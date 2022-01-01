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The Delinquent Season

Сезон измен, 2018

2018 / Ирландия
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О фильме

Изящная драма о семейных отношениях с чувственной игрой ирландских кинозвезд. История вращается вокруг двух пар в пригороде Дублина — Джима и Даниэль, Ивонны и Криса. Хотя всё и кажется безоблачно, однажды за общим ужином в отношениях обеих пар обнаруживаются трещины. Насколько хорошо партнеры знают друг друга, и можно ли вообще узнать другого человека по-настоящему? Возможно, это лучшая драма о семейных отношениях за последнее время. Тонкая, чуткая сюжетная линия с изящными сценами, проникновенными разговорами и чувственной игрой известных ирландских кинозвезд сделает любого зрителя настоящим романтиком.

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Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Марк О’Роу
В ролях
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Ева Бертистл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сезон измен 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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