Сядь за руль моей машины, 2021

Главный герой картины — японский драматург Юсукэ, который готовит новую постановку чеховской пьесы «Дядя Ваня». Согласно требованиям рабочего контракта, Юсукэ не может самостоятельно водить автомобиль, в итоге ему предоставляют личного водителя — молодую женщину по имени Мисаки. По мере развития событий двое главных героев сближаются и переосмысляют собственные жизни. «Сядь за руль моей машины» понравится всем любителям авторского кино, а также тем, кто внимательно следит за трендами киноиндустрии.

Японская драматическая лента «Сядь за руль моей машины» является одним из главных фаворитов «Оскара» 2022 года. В частности, картина получила номинации в четырех главных категориях знаменитой американской кинопремии, среди которых: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший фильм», а также «Лучший постановщик».

На прошедшем Каннском кинофестивале, который завершился летом прошлого года, «Сядь за руль моей машины» удостоился целых трех специальных наград, в том числе премии международного жюри журналистов, приз христианского жюри и награды за лучший сценарий.

Картина «Сядь за руль моей машины» удостоилась голливудской премии «Золотой глобус» и британской кинематографической награды BAFTA в категории «Лучший иностранный фильм». Лента также была номинирована в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

Постановщиком ленты выступил знаменитый японский кинематографист Рюсукэ Хамагути, автор таких фильмов, как «Случайность и догадка», «Страсть», «Счастливый час» и «Глубины».