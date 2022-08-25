Фильм стал второй совместной работой актрисы и продюсера Шаротты Кирк и режиссера и сценариста Нила Маршалла. Ранее они сотрудничали в 2020 году на съемках фильма ужасов «Проклятие ведьмы».
Сценарист и режиссер Нил Маршалл заявил, что рад вновь оказаться в гуще событий с таким звездным актерским составом и съемочной группой. По словам создателя, фильм передает настроение его ранних работ, в частности – дебютного фильма «Псы-солдаты» 2002 года.
По словам Маршалла, он не хотел, чтобы зрители относились ко фильму серьезно. Картину следует воспринимать как фильм для вечеринок, которым лучше всего наслаждаться с друзьями и пиццей на коленях. Это достигается за счет комедийного аспекта в картине.
Съемки фильма проходили в столице Венгрии – Будапеште.
Премьера состоялась на открытии кинофестиваля FrightFest Film Festival в Лондоне летом 2022 года.
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