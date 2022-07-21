Хронос, 2022

Для Дмитрия Аболмасова фильм «Хронос» стал дебютной работой в качестве режиссера. Также он принял участие и в написании сценария данной картины.
Центральную роль в фильме исполнил обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля за картину «Как я провел этим летом» (2010) Сергей Пускепалис. В мае 2021 года актер удостоился благодарности Владимира Путина с формулировкой «За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».
Еще одна ведущая роль досталась актеру и телеведущему Ивану Жидкову. Дебютом Ивана на экране стала мелодраматическая картина Тодоровского «В созвездии Быка».
Герои столкнутся с обстоятельствами, позволяющими исправить ошибки прошлого и повлиять на собственное будущее.
|21 июля 2022
|Россия
|Кинотайм