Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дело Коллини Дело Коллини
Киноафиша Фильмы Дело Коллини
Der Fall Collini

Дело Коллини, 2019

2019 / Германия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Криминальная драма о возмездии
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Судебная драма от немецкого режиссера Марко Кройцпайнтнера («Крабат. Ученик колдуна»). В фильме сыграли Франко Неро («Джон Уик 2», «Затерянный город Z»), Александра Мария Лара («Геошторм»), Элиас Эмбарек («Это чертово сердце») и Янис Нивеннер («Таймлесс. Рубиновая книга»). 

Адвокат Каспар Лайнен берется за, казалось бы, тривиальное дело: итальянский механик Фабрицио Коллини убивает немецкого бизнесмена и приходит с повинной. Но чем больше становится известно о преступнике и убийце, тем запутаннее становится расследование и на свет выползают неприглядные тайны. Лайнену предстоит докопаться до истины и раскрыть одно из самых громких судебных дел в Германии.

В 2001 году в номере берлинской гостиницы происходит убийство Жана-Батиста Майера, известного немецкого промышленника. Главным подозреваемым в преступлении является итальянец Фабрицио Коллини, и улик более чем достаточно, чтобы на всю оставшуюся жизнь отправить его за решетку.

Сам Коллини отказывается разговаривать со следователями и вообще давать какие-либо объяснения, даже своему адвокату, начинающему Каспару Лайнену. Поначалу тот собирался отказаться от дела, поскольку Майер был другом семьи Лайнена, рано потерявшего отца, и всегда поддерживал юношу, но изменяет свое решение из-за совета профессора Маттингера, знаменитого юриста и личного адвоката семьи Майеров.

Тем не менее дело кажется безнадежным. Чтобы разговорить Коллини, Маттингер закидывает ему удочку: если тот согласится на признание, ему скостят срок. Тем временем Лайнен изучает материалы дела и находит неожиданную деталь: орудием убийства послужил пистолет солдат СС времен Второй мировой войны, такой же, какой он видел в детстве в библиотеке Майеров.

Чем дальше Лайнен закапывается в дело, тем лучше понимает, что есть слишком много людей, желающих, чтобы секреты Майера оставались скрытыми, и его чрезмерное усердие грозит не только его карьере, но и его жизни. Хватит ли ему мужества раскрыть всю правду во имя правосудия и оправдать своего подопечного?

Съемки проходили в Берлине и Италии. Они начались 29 августа и закончились 19 октября 2018 года. Оператором фильма выступил Якуб Бейнарович.

Сценарий фильм основан на романе Фердинанда фон Шираха «Дело Коллини», изданном в 2011 году. Берт Ребхандл из газеты Frankfurter Allgemeine пишет, что в своем романе фон Ширах преследовал цель рассказать о юридической истории культуры в целях примирения с немецким прошлым. Сценарной адаптацией романа занимались Кристиан Цуберт, Роберт Голд и Йенс-Фредерик Отто. Структура романа, состоящего из четырех временных линий, была упрощена до трех.

Роман касается скандала о сроках давности, связанного с преступлениями немецких нацистов, срок давности которых истек через 15 лет в результате статьи № 6 Вводного закона к Закону об административных правонарушениях (EGOWiG) от 24 мая 1968 года; согласно закону этот срок истек 8 мая 1960 года.

Происхождение главного героя фильма, адвоката Каспара Лайнена, в книге отличается: там он происходил из высших слоев общества, а в картине является турецким эмигрантом, лишь недавно получившим лицензию. Такое изменение позволило авторам составить как бы взгляд извне на превратности немецкой истории.

Элиас М'Барек, исполнитель главной роли, согласился на участие в экранизации, так как является большим поклонником фон Шираха и читает все его книги. Так, во время съемок в фильме «Турецкий для начинающих», он лежал в гамаке в Таиланде и с упоением читал первый роман фон Шираха, «Преступление». Даже брат Элиаса, обычно равнодушный к его звездной карьере, был в восторге, когда узнал, что тому предстоит встреча с фон Ширахом.

Фердинанд фон Ширах так высказался об игре М’Барека: «Настоящее мастерство Элиаса в том, что он играет в очень выдержанной манере. Он никогда не “играет” представление об адвокате, напротив, вы верите, что он на самом деле адвокат. Никаких клише, никакого китча».

Проект получил финансирование от кинокомпании FilmFernsehFonds Bayern в размере 500 000 евро, а также ссуду в размере 186 000 евро. Еще фильм получил грант на производство в размере 1,1 миллиона евро от Medienboard Berlin-Brandenburg. Агентство по финансированию фильма также предоставило его создателям производственное финансирование в размере 600 000 евро. Мировые сборы фильма в конечном итоге составили 2.7 миллиона долларов, что не позволило ему выйти за пределы окупаемости, хотя прокату сопутствовали положительные отзывы критиков и показы на различных кинофестивалях, на Парижском немецком кинофестивале и на Хайфском международном кинофестивале.

Каспару Лайнену предстоит расследовать запутанное дело непримечательного механика, итальянца Фабрицио Коллини, который на первый взгляд безо всяких мотивов убил немецкого бизнесмена Ханса Майера, после чего сам сдался полиции. Положение вещей осложняется не только молчанием Коллини и более опытным адвокатом, претендующим на пост главного героя, но и его личным причастием к делу: внучка жертвы Йоханна была его юношеской любовью. Однако Лайнену случайно удаётся найти зацепку, благодаря которой он понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным скандалом Германии.

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 4 июня 2020
Премьера в мире 18 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Марко Кройцпайнтнер
Марко Кройцпайнтнер
В ролях
Франко Неро
Франко Неро
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Элиас ЭмБарек
Элиас ЭмБарек
Яннис Нивенер
Яннис Нивенер
Райнер Бок
Райнер Бок
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про адвокатов Фильмы про адвокатов
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Психологические триллеры Психологические триллеры
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Постер фильма Дело Коллини 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дело Коллини смотреть онлайн

Дело Коллини
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Дело Коллини» - фильм, рассказ о котором нужно начинать не с фигуры режиссера или исполнителя главной роли, а с личности писателя, чей роман лег в основу сценария. Это экранизация книги Фердинанда фон Шираха – одного из самых известных авторов современной Германии, выходца из непростой семьи. Его дед, аристократ Бальдур фон Ширах был руководителем гитлерюгенда и гауляйтером Вены. Его судили на Нюрнбергском процессе и приговорили к 20 годам заключения. Он отбыл в тюрьме полный…
Читать
Marina Ordynskaya 10 января 2020, 18:29
Необходимо смотреть такое честное кино, чтобы не пришлось задавать себе вопросы постфактум, как вышло, что снова явились между людьми большие… Читать дальше…
Mikhail Kokin 11 января 2020, 11:06
Хороший фильм!
Немного Затянут..
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Дело Коллини
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Интервью Киноафиши: Франко Неро о своем новом фильме, Тарантино и планах на будущее Накануне выхода «Дело Коллини» Киноафише удалось взять интервью у Франко Неро и обсудить с ним его новый фильм, планы на будущее и отношение к актерской карьере.
Написать
7 октября 2019 13:48
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши