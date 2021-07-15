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Mon légionnaire

Мой легионер, 2021

2021 / Бельгия / Франция
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Французская драма о непростой судьбе солдатских жен
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Мой легионер» — не только качественная военная драма, но и пронзительная история любви. Так что кино о солдатах из гарнизона, готовящихся к отправке на службу в Африку, придется по душе как мужской части аудитории, так и женской.

Очередная яркая роль Луи Гарреля, сына выдающегося французского режиссера Филиппа Гарреля. Несмотря на достаточно молодой возраст, уже сейчас за плечами актера сотрудничество с такими кинематографистами, как Роман Полански («Офицер и шпион»), Бернардо Бертолуччи («Мечтатели»), Вуди Аллен («Фестиваль Рифкина»), Грета Гервиг («Маленькие женщины») и Мишель Хазанавичус («Молодой Годар»).

Аутентичное воссоздание быта военных на территории подготовительного лагеря. Используя личный опыт, режиссер и сценарист Рэйчел Лэнг предлагает сразу несколько сюжетов, ни один из которых не оставит зрителя равнодушным.

Редкий шанс насладиться игрой отечественного актера в зарубежном кино. Несмотря на малый опыт, Александр Кузнецов не затерялся на фоне знаменитого коллеги Гарреля, сделав важный шаг на пути к международной славе.

Впечатляющая операторская работа, способствующая максимальному погружению в события фильма.

Анонс фильма «Мой легионер» состоялся в январе 2018 года, однако в широкий прокат он вышел лишь осенью 2021 года. Вероятно, задержка связана с эпидемиологической ситуацией в мире.

Рэйчел Лэнг не только выступила режиссером, но и написала оригинальный сценарий. Это ее вторая полнометражная работа после драмеди «Баден-Баден» (2016).

Рэйчел Лэнг знает о событиях, описанных на экране, не понаслышке. Прежде чем посвятить жизнь кино, она строила военную карьеру и является лейтенантом запаса.

Роль Влада Савченко исполнил российский актер Александр Кузнецов, для которого это второй заграничный опыт после сериала «Камикадзе». Кроме того, в 2022 году он появится в сиквеле голливудского хита «Фантастические твари», действия которого разворачиваются во вселенной «Гарри Поттера». Известность пришла к Кузнецову благодаря фильмам «Лето», «Скиф» и «Кислота».

Владимир Игнат, Мовей-Жаннин Леруа, Симона Трокан и многие другие второстепенные исполнители — дебютанты.

Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале 15 июля 2021 года в рамках «Двухнедельника режиссеров».

Оператор Фиона Брайон также работала над прошлой кинокартиной Лэнг «Баден-Баден».

Двадцатилетняя Ника следует за своим женихом, украинским солдатом Владом. Действия разворачиваются на тренировочной базе на Корсике, перед отправкой легионеров в Африку. Встреча с Селин, женой лейтенанта второго класса Максима, меняет представления Ники о своем будущем.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 января 2022
Премьера онлайн 12 января 2022
Премьера в мире 15 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Рэйчел Лэнг
Рэйчел Лэнг
В ролях
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Камилль Коттен
Камилль Коттен
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Нэйдра Айади
Нэйдра Айади
Ина-Мария Бартайте
Ина-Мария Бартайте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой легионер 1 постер
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Шрифтовую татуировку «Mon Légionnaire» (оба слова с большой буквы) набивает себе чуть ниже спины юная Ника (Ина-Мария Бартайте) – девушка из Украины, которая приезжает на Корсику, чтобы быть рядом со своим женихом, вступившим во французский Иностранный легион. Жениха зовут Влад (Александр Кузнецов), он служит под началом молодого командира Максима (Луи Гаррель). Вскоре после переезда Нику берут под свое крыло другие жены легионеров, а супруга Максима Селин (Камилль…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Онлайн-кинотеатр KION покажет драму «Мой легионер» с Александром Кузнецовым и Луи Гаррелем Картина станет доступна уже на следующей неделе.  
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18 февраля 2022 14:52
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