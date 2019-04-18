Дело Коллини, 2019

Судебная драма от немецкого режиссера Марко Кройцпайнтнера («Крабат. Ученик колдуна»). В фильме сыграли Франко Неро («Джон Уик 2», «Затерянный город Z»), Александра Мария Лара («Геошторм»), Элиас Эмбарек («Это чертово сердце») и Янис Нивеннер («Таймлесс. Рубиновая книга»).
Адвокат Каспар Лайнен берется за, казалось бы, тривиальное дело: итальянский механик Фабрицио Коллини убивает немецкого бизнесмена и приходит с повинной. Но чем больше становится известно о преступнике и убийце, тем запутаннее становится расследование и на свет выползают неприглядные тайны. Лайнену предстоит докопаться до истины и раскрыть одно из самых громких судебных дел в Германии.
В 2001 году в номере берлинской гостиницы происходит убийство Жана-Батиста Майера, известного немецкого промышленника. Главным подозреваемым в преступлении является итальянец Фабрицио Коллини, и улик более чем достаточно, чтобы на всю оставшуюся жизнь отправить его за решетку.
Сам Коллини отказывается разговаривать со следователями и вообще давать какие-либо объяснения, даже своему адвокату, начинающему Каспару Лайнену. Поначалу тот собирался отказаться от дела, поскольку Майер был другом семьи Лайнена, рано потерявшего отца, и всегда поддерживал юношу, но изменяет свое решение из-за совета профессора Маттингера, знаменитого юриста и личного адвоката семьи Майеров.
Тем не менее дело кажется безнадежным. Чтобы разговорить Коллини, Маттингер закидывает ему удочку: если тот согласится на признание, ему скостят срок. Тем временем Лайнен изучает материалы дела и находит неожиданную деталь: орудием убийства послужил пистолет солдат СС времен Второй мировой войны, такой же, какой он видел в детстве в библиотеке Майеров.
Чем дальше Лайнен закапывается в дело, тем лучше понимает, что есть слишком много людей, желающих, чтобы секреты Майера оставались скрытыми, и его чрезмерное усердие грозит не только его карьере, но и его жизни. Хватит ли ему мужества раскрыть всю правду во имя правосудия и оправдать своего подопечного?
Съемки проходили в Берлине и Италии. Они начались 29 августа и закончились 19 октября 2018 года. Оператором фильма выступил Якуб Бейнарович.
Сценарий фильм основан на романе Фердинанда фон Шираха «Дело Коллини», изданном в 2011 году. Берт Ребхандл из газеты Frankfurter Allgemeine пишет, что в своем романе фон Ширах преследовал цель рассказать о юридической истории культуры в целях примирения с немецким прошлым. Сценарной адаптацией романа занимались Кристиан Цуберт, Роберт Голд и Йенс-Фредерик Отто. Структура романа, состоящего из четырех временных линий, была упрощена до трех.
Роман касается скандала о сроках давности, связанного с преступлениями немецких нацистов, срок давности которых истек через 15 лет в результате статьи № 6 Вводного закона к Закону об административных правонарушениях (EGOWiG) от 24 мая 1968 года; согласно закону этот срок истек 8 мая 1960 года.
Происхождение главного героя фильма, адвоката Каспара Лайнена, в книге отличается: там он происходил из высших слоев общества, а в картине является турецким эмигрантом, лишь недавно получившим лицензию. Такое изменение позволило авторам составить как бы взгляд извне на превратности немецкой истории.
Элиас М'Барек, исполнитель главной роли, согласился на участие в экранизации, так как является большим поклонником фон Шираха и читает все его книги. Так, во время съемок в фильме «Турецкий для начинающих», он лежал в гамаке в Таиланде и с упоением читал первый роман фон Шираха, «Преступление». Даже брат Элиаса, обычно равнодушный к его звездной карьере, был в восторге, когда узнал, что тому предстоит встреча с фон Ширахом.
Фердинанд фон Ширах так высказался об игре М’Барека: «Настоящее мастерство Элиаса в том, что он играет в очень выдержанной манере. Он никогда не “играет” представление об адвокате, напротив, вы верите, что он на самом деле адвокат. Никаких клише, никакого китча».
Проект получил финансирование от кинокомпании FilmFernsehFonds Bayern в размере 500 000 евро, а также ссуду в размере 186 000 евро. Еще фильм получил грант на производство в размере 1,1 миллиона евро от Medienboard Berlin-Brandenburg. Агентство по финансированию фильма также предоставило его создателям производственное финансирование в размере 600 000 евро. Мировые сборы фильма в конечном итоге составили 2.7 миллиона долларов, что не позволило ему выйти за пределы окупаемости, хотя прокату сопутствовали положительные отзывы критиков и показы на различных кинофестивалях, на Парижском немецком кинофестивале и на Хайфском международном кинофестивале.
Каспару Лайнену предстоит расследовать запутанное дело непримечательного механика, итальянца Фабрицио Коллини, который на первый взгляд безо всяких мотивов убил немецкого бизнесмена Ханса Майера, после чего сам сдался полиции. Положение вещей осложняется не только молчанием Коллини и более опытным адвокатом, претендующим на пост главного героя, но и его личным причастием к делу: внучка жертвы Йоханна была его юношеской любовью. Однако Лайнену случайно удаётся найти зацепку, благодаря которой он понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным скандалом Германии.
Немного Затянут..