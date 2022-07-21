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Хронос, 2022

2022 / Россия
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Фантастический фильм о путешествии во времени
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Факты О фильме

Для Дмитрия Аболмасова фильм «Хронос» стал дебютной работой в качестве режиссера. Также он принял участие и в написании сценария данной картины.

Центральную роль в фильме исполнил обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля за картину «Как я провел этим летом» (2010) Сергей Пускепалис. В мае 2021 года актер удостоился благодарности Владимира Путина с формулировкой «За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».

Еще одна ведущая роль досталась актеру и телеведущему Ивану Жидкову. Дебютом Ивана на экране стала мелодраматическая картина Тодоровского «В созвездии Быка».

Герои столкнутся с обстоятельствами, позволяющими исправить ошибки прошлого и повлиять на собственное будущее.

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Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 июля 2022
Премьера в мире 21 июля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Кинотайм
Режиссер
Роман Просвирнин
Роман Просвирнин
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Иван Жидков
Иван Жидков
Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хронос 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинозал ГУМа
15:05 от 600 ₽ 22:40 от 600 ₽
Нивада
12:40 от 2000 ₽ 19:40 от 2000 ₽
Полное расписание и билеты
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«Хронос» в кинотеатрах

Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа Охотный Ряд
2D
15:05 от 600 ₽ 22:40 от 600 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:40 от 2000 ₽ 19:40 от 2000 ₽
Победа Крестьянская Застава
2D
15:10 от 270 ₽
Полное расписание и билеты
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