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Постер мультфильма Золушка и тайна волшебного камня
4.4
Золушка и тайна волшебного камня - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Золушка и тайна волшебного камня
4.4

Золушка и тайна волшебного камня

, 2021
Ella and the Little Sorcerer
США / анимация / 18+
Мультфильм об отважной принцессе и ее обаятельных друзьях
Трейлеры
Постер мультфильма Золушка и тайна волшебного камня
4.4
Золушка и тайна волшебного камня - Дублированный трейлер
Золушка и тайна волшебного камня  Дублированный трейлер

О фильме

Не каждой принцессе нужен защитник: некоторые из них способны сами за себя постоять и, более того, выручить близких из беды. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь. Золушке предстоит освободить его от злых чар и отправится в незабываемое путешествие вместе со своими обаятельными друзьями.

В ролях

Тони Аццолино
Walter
Джери Кортни-Остейн
Ella
Эшли Борнансин
Crystal
Р. Мартин Клейн
Manny
Моника Янг
Desert Queen
Nisa Ward
Guardian of Forest
Билли Каметц
Билли Каметц
Olaf
Крис Ниоси
Alex
Дэвид Шотроу
Dr. Know-it-All
Джои Камен
Bear
Режиссер Элис Блехарт
Сценарист Robert Solana Taylor
Композитор George Shaw
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 января 2022
Премьера в мире 22 декабря 2021
Дата выхода
24 марта 2022 Россия MDfilm 6+
21 апреля 2022 Австралия PG
31 января 2025 Болгария
19 января 2023 Великобритания U
17 августа 2023 Израиль
7 апреля 2022 Казахстан 6+
6 мая 2022 США
5 мая 2022 Украина
22 декабря 2021 Южная Корея
Сборы в мире $1 489 160
Производство Gold Valley Films
Другие названия
Ella and the Little Sorcerer, Cinderella and the Little Sorcerer, Cendrillon et la petite sorcière, Cinderella e a Pequena Feiticeira, Ella et la petite magicienne, Ella Ve'Ha'Nassikh Be'Ikvot Ev'en Ha'Ksamim, Kopciuszek i kamień życia, Little Sorcerer, Pelnrušķīte un mazā burve, Sindirella ve Sevimli Arkadaşları, Золушка и тайна волшебного камня, Попелюшка й таємниця чарівного каменю, Попелюшка й таємниця чарівного каменя, Cinderella and the Spellbinder, 신데렐라 2: 마법에 걸린 왕자 상영중

Рейтинг мультфильма

4.4
Оцените 18 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Золушка и тайна волшебного камня - Дублированный трейлер
Золушка и тайна волшебного камня Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

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