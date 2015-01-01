Мальчик Урсли с семьей живет на небольшой ферме в Швейцарских Альпах. У него есть особый дар понимать животных. После того, как его родители на смогли распллатиться по кредиту, они были вынуждены продать маленького козлика Урсли, с которым мальчик очень подружился. Чтобы спасти своего любимого друга, Урсли мужественно отправляется на встречу приключениям.
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