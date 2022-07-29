Фильм был показан на швейцарском кинофестивале в Локарно в августе 2022 года, на фирменной 8000-местной арене под открытым небом Piazza Grande.

Съемки проходили в Джексоне и Кларксдейле, штат Миссисипи, в июле 2021 года, а также в Брукхейвене, штат Миссисипи.

После того как в Cети появились фото с актерами на съемочной площадке, одетыми в официальную униформу дорожного патруля Миссисипи, Тинделл отправил письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что фильм может «поставить под угрозу или иным образом запятнать репутацию и имидж MHP». Тинделл отмечает, что на снимках актеры неправильно носят униформу. Также режиссеры не получили разрешения на использование официальных знаков различия MHP, что является нарушением кодекса штата Миссисипи.

Анна Гуттормсгард получила Мемориальную премию Заки Гордона за выдающиеся достижения в написании сценариев за художественный сценарий «Райское шоссе» — оригинальное название фильма «Последний рейс».

Режиссер и сценарист Анна Гуттормсгард рассказала, что идея картины появилась у нее в раннем возрасте. Когда Анна была подростком, оказалось, что в доме ее друга был публичный дом. Это потрясло и впечатлило Гуттормсгард. По ее словам, ее интересуют недосказанные истории, о которых мало снимают.

По словам Гуттормсгард, цветовая палитра играет большую роль в ее фильме. Зеленый олицетворяет обновление и возрождение, а синий — спокойствие и ответственность. Таким образом, выбрана раскраска грузовика Салли и машины персонажа Моргана Фримена, а также одежды героев.