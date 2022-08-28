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Постер фильма Жанна
6.8
Жанна - Трейлер
Киноафиша Фильмы Жанна
6.8

Жанна

, 2022
Zhanna
Россия / драма / 18+
Драма с Ксенией Раппопорт о бизнесвумен, у которой есть почти всё...
Трейлеры
Постер фильма Жанна
6.8
Жанна - Трейлер
Жанна  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам одноименной пьесы драматурга из Екатеринбурга Ярославы Пулинович. Постановка по произведению с 2014 года успешно идет на сцене Театра Наций. Режиссером спектакля выступает Илья Ротенберг. 

По словам режиссера Константина Статского, главным для него было сохранить на экране театральность, которая присуща спектаклю, камерность и неподдельность чувств главных героев. Задача постановщика – сделать так, чтобы зритель сопереживал всем действующим лицам.

Роль Жанны изначально должна была исполнить Ингеборга Дапкунайте, которая играет ее на сцене Театра Наций. Актриса уже работала вместе с Константином Статским в криминальном сериале «Мост», который был снят для телеканала НТВ. Но впоследствии планы изменились, и роль получила Ксения Раппопорт. 

По словам Евгения Миронова, актера и художественного руководителя картины, это женская история, при просмотре которой зрительницы смогут ассоциировать себя с главной героиней и вспомнить все, через что прошли сами.  

Жанна — пятидесятилетняя self-made woman, которая прошла через многое в 90-е годы: нищету, предательство, смерть близких. Теперь у нее своя торговая компания, роскошная квартира и красивый молодой любовник Андрей. Кажется, кроме молодости у Жанны есть все. Но идиллия рушится в один день — Андрей объявляет Жанне, что уходит к девушке Кате, которая ждет от него ребенка.

В ролях

Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Александр Новин
Александр Новин
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Igor
Mariya Bolshova
Mat Zhanny
Елена Галибина
Prodavshchitsa
Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Otets Zhanny
Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун
Nina
Марина Клещева
Lyudmila
Vladimir Komarov
Tolik
Ksenia Komarova
Rita
Режиссер Константин Статский
Сценарист Yuliana Koshkina, Екатерина Попечителева, Ярослава Александровна Пулинович
Композитор Павел Есенин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 августа 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Россия Наше кино

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Сборы в мире $49 511
Производство Tretiy Rim Studio
Другие названия
Zhanna, Жанна

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 16 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Жанна - Трейлер
Жанна Трейлер
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Жанна

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