Закат, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины средних лет по имени Нил, который вместе с сестрой и ее двумя детьми отдыхает в Акапулько. По мере развития событий становится понятно, что главный герой переживает серьезный душевный кризис. «Закат» — идеальное зрелище для тех, кто любит неторопливое фестивальное кино, главное назначение которого – не развлечь, а навести зрителя на мысли.
Постановщиком и сценаристом ленты выступил мексиканец Мишель Франко, трехкратный лауреат Каннского кинофестиваля. Самыми известными работами кинематографиста являются «Хроник», «Новый порядок» и «Дочери Абриль». Франко также является лауреатом премии «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.
Главную мужскую роль в фильме исполнил суперпопулярный британский актер Тим Рот, знакомый всем по роли в сериале «Обмани меня». Многие любят работы Рота в картинах «Четыре комнаты», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмерка» и многим другим.
Главную женскую роль в «Закате» сыграла британо-французская актриса Шарлотта Генсбур, фаворитка датского кинематографиста Ларса фон Триера. Генсбур является обладательницей множества премий, в том числе награды Каннского кинофестиваля. Она снималась в таких картинах, как «Наука сна», «Джейн Эйр», «21 грамм».
Премьера «Заката» прошла в рамках минувшего Венецианского кинофестиваля. Картина Мишеля Франко участвовала в конкурсе, но, к сожалению, по итогам смотра осталась без основных призов. Тем не менее «Закат» получил множество положительных отзывов.
Производство картины «Закат» началось летом 2021 года. Режиссер Мишель Франко списался с Тимом Ротом и предложил ему главную роль в картине. Тот сразу же загорелся этой идеей и дал согласие на работу в проекте. Впоследствии актер принял участие в редактировании драфта сценария ленты. Он внес несколько своих идей в фильм, в том числе идею о характере бизнеса семьи Беннет.
Съемки «Заката» проходили в мексиканском Акапулько, на обычном общественном пляже, где отдыхали и другие туристы. По словам режиссера Мишеля Франко, Акапулько в его фильме выполняет роль «отдельного персонажа».
«Закат» принял участие в кинофестивале Торонто, однако после смотра остался без приза симпатий. Впоследствии несколько специальных показов картины прошли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. После сеанса Мишель Франко отвечал на вопросы зрителей.
В данный момент рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 74%, что говорит о в целом положительном приеме «Заката» среди международных критиков. Данный показатель основан на ста рецензиях журналистов со всего мира.
Казалось бы, что может быть спокойнее жизни в элегантных гостиничных люксах и на размеренных пляжах Акапулько? Однако, случай может нарушить тихий порядок состоятельной семьи, и нарастающая напряженность начнет раскрывать тайны каждого.