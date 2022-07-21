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Постер фильма Хронос
6.1
Хронос - Трейлер
Киноафиша Фильмы Хронос
6.1

Хронос

, 2022
Khronos
Россия / семейный, приключения, фантастика / 18+
Фантастический фильм о путешествии во времени
Трейлеры
Постер фильма Хронос
6.1
Хронос - Трейлер
Хронос  Трейлер

Факты

О фильме

Для Дмитрия Аболмасова фильм «Хронос» стал дебютной работой в качестве режиссера. Также он принял участие и в написании сценария данной картины.

Центральную роль в фильме исполнил обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля за картину «Как я провел этим летом» (2010) Сергей Пускепалис. В мае 2021 года актер удостоился благодарности Владимира Путина с формулировкой «За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».

Еще одна ведущая роль досталась актеру и телеведущему Ивану Жидкову. Дебютом Ивана на экране стала мелодраматическая картина Тодоровского «В созвездии Быка».

Герои столкнутся с обстоятельствами, позволяющими исправить ошибки прошлого и повлиять на собственное будущее.

В ролях

Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Иван Жидков
Иван Жидков
Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Valeriy Korshunov
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Eva Belosokhova
Дмитрий Беседа
Elbor Chernov
Олег Чудницов
Марк Давыдов
Марк Давыдов
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Denis Gordienko
Режиссер Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов
Сценарист Дмитрий Аболмасов, Дмитрий Белосохов, Алексей Безенков, Кир Булычёв
Композитор Бабаев, Игорь Александрович, Lina Gerts
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 июля 2022
Дата выхода
21 июля 2022 Россия Кинотайм
Бюджет 120 000 000 RUR
Сборы в мире $203 285
Другие названия
Khronos, Kronos, Хронос

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Хронос - Трейлер
Хронос Трейлер
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Отзывы о фильме

yranfuture2022 21 июля 2022, 21:41
Набор из трёх короткометражек взрывов перестрелок нет экшена нет тяжёлых последствий со взаимодействием во времени нет в целом сценарий и съёмка и… Читать дальше…
Марина Пурахина (Щукина) 26 июля 2022, 09:57
Не понравилось! Ощущение, как что-то не досмотрели, не допоняли, не допоказали. Не рекомендую!
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