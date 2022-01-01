Император, 2022

Пятнадцатилетний Арс из-за психологических особенностей провел большую часть жизнь на домашним обучении. После переезда с мамой в небольшой городок он принимает решение пойти в школу. Арсу предстоит сложный путь социализации и проверки его моральных убеждений.

Благодаря нестандартному поведению и разносторонним увлечениям Арса, первоначальное неприятие одноклассников, сменяется интересом и симпатией к нему.

Только парень с прозвищем Неженка, все больше ненавидит Арса, всячески желая навредить ему, и, в конечном итоге, провоцирует его на поединок, который станет для Арса переломным.