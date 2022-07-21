Хронос, 2022

Для Дмитрия Аболмасова фильм «Хронос» стал дебютной работой в качестве режиссера. Также он принял участие и в написании сценария данной картины.

Центральную роль в фильме исполнил обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля за картину «Как я провел этим летом» (2010) Сергей Пускепалис. В мае 2021 года актер удостоился благодарности Владимира Путина с формулировкой «За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».

Еще одна ведущая роль досталась актеру и телеведущему Ивану Жидкову. Дебютом Ивана на экране стала мелодраматическая картина Тодоровского «В созвездии Быка».