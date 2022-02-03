Слэпфейс, 2021

Действие этого фильма ужасов происходят в небольшом провинциальном городе. После смерти матери мальчик по имени Лукас начинает жить вместе со своим братом. Все идет хорошо, пока Лукас не встречает монстра, живущего в лесу. Местный шериф делает все возможное, чтобы остановить надвигающееся несчастье. «Слэпфейс» должен понравиться всем фанатам хорроров, а также тем, кто хочет пощекотать себе нервы.

Режиссером и сценаристом картины стал Джереми Кипп, увлеченный жанром фильма ужасов режиссер, который много лет работает исключительно в «своей атмосфере». Многие могут знать Киппа по лентам «Садист» и «Темное пробуждение».

Главную мужскую роль в «Слэпфейс» исполнил молодой голливудский актер Аугуст Матуро, который начал свою карьеру с ролей в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Кости» и «Дурман». Матуро также можно увидеть в фильме «Моя собака — герой».

Компанию Аугусту Матуро на большом экране составил Майкл К. Мэннинг, голливудский актер, известный преимущественно по сериалам «Особо тяжкие преступления», «Это мы», а также фильму «Оборотень».

Премьера хоррора состоялась в конце марта прошлого года на кинофестивале Cinequest, где он удостоился приза зрительских симпатий в номинации «Художественный триллер, ужасы или научная фантастика.