».

Прокатом фильма занимается компания «Парадиз», которая в свое время выпускала на большие экраны такие ленты, как «Карты, деньги, два ствола», «Маски для Николаса», «Счастливое число Слевина», «Жизнь в розовом цвете», «Области тьмы» и другие.

Режиссер проекта Эдвард Дрейк также выступил со-сценаристом «Осады». Он написал скрипт фильма вместе с Кори Ларджем, который участвовал в создании картин «Звездный рубеж», «Девятый пассажир» и других.

Бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии вынужден бороться с бандой воров, взявших в заложники богатого врача.

В ролях

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Sheriff Ben Watts
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи
Charles Rutledge
Йохан Урб
Йохан Урб
Toby Cavendish
Анна Луиз Морс
Анна Луиз Морс
Grace Baker
Роб Гоф
Роб Гоф
Roy Lambert
Тревор Грецки
Deputy Kyle Rutledge
Cullen G. Chambers
Dr. John Keats
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Silas
Джанет Джонс
Deputy Marisa Lewis
Robert Laenen
Sundance
Режиссер Эдвард Дрейк
Сценарист Кори Лардж, Йен Пфафф, Эдвард Дрейк
Композитор Scott Currie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 28 декабря 2021
Премьера в мире 28 декабря 2021
Дата выхода
31 марта 2022 Россия Парадиз 18+
8 сентября 2022 Украина 16+
7 апреля 2022 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $121 967
Производство 308 Ent, The Exchange, BondIt Media Capital
Другие названия
American Siege, Emboscada, American Siege - Es gibt kein Entkommen, Amerikai ostrom, Amerikan Kuşatması, Asediul, Cerco Americano, Odsiecz, Otage sous tension, Pantvangistus, Σε ομηρία, Американська облога, Осада, シン・オブ・アメリカ, 終極包圍戰

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 16 голосов
3.4 IMDb
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Обновлено 3 апреля 2022

Трейлеры фильма

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Осада - Дублированный трейлер
Осада Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Хасан Тамбиев 2 апреля 2022, 17:15
Не ходите на этот фильм. Это просто ужас какой отстой! С самого начала понял, что что-то не то..диалоги просто тупейшие и скучные..актеры… Читать дальше…
alfaterm 31 марта 2022, 19:20
Прощальный фильм Брюса Уиллиса.Красиво прставил точку в своей актерской карьере.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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