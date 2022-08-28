Фильм снят по мотивам одноименной пьесы драматурга из Екатеринбурга Ярославы Пулинович. Постановка по произведению с 2014 года успешно идет на сцене Театра Наций. Режиссером спектакля выступает Илья Ротенберг.

По словам режиссера Константина Статского, главным для него было сохранить на экране театральность, которая присуща спектаклю, камерность и неподдельность чувств главных героев. Задача постановщика – сделать так, чтобы зритель сопереживал всем действующим лицам.

Роль Жанны изначально должна была исполнить Ингеборга Дапкунайте, которая играет ее на сцене Театра Наций. Актриса уже работала вместе с Константином Статским в криминальном сериале «Мост», который был снят для телеканала НТВ. Но впоследствии планы изменились, и роль получила Ксения Раппопорт.

По словам Евгения Миронова, актера и художественного руководителя картины, это женская история, при просмотре которой зрительницы смогут ассоциировать себя с главной героиней и вспомнить все, через что прошли сами.