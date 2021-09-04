Закат, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины средних лет по имени Нил, который вместе с сестрой и ее двумя детьми отдыхает в Акапулько. По мере развития событий становится понятно, что главный герой переживает серьезный душевный кризис. «Закат» — идеальное зрелище для тех, кто любит неторопливое фестивальное кино, главное назначение которого – не развлечь, а навести зрителя на мысли.

Постановщиком и сценаристом ленты выступил мексиканец Мишель Франко, трехкратный лауреат Каннского кинофестиваля. Самыми известными работами кинематографиста являются «Хроник», «Новый порядок» и «Дочери Абриль». Франко также является лауреатом премии «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

Главную мужскую роль в фильме исполнил суперпопулярный британский актер Тим Рот, знакомый всем по роли в сериале «Обмани меня». Многие любят работы Рота в картинах «Четыре комнаты», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмерка» и многим другим.

Главную женскую роль в «Закате» сыграла британо-французская актриса Шарлотта Генсбур, фаворитка датского кинематографиста Ларса фон Триера. Генсбур является обладательницей множества премий, в том числе награды Каннского кинофестиваля. Она снималась в таких картинах, как «Наука сна», «Джейн Эйр», «21 грамм».

Премьера «Заката» прошла в рамках минувшего Венецианского кинофестиваля. Картина Мишеля Франко участвовала в конкурсе, но, к сожалению, по итогам смотра осталась без основных призов. Тем не менее «Закат» получил множество положительных отзывов.