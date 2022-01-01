Сезон измен, 2018

Изящная драма о семейных отношениях с чувственной игрой ирландских кинозвезд. История вращается вокруг двух пар в пригороде Дублина — Джима и Даниэль, Ивонны и Криса. Хотя всё и кажется безоблачно, однажды за общим ужином в отношениях обеих пар обнаруживаются трещины. Насколько хорошо партнеры знают друг друга, и можно ли вообще узнать другого человека по-настоящему? Возможно, это лучшая драма о семейных отношениях за последнее время. Тонкая, чуткая сюжетная линия с изящными сценами, проникновенными разговорами и чувственной игрой известных ирландских кинозвезд сделает любого зрителя настоящим романтиком.