Слэпфейс, 2021

Действие этого фильма ужасов происходят в небольшом провинциальном городе. После смерти матери мальчик по имени Лукас начинает жить вместе со своим братом. Все идет хорошо, пока Лукас не встречает монстра, живущего в лесу. Местный шериф делает все возможное, чтобы остановить надвигающееся несчастье. «Слэпфейс» должен понравиться всем фанатам хорроров, а также тем, кто хочет пощекотать себе нервы.
Режиссером и сценаристом картины стал Джереми Кипп, увлеченный жанром фильма ужасов режиссер, который много лет работает исключительно в «своей атмосфере». Многие могут знать Киппа по лентам «Садист» и «Темное пробуждение».
Главную мужскую роль в «Слэпфейс» исполнил молодой голливудский актер Аугуст Матуро, который начал свою карьеру с ролей в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Кости» и «Дурман». Матуро также можно увидеть в фильме «Моя собака — герой».
Компанию Аугусту Матуро на большом экране составил Майкл К. Мэннинг, голливудский актер, известный преимущественно по сериалам «Особо тяжкие преступления», «Это мы», а также фильму «Оборотень».
Премьера хоррора состоялась в конце марта прошлого года на кинофестивале Cinequest, где он удостоился приза зрительских симпатий в номинации «Художественный триллер, ужасы или научная фантастика.
Дистрибьютором картины выступила компания Shudder, которая специализируется преимущественно на независимых фильмах ужасов. Премьера «Слэпфейс» в Америке прошла еще в начале февраля текущего года.
Режиссер Джереми Кипп, а также оператор Доминик Сивилли снялись в фильме в эпизодических ролях. Кроме того, в «Слэпфейс» задействованы реальные сотрудники полицейского управления города Фишкилл.
Сюжет фильма был вдохновлен детством режиссера Джереми Киппа, а также его любовью к страшным рассказам о монстрах, живущих в лесу. Изначально «Слэпфейс» был короткометражным фильмом. Его выпустили в 2017 году, однако после хорошего приема на нескольких фестивалях Кипп решил выпустить полный метр.
Съемки фильма стартовали в 2019 году в городе Ньюбург, штат Нью-Йорк. Впоследствии съемочная команда переместилась в долину Гудзона.
«Слэпфейс» участвовал в конкурсе британского кинофестиваля Arrow Video FrighFest, где получил довольно теплый прием критиков. Исполнитель главной роли Аугуст Матуро был удостоен приза как лучший молодой актер.
После смерти родителей Лукас живёт со старшим братом. Неприятности начинаются, когда он знакомится с Монстром, живущим в соседнем лесу. Пока не поздно, местный шериф должен остановить Лукаса и Монстра.