Режиссерское кресло занял Иван Петухов, для которого фильм стал дебютной работой в полнометражном кино. Ранее он работал над короткометражной картиной «Подарок», главную роль в которой сыграла голливудская актриса Ума Турман.
Создатели картины использовали приемы угольной анимации и скринлайфа — визуального формата, при котором действие разворачивается на компьютерном экране. Первым, кто использовал такой формат в российском кинематографе, стал Тимур Бекмамбетов.
По словам режиссера Ивана Петухова, «Сестры» — это хоррор о том, что остается за закрытыми дверями и задернутыми занавесками. Зрителям самим предстоит решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы.
Премьера фильма приурочена к важной дате — Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин во всем мире (25 ноября).
Аня – молодая мать, которая уже много раз тщетно пыталась спасти себя и ребенка от нарастающей агрессии мужа. Оказавшись в отчаянном положении, она узнает, что есть темные мистические силы, способные прийти на помощь таким как она. Особым обрядом крови и огня Аня призывает потустороннее сестринство, но теперь должна решить, готова ли она пройти этот путь до конца.
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