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Постер фильма Последний рейс
5.6
Последний рейс - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Последний рейс
5.6

Последний рейс

, 2022
Paradise Highway
Германия, Швейцария, США / триллер / 18+
Триллер с Жюльетт Бинош и Морганом Фриманом о контрабанде людьми
Трейлеры
Постер фильма Последний рейс
5.6
Последний рейс - Дублированный трейлер
Последний рейс  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм был показан на швейцарском кинофестивале в Локарно в августе 2022 года, на фирменной 8000-местной арене под открытым небом Piazza Grande.

Съемки проходили в Джексоне и Кларксдейле, штат Миссисипи, в июле 2021 года, а также в Брукхейвене, штат Миссисипи. 

После того как в Cети появились фото с актерами на съемочной площадке, одетыми в официальную униформу дорожного патруля Миссисипи, Тинделл отправил письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что фильм может «поставить под угрозу или иным образом запятнать репутацию и имидж MHP». Тинделл отмечает, что на снимках актеры неправильно носят униформу. Также режиссеры не получили разрешения на использование официальных знаков различия MHP, что является нарушением кодекса штата Миссисипи.

Анна Гуттормсгард получила Мемориальную премию Заки Гордона за выдающиеся достижения в написании сценариев за художественный сценарий «Райское шоссе» — оригинальное название фильма «Последний рейс». 

Режиссер и сценарист Анна Гуттормсгард рассказала, что идея картины появилась у нее в раннем возрасте. Когда Анна была подростком, оказалось, что в доме ее друга был публичный дом. Это потрясло и впечатлило Гуттормсгард. По ее словам, ее интересуют недосказанные истории, о которых мало снимают. 

По словам Гуттормсгард, цветовая палитра играет большую роль в ее фильме. Зеленый олицетворяет обновление и возрождение, а синий — спокойствие и ответственность. Таким образом, выбрана раскраска грузовика Салли и машины персонажа Моргана Фримена, а также одежды героев.

Салли, водитель грузовика, оказывается в тяжелой ситуации, когда ее брат попадает ситуацию, где ему угрожаем могущественая тюремная банда. Чтобы спасти брата, она вынуждена вступить в контрабандное дело, перевозя запрещенные грузы. Ее действия привлекают внимание оперативников ФБР, которые начинают преследование.
В ходе одной из операций по перевозке запрещенного груза, Салли обнаруживает в своем грузе нечто неожиданное - девочку-подростка. Эта неожиданная находка заставляет ее задуматься и заставляет пересмотреть свое участие в контрабанде. Теперь, помимо охраны своего брата, она должна решить, что делать с этой девочкой-подростком, которая оказалась неожиданным свидетельницей ее нелегальной деятельности. Ситуация становится все более сложной, а возможность быть пойманной оперативниками ФБР придает поворотам сюжета еще большую напряженность.

В ролях

Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Салли
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Dennis
Хала Финли
Хала Финли
Leila
Камерон Монахэн
Камерон Монахэн
Sterling
Морган Фриман
Морган Фриман
Gerick
Вероника Феррес
Вероника Феррес
Rose
Кристиана Сидел
Кристиана Сидел
Claire
Desiree Wood
Pattie
Dianne McNair-Smith
Dolly
Jaylen D. Eashmond
Corrections Officer
Режиссер Анна Гуттормсгард
Сценарист Анна Гуттормсгард
Композитор Anné Kulonen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Швейцария / США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 июля 2022
Премьера в мире 29 июля 2022
Дата выхода
22 декабря 2022 Россия Global Film
24 августа 2022 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $222 607
Производство ZDF Enterprises, Eyevox Entertainment, Grindstone Entertainment Group
Другие названия
Paradise Highway, 天堂公路, Autoroute du paradis, Cennet Otoyolu, Contrabandă periculoasă, Crime na Rodovia Paraíso, Droga do odkupienia, Kiirtee paradiisi, Leila M., Országút a Paradicsomba, Paradise Highway - Perseguidas, Paradise Highway - Straße der Angst, Paraíso: El camino del crimen, Última entrega, Παράνομο φορτίο, Последний рейс, Райское шоссе, Райське шосе, 파라다이스 하이웨이, 天堂高速公路, 天堂高速, Az utolsó utazás, Paradise Highway – Strasse der Angst, พาราไดซ์ ไฮเวย์, Paradise Highway – Straße der Angst

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
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Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Последний рейс - Дублированный трейлер
Последний рейс Дублированный трейлер
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