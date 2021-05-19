9 причин, чтобы жить, 2021

«9 причин, чтобы жить» — французская картина, которая придется по душе всем поклонникам популярной комедии «1+1». Эта история, основанная на реальных событиях, способна не только вдохновить, но и поднять настроение.

Еще один большой хит от создателя «Хористов», в 2005 году выдвигавшихся сразу на две премии Оскар. Своим фильмом «9 причин, чтобы жить» Кристоф Барратье доказал, что по-прежнему является одним из ведущих кинематографистов Франции.

Первая главная роль в карьере Виктора Бельмондо, сына автогонщика Поля Бельмондо и внука легендарного Жан-Поля Бельмондо («Великолепный», «Борсалино» «Профессионал», «На последнем дыхании»), скончавшегося в 2021 году. Несмотря на малый опыт, начинающий актер прекрасно справился с непростой ролью, получив лестные отзывы критиков.

Отличный вариант для просмотра в компании друзей или родственников. Веселое дуракаваляние и жизнелюбие героев определенно подарит заразительную порцию позитивной энергии.

Приятное музыкальное сопровождение в исполнении именитого композитора. Саундтрек удачно подчеркивает мелодраматические и наиболее трогательные сцены, придавая им нежную лирическую интонацию.