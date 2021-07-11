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Сядь за руль моей машины Сядь за руль моей машины
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Doraibu mai kâ / Drive My Car

Сядь за руль моей машины, 2021

2021 / Япония
6.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Японская драма о переосмыслении жизни. Экранизация одноименного рассказа Харуки Мураками
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Главный герой картины — японский драматург Юсукэ, который готовит новую постановку чеховской пьесы «Дядя Ваня». Согласно требованиям рабочего контракта, Юсукэ не может самостоятельно водить автомобиль, в итоге ему предоставляют личного водителя — молодую женщину по имени Мисаки. По мере развития событий двое главных героев сближаются и переосмысляют собственные жизни. «Сядь за руль моей машины» понравится всем любителям авторского кино, а также тем, кто внимательно следит за трендами киноиндустрии.

Японская драматическая лента «Сядь за руль моей машины» является одним из главных фаворитов «Оскара» 2022 года. В частности, картина получила номинации в четырех главных категориях знаменитой американской кинопремии, среди которых: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший фильм», а также «Лучший постановщик».

На прошедшем Каннском кинофестивале, который завершился летом прошлого года, «Сядь за руль моей машины» удостоился целых трех специальных наград, в том числе премии международного жюри журналистов, приз христианского жюри и награды за лучший сценарий.

Картина «Сядь за руль моей машины» удостоилась голливудской премии «Золотой глобус» и британской кинематографической награды BAFTA в категории «Лучший иностранный фильм». Лента также была номинирована в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

Постановщиком ленты выступил знаменитый японский кинематографист Рюсукэ Хамагути, автор таких фильмов, как «Случайность и догадка», «Страсть», «Счастливый час» и «Глубины».

В основу сюжета картины «Сядь за руль моей машины» лег рассказ известного японского литератора Харуки Мураками под названием «Мужчины без женщин». Стоит отметить, что это далеко не первая экранизация произведения Мураками. Так, в 2018 году в конкурс Каннского кинофестиваля попала драма «Пылающий», также основанная на сюжете прославленного автора.

Первоначально действие картины разворачивалось в южнокорейском Пусане, однако съемочная команда была вынуждена перенести «Сядь за руль моей машины» в Хиросиму. Это решение связано с распространением коронавирусной инфекции в Корее.

Название «Сядь за руль моей машины» вдохновленно одноименной композицией британского квартета The Beatles. Режиссер картины пытался получить права на использование песни, однако это ему так и не удалось. В итоге в ленте играет соната Бетховена, которая упоминается в рассказе Мураками.

В оригинальном произведении фигурирует желтый кабриолет Saab 900, который в фильме был заменен на красный Saab 900 Turbo. Такое решение режиссера было связано с локацией, в которой снималась картина. Красное авто лучше подходило к общему фону Хиросимы.

Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. Там ему предоставляют водителя, молчаливую Мисаки. За время, проведённое вместе, Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой, с которой он жил, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым.

6.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера онлайн 11 августа 2021
Премьера в мире 11 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Рюсукэ Хамагути
Рюсукэ Хамагути
В ролях
Хидэтоси Нисидзима
Хидэтоси Нисидзима
Рэйка Кирисима
Рэйка Кирисима
Токо Миура
Токо Миура
Масаки Окада
Масаки Окада
Сатоко Абэ
Сатоко Абэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сядь за руль моей машины 5 постеров
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Сядь за руль моей машины
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Киноафиша рулит: Приглашаем на показ фильма «Сядь за руль моей машины» Посмотрите раньше всех экранизацию Харуки Мураками!
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16 марта 2022 15:23
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