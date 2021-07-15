Мой легионер, 2021

«Мой легионер» — не только качественная военная драма, но и пронзительная история любви. Так что кино о солдатах из гарнизона, готовящихся к отправке на службу в Африку, придется по душе как мужской части аудитории, так и женской.

Очередная яркая роль Луи Гарреля, сына выдающегося французского режиссера Филиппа Гарреля. Несмотря на достаточно молодой возраст, уже сейчас за плечами актера сотрудничество с такими кинематографистами, как Роман Полански («Офицер и шпион»), Бернардо Бертолуччи («Мечтатели»), Вуди Аллен («Фестиваль Рифкина»), Грета Гервиг («Маленькие женщины») и Мишель Хазанавичус («Молодой Годар»).

Аутентичное воссоздание быта военных на территории подготовительного лагеря. Используя личный опыт, режиссер и сценарист Рэйчел Лэнг предлагает сразу несколько сюжетов, ни один из которых не оставит зрителя равнодушным.

Редкий шанс насладиться игрой отечественного актера в зарубежном кино. Несмотря на малый опыт, Александр Кузнецов не затерялся на фоне знаменитого коллеги Гарреля, сделав важный шаг на пути к международной славе.

Впечатляющая операторская работа, способствующая максимальному погружению в события фильма.