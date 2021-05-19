9 причин, чтобы жить, 2021

«9 причин, чтобы жить» — французская картина, которая придется по душе всем поклонникам популярной комедии «1+1». Эта история, основанная на реальных событиях, способна не только вдохновить, но и поднять настроение.
Еще один большой хит от создателя «Хористов», в 2005 году выдвигавшихся сразу на две премии Оскар. Своим фильмом «9 причин, чтобы жить» Кристоф Барратье доказал, что по-прежнему является одним из ведущих кинематографистов Франции.
Первая главная роль в карьере Виктора Бельмондо, сына автогонщика Поля Бельмондо и внука легендарного Жан-Поля Бельмондо («Великолепный», «Борсалино» «Профессионал», «На последнем дыхании»), скончавшегося в 2021 году. Несмотря на малый опыт, начинающий актер прекрасно справился с непростой ролью, получив лестные отзывы критиков.
Отличный вариант для просмотра в компании друзей или родственников. Веселое дуракаваляние и жизнелюбие героев определенно подарит заразительную порцию позитивной энергии.
Приятное музыкальное сопровождение в исполнении именитого композитора. Саундтрек удачно подчеркивает мелодраматические и наиболее трогательные сцены, придавая им нежную лирическую интонацию.
Кинофильм основан на немецком романе Ларса Аменда и Даниэля Мейера, опубликованном в 2013 году. Книга написана по мотивам реальной истории.
Адаптацией произведения занимались Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке») и Александр де Ла Пательер («22 пули: Бессмертный», «Имя», «Развод по-французски»), для которых это первый опыт сотрудничества.
«9 причин, чтобы жить» — вторая экранизация бестселлера Аменда и Мейера. В 2017 на большие экраны вышла кинокартина «Это чертово сердце» Марка Ротемунда с Элиасом ЭмБареком и Филипом Шварцем в главных ролях.
Съемки стартовали на территории Парижа в феврале 2020 года, но остановились ввиду пандемии COVID-19.
Премьера должна была пройти в январе 2021 года на Международном фестивале комедийного кино в Альп-д’Юэз. Однако напряженная эпидемиологическая ситуация в мире привела к отмене мероприятия. Кинотеатральный релиз во Франции состоялся 19 мая 2021 года.
Музыку написал Филипп Ромби, работавший над такими крупными французскими фильмами, как «Черный ящик», «Влюбись в меня, если осмелишься», «Молода и прекрасна», «Франц» и «Астерикс: Земля Богов».
Известный актер Жерар Ланвен, сыгравший доктора Генри Рейнальда, в 2021 дебютировал как музыкант, выпустил пластинку Ici Bas.
Легкомысленный и избалованный Томас проводит ночи напролет в клубах, а дни – в постели. До тех пор, пока это вконец не надоедает его отцу, прославленному детскому врачу. Доктор Рейнхард заставляет сына сделать выбор: остаться без дома и средств к существованию, либо взять шефство над его юным пациентом Маркусом, который родился с серьезным заболеванием. Эта встреча навсегда изменит жизни каждого из них.