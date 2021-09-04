Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закат Закат
Киноафиша Фильмы Закат
Sundown

Закат, 2021

2021 / Франция / Мексика / Швеция
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Экзистенциональная драма с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 12
Не пойду 1
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины средних лет по имени Нил, который вместе с сестрой и ее двумя детьми отдыхает в Акапулько. По мере развития событий становится понятно, что главный герой переживает серьезный душевный кризис. «Закат» — идеальное зрелище для тех, кто любит неторопливое фестивальное кино, главное назначение которого – не развлечь, а навести зрителя на мысли.

Постановщиком и сценаристом ленты выступил мексиканец Мишель Франко, трехкратный лауреат Каннского кинофестиваля. Самыми известными работами кинематографиста являются «Хроник», «Новый порядок» и «Дочери Абриль». Франко также является лауреатом премии «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

Главную мужскую роль в фильме исполнил суперпопулярный британский актер Тим Рот, знакомый всем по роли в сериале «Обмани меня». Многие любят работы Рота в картинах «Четыре комнаты», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмерка» и многим другим.

Главную женскую роль в «Закате» сыграла британо-французская актриса Шарлотта Генсбур, фаворитка датского кинематографиста Ларса фон Триера. Генсбур является обладательницей множества премий, в том числе награды Каннского кинофестиваля. Она снималась в таких картинах, как «Наука сна», «Джейн Эйр», «21 грамм».

Премьера «Заката» прошла в рамках минувшего Венецианского кинофестиваля. Картина Мишеля Франко участвовала в конкурсе, но, к сожалению, по итогам смотра осталась без основных призов. Тем не менее «Закат» получил множество положительных отзывов.

Производство картины «Закат» началось летом 2021 года. Режиссер Мишель Франко списался с Тимом Ротом и предложил ему главную роль в картине. Тот сразу же загорелся этой идеей и дал согласие на работу в проекте. Впоследствии актер принял участие в редактировании драфта сценария ленты. Он внес несколько своих идей в фильм, в том числе идею о характере бизнеса семьи Беннет.

Съемки «Заката» проходили в мексиканском Акапулько, на обычном общественном пляже, где отдыхали и другие туристы. По словам режиссера Мишеля Франко, Акапулько в его фильме выполняет роль «отдельного персонажа».

«Закат» принял участие в кинофестивале Торонто, однако после смотра остался без приза симпатий. Впоследствии несколько специальных показов картины прошли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. После сеанса Мишель Франко отвечал на вопросы зрителей.

В данный момент рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 74%, что говорит о в целом положительном приеме «Заката» среди международных критиков. Данный показатель основан на ста рецензиях журналистов со всего мира.

Казалось бы, что может быть спокойнее жизни в элегантных гостиничных люксах и на размеренных пляжах Акапулько? Однако, случай может нарушить тихий порядок состоятельной семьи, и нарастающая напряженность начнет раскрывать тайны каждого.

6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 28 января 2022
Премьера в мире 4 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Мишель Франко
Мишель Франко
В ролях
Сэмюэл Боттомли
Сэмюэл Боттомли
Моника дель Кармен
Моника дель Кармен
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Генри Гудман
Генри Гудман
Тим Рот
Тим Рот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Закат 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Закат смотреть онлайн

Закат
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Молчаливый британец Нил Беннет отдыхает с родными в Акапулько. Но теплую летнюю атмосферу прерывает тревожный звонок: герои узнают о смерти близкого человека. Все спешно едут в аэропорт, но в последний момент Нил говорит, что забыл паспорт в отеле. Он обещает вернуться за документом и вылететь следующим же рейсом. На самом деле герой остается в Акапулько и вскоре заводит роман с обаятельной местной девушкой. Но, возможно, у Нила есть причины для такого поступка. Мексиканский режиссер Мишель…
Читать
Пока нет отзывов Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Однажды в Мексике: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Закат» Посмотрите раньше всех экзистенциональную драму со звездой сериала «Обмани меня».
Написать
21 марта 2022 14:15
Вместо «Бэтмена»: 15 фильмов, на которые стоит пойти в кино этой весной Российский кинопрокат после череды отмен и переносов нескольких долгожданных премьер несколько обмелел — поток их уже не радует глаз своей полноводностью — но это не помешало Киноафише отыскать в нем несколько интересных новинок.  
Написать
11 марта 2022 11:59
Оскароносный режиссер Пон Джун-хо назвал свои любимые фильмы 2021 года В списке соседствуют «Митчеллы против машин» и «Сядь за руль моей машины».
Написать
7 февраля 2022 13:51
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши