Режиссерское кресло занял Иван Петухов, для которого фильм стал дебютной работой в полнометражном кино. Ранее он работал над короткометражной картиной «Подарок», главную роль в которой сыграла голливудская актриса Ума Турман.

Создатели картины использовали приемы угольной анимации и скринлайфа — визуального формата, при котором действие разворачивается на компьютерном экране. Первым, кто использовал такой формат в российском кинематографе, стал Тимур Бекмамбетов.

По словам режиссера Ивана Петухова, «Сестры» — это хоррор о том, что остается за закрытыми дверями и задернутыми занавесками. Зрителям самим предстоит решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы.

Премьера фильма приурочена к важной дате — Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин во всем мире (25 ноября).