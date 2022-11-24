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Постер фильма Сестры
5.2
Сестры - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сестры
5.2

Сестры

, 2022
Syostry
Россия / ужасы / 18+
Мистический триллер о потусторонних силах, которые помогают женщинам в беде
Трейлеры
Постер фильма Сестры
5.2
Сестры - Трейлер
Сестры  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял Иван Петухов, для которого фильм стал дебютной работой в полнометражном кино. Ранее он работал над короткометражной картиной «Подарок», главную роль в которой сыграла голливудская актриса Ума Турман. 

Создатели картины использовали приемы угольной анимации и скринлайфа — визуального формата, при котором действие разворачивается на компьютерном экране. Первым, кто использовал такой формат в российском кинематографе, стал Тимур Бекмамбетов.

По словам режиссера Ивана Петухова, «Сестры» — это хоррор о том, что остается за закрытыми дверями и задернутыми занавесками. Зрителям самим предстоит решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы.

Премьера фильма приурочена к важной дате — Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин во всем мире (25 ноября). 

Аня – молодая мать, которая уже много раз тщетно пыталась спасти себя и ребенка от нарастающей агрессии мужа. Оказавшись в отчаянном положении, она узнает, что есть темные мистические силы, способные прийти на помощь таким как она. Особым обрядом крови и огня Аня призывает потустороннее сестринство, но теперь должна решить, готова ли она пройти этот путь до конца.

В ролях

Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Anya
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Andrey
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Lida
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Svekrov
Никита Волков
Никита Волков
Yura
Полина Гухман
Полина Гухман
Anya-podrostok
Ярослав Головнев
Ярослав Головнев
Mitya
Режиссер Иван Петухов
Сценарист Иван Петухов
Композитор Мищенко, Михаил Сергеевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия Вольга
24 ноября 2022 Казахстан 18+
24 ноября 2022 Кыргызстан 16+
Бюджет 45 000 000 RUR
Производство Bazelevs Production, Magic Production
Другие названия
Syostry, Сёстры, Sisters

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Сестры - Трейлер
Сестры Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Сестры

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Обзор зрителей в целом негативен: многие не рекомендуют фильм, называют его бессодержательным и слабо продуманным сюжетом. Сильная сторона — появление Никиты Ефремова в отрицательных ролях и его харизма. Общая оценка — скорее отрицательная, но кино может подойти поклонникам актёра и зрителям, не требующим сложной драматургии.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

Hаталья Александровна 25 ноября 2022, 04:21
Вчера ходили посмотреть этот фильм и НИКОМУ ЕГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!Зря потраченное время!Снять такую фигню,ни о чем!Уже на середине фильма понимаешь… Читать дальше…
Василий Парфёнов 25 ноября 2022, 17:05
Трейлер, перед прежде чем куда то пойти - смотреть не пробовали?
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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