Фильм стал второй совместной работой актрисы и продюсера Шаротты Кирк и режиссера и сценариста Нила Маршалла. Ранее они сотрудничали в 2020 году на съемках фильма ужасов «Проклятие ведьмы».

Сценарист и режиссер Нил Маршалл заявил, что рад вновь оказаться в гуще событий с таким звездным актерским составом и съемочной группой. По словам создателя, фильм передает настроение его ранних работ, в частности – дебютного фильма «Псы-солдаты» 2002 года.

По словам Маршалла, он не хотел, чтобы зрители относились ко фильму серьезно. Картину следует воспринимать как фильм для вечеринок, которым лучше всего наслаждаться с друзьями и пиццей на коленях. Это достигается за счет комедийного аспекта в картине.

Съемки фильма проходили в столице Венгрии – Будапеште.

Премьера состоялась на открытии кинофестиваля FrightFest Film Festival в Лондоне летом 2022 года.