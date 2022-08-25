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Постер фильма Логово
4.8
Логово - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Логово
4.8

Логово

, 2022
The Lair
Великобритания / боевик, ужасы / 18+
Хоррор-боевик о сражении солдата с внеземными существами
Трейлеры
Постер фильма Логово
4.8
Логово - Дублированный трейлер
Логово  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм стал второй совместной работой актрисы и продюсера Шаротты Кирк и режиссера и сценариста Нила Маршалла. Ранее они сотрудничали в 2020 году на съемках фильма ужасов «Проклятие ведьмы».

Сценарист и режиссер Нил Маршалл заявил, что рад вновь оказаться в гуще событий с таким звездным актерским составом и съемочной группой. По словам создателя, фильм передает настроение его ранних работ, в частности – дебютного фильма «Псы-солдаты» 2002 года. 

По словам Маршалла, он не хотел, чтобы зрители относились ко фильму серьезно. Картину следует воспринимать как фильм для вечеринок, которым лучше всего наслаждаться с друзьями и пиццей на коленях. Это достигается за счет комедийного аспекта в картине. 

Съемки фильма проходили в столице Венгрии – Будапеште.

Премьера состоялась на открытии кинофестиваля FrightFest Film Festival в Лондоне летом 2022 года.

Сбитый пилот-лейтенант Кейт Синклер находит убежище в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие, созданное существом — наполовину человеком, наполовину инопланетянином.

В ролях

Джонатан Ховард
Джонатан Ховард
Sgt. Tom Hook
Шарлотта Кирк
Шарлотта Кирк
Capt. Kate Sinclair
Джейми Бамбер
Джейми Бамбер
Майор Рой Финч
Марк Арендс
Марк Арендс
Pvt. Dwayne Everett
Леон Окенден
Леон Окенден
Sgt. Oswald Jones
Troy Alexander
Trooper Dave Bromhead
Чезаре Тарази
Trooper Vince Hughes
Mark Strepan
Corp. Kip Wilks
Хади Ханъянпур
Kabir Abdul Rahimi
Kibong Tanji
Corp. Jade Lafayette
Режиссер Нил Маршалл
Сценарист Нил Маршалл, Шарлотта Кирк
Композитор Кристофер Дрэйк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 декабря 2022
Премьера в мире 25 августа 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия Парадиз
28 октября 2022 Дания 15
13 января 2023 Испания
24 ноября 2022 Казахстан 18+
24 ноября 2022 Кыргызстан 16+
22 декабря 2022 ОАЭ 18TC
8 декабря 2022 Таиланд 15
24 ноября 2022 Узбекистан 18+
28 октября 2022 Швеция 15
15 марта 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $156 597
Производство Rather Good Films, Scarlett Productions Ltd., Ashland Hill Media Finance
Другие названия
The Lair, La Caverna, La bestia oculta, La guarida, La Tanière, Loomaurg, Narodziny zła, Terror no Deserto, The Liar, Логово, ヘル・ディセント, 異種巢穴, 巢穴

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 20 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3841 В жанре «боевик»  817 В жанре «ужасы»  485 В фильмах Великобритании  293 В фильмах 2022 года  203
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Логово - Дублированный трейлер
Логово Дублированный трейлер
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Новости о фильме

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