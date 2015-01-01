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Постер фильма Альпийские приключения
6.8
Альпийские приключения - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Альпийские приключения
6.8

Альпийские приключения

, 2015
Schellen-Ursli
Швейцария / приключения, драма, семейный / 18+
Семейный фильм о дружбе мальчика и козлика
Трейлеры
Постер фильма Альпийские приключения
6.8
Альпийские приключения - Дублированный трейлер
Альпийские приключения  Дублированный трейлер

О фильме

Мальчик Урсли с семьей живет на небольшой ферме в Швейцарских Альпах. У него есть особый дар понимать животных. После того, как его родители на смогли распллатиться по кредиту, они были вынуждены продать маленького козлика Урсли, с которым мальчик очень подружился. Чтобы спасти своего любимого друга, Урсли мужественно отправляется на встречу приключениям.

В ролях

Йонас Хартманн
Йонас Хартманн
Ursli
Маркус Сигнер
Маркус Сигнер
Linard - Urslis Vater
Тоня Мария Зиндель
Тоня Мария Зиндель
Luisa - Urslis Mutter
Леонардо Нигро
Леонардо Нигро
Armon - Romans Vater
Лорин Михаэль
Roman
Julia Jeker
Seraina
Мартин Рапольд
Paul - Serainas Vater
Sarah Sophia Meyer
Annina - Serainas Mutter
Херберт Лайзер
Giacomin - der Pöstler
Рене Шноз
Gian - Urslis Onkel
Режиссер Ксавьер Коллер
Сценарист Стефан Джагер, Alois Carigiet, Selina Chönz, Ксавьер Коллер
Композитор Мартин Тиллман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 18 марта 2016
Премьера в мире 1 января 2015
Дата выхода
14 апреля 2022 Россия Пионер 6+
24 марта 2016 Германия
1 января 2015 Италия
21 апреля 2022 Казахстан 6+
14 декабря 2016 Нидерланды AL
17 февраля 2017 Польша
30 января 2016 США
21 мая 2016 Сингапур
16 декабря 2015 Швейцария 8
6 ноября 2016 Япония
Сборы в мире $55 564
Производство C-Films AG, La Siala Entertainment, Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR)
Другие названия
Schellen-Ursli, Little Mountain Boy, Une cloche pour Ursli, A Bell for Ursli, Alpejska przygoda, Call of the Wilderness, Doğanın Çağrısı, Pojken och klockan, Sepp de wolvenvriend, Sepp, l'ami des loups, Una campana per Ursli, Το παιδί των βουνών, Альпийские приключения, Альпійскія прыгоды Урсіна, 牧羊小英雄, Ursli, l'enfant des montagnes, Piccolo ragazzo di montagna

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 апреля 2022

Трейлеры фильма

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Альпийские приключения - Дублированный трейлер
Альпийские приключения Дублированный трейлер
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