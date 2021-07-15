Мой легионер, 2021

«Мой легионер» — не только качественная военная драма, но и пронзительная история любви. Так что кино о солдатах из гарнизона, готовящихся к отправке на службу в Африку, придется по душе как мужской части аудитории, так и женской.
Очередная яркая роль Луи Гарреля, сына выдающегося французского режиссера Филиппа Гарреля. Несмотря на достаточно молодой возраст, уже сейчас за плечами актера сотрудничество с такими кинематографистами, как Роман Полански («Офицер и шпион»), Бернардо Бертолуччи («Мечтатели»), Вуди Аллен («Фестиваль Рифкина»), Грета Гервиг («Маленькие женщины») и Мишель Хазанавичус («Молодой Годар»).
Аутентичное воссоздание быта военных на территории подготовительного лагеря. Используя личный опыт, режиссер и сценарист Рэйчел Лэнг предлагает сразу несколько сюжетов, ни один из которых не оставит зрителя равнодушным.
Редкий шанс насладиться игрой отечественного актера в зарубежном кино. Несмотря на малый опыт, Александр Кузнецов не затерялся на фоне знаменитого коллеги Гарреля, сделав важный шаг на пути к международной славе.
Впечатляющая операторская работа, способствующая максимальному погружению в события фильма.
Анонс фильма «Мой легионер» состоялся в январе 2018 года, однако в широкий прокат он вышел лишь осенью 2021 года. Вероятно, задержка связана с эпидемиологической ситуацией в мире.
Рэйчел Лэнг не только выступила режиссером, но и написала оригинальный сценарий. Это ее вторая полнометражная работа после драмеди «Баден-Баден» (2016).
Рэйчел Лэнг знает о событиях, описанных на экране, не понаслышке. Прежде чем посвятить жизнь кино, она строила военную карьеру и является лейтенантом запаса.
Роль Влада Савченко исполнил российский актер Александр Кузнецов, для которого это второй заграничный опыт после сериала «Камикадзе». Кроме того, в 2022 году он появится в сиквеле голливудского хита «Фантастические твари», действия которого разворачиваются во вселенной «Гарри Поттера». Известность пришла к Кузнецову благодаря фильмам «Лето», «Скиф» и «Кислота».
Владимир Игнат, Мовей-Жаннин Леруа, Симона Трокан и многие другие второстепенные исполнители — дебютанты.
Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале 15 июля 2021 года в рамках «Двухнедельника режиссеров».
Оператор Фиона Брайон также работала над прошлой кинокартиной Лэнг «Баден-Баден».
Двадцатилетняя Ника следует за своим женихом, украинским солдатом Владом. Действия разворачиваются на тренировочной базе на Корсике, перед отправкой легионеров в Африку. Встреча с Селин, женой лейтенанта второго класса Максима, меняет представления Ники о своем будущем.