Дело Коллини, 2019

Судебная драма от немецкого режиссера Марко Кройцпайнтнера («Крабат. Ученик колдуна»). В фильме сыграли Франко Неро («Джон Уик 2», «Затерянный город Z»), Александра Мария Лара («Геошторм»), Элиас Эмбарек («Это чертово сердце») и Янис Нивеннер («Таймлесс. Рубиновая книга»).

Адвокат Каспар Лайнен берется за, казалось бы, тривиальное дело: итальянский механик Фабрицио Коллини убивает немецкого бизнесмена и приходит с повинной. Но чем больше становится известно о преступнике и убийце, тем запутаннее становится расследование и на свет выползают неприглядные тайны. Лайнену предстоит докопаться до истины и раскрыть одно из самых громких судебных дел в Германии.

В 2001 году в номере берлинской гостиницы происходит убийство Жана-Батиста Майера, известного немецкого промышленника. Главным подозреваемым в преступлении является итальянец Фабрицио Коллини, и улик более чем достаточно, чтобы на всю оставшуюся жизнь отправить его за решетку.

Сам Коллини отказывается разговаривать со следователями и вообще давать какие-либо объяснения, даже своему адвокату, начинающему Каспару Лайнену. Поначалу тот собирался отказаться от дела, поскольку Майер был другом семьи Лайнена, рано потерявшего отца, и всегда поддерживал юношу, но изменяет свое решение из-за совета профессора Маттингера, знаменитого юриста и личного адвоката семьи Майеров.

Тем не менее дело кажется безнадежным. Чтобы разговорить Коллини, Маттингер закидывает ему удочку: если тот согласится на признание, ему скостят срок. Тем временем Лайнен изучает материалы дела и находит неожиданную деталь: орудием убийства послужил пистолет солдат СС времен Второй мировой войны, такой же, какой он видел в детстве в библиотеке Майеров.

Чем дальше Лайнен закапывается в дело, тем лучше понимает, что есть слишком много людей, желающих, чтобы секреты Майера оставались скрытыми, и его чрезмерное усердие грозит не только его карьере, но и его жизни. Хватит ли ему мужества раскрыть всю правду во имя правосудия и оправдать своего подопечного?