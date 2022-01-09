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Пламенное сердце Пламенное сердце
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Fireheart

Пламенное сердце, 2022

2022 / Франция / Канада
7.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Мультфильм об отважной девочке, мечтающей стать пожарной
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О фильме

С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться. Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары – сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя. Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.

7.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 12 февраля 2022
Премьера онлайн 15 февраля 2022
Премьера в мире 9 января 2022
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Теодор Ти
В ролях
Лори Холден
Лори Холден
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Оливия Кук
Оливия Кук
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Мара Жюно
Мара Жюно
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пламенное сердце 4 постера
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Пламенное сердце
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за 1 рубль
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Джорджия с самого детства грезит о том, чтобы пойти по стопам отца-пожарного. Однако суровая реальность, констатирующая, что девушки не могут построить карьеру в данной сфере, разбивает мечты героини вдребезги. Проходят годы, но Джорджия не теряет надежды и втайне от всех регулярно тренируется, чтобы не уступать в силе и ловкости мужчинам. Когда в городе происходит ряд загадочных пожаров, а пожарные один за другим начинают исчезать, у Джорджии появляется возможность проявить себя.…
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User 25 февраля 2022, 12:35
Слегка скучноват
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