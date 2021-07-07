Всё прошло хорошо, 2021

В Париже две сестры узнают об инсульте своего 84-летнего отца. Трагедия объединяет столь непохожих женщин под одной крышей на долгие месяцы. Однажды захворавший старик просит дочерей оказать ему необычную услугу — помочь умереть.
«Все прошло хорошо» — драма современного классика европейского кино Франсуа Озона («Крысятник», «Франц», «В доме»). После череды эпатажных фильмов кинематографист обратился к более минималистичным и реалистичным сюжетам: основанной на реальных событиях ленте «По воле божьей» и ностальгической истории первой любви «Лето'85». Двадцатая режиссерская работа Озона оказалась не менее проникновенной, получив отличную критику после премьеры в Каннах.
Андре — топ-менеджер на пенсии, несмотря на преклонный возраст продолжающий вести активную жизнь. Ему довелось преодолеть немало трудностей: отрицание собственной ориентации, разрушенный брак и конфликты со взрослыми дочками, практически переставшими его навещать. Все меняется, когда Андре переносит инсульт.
Первой об этом становится известно Эммануэль — парижской писательнице, состоящей в счастливом браке, но бездетной. Затем врачи оповещают Паскаль — музыковеда с двумя детьми на руках. Бросив повседневные обязанности, сестры оказываются в больнице, где узнают о прошлом отца. Медики утверждают, что Анри уже никогда не восстановит былое здоровье. Впереди пациента ждут месяцы мучений под строгим наблюдением специалистов. Не желая превращаться в обузу, мужчина, прежде уже думавший о самоубийстве, просит Эммануэль и Паскаль ему в этом помочь.
Драма поставлена по автобиографическому роману Эмманюэль Бернейм, являвшейся близкой подругой Франсуа Озона. Женщина скончалась в 2017 году от рака. Прежде она работала над сценариями к кинокартинам «Под песком», «Бассейн», «5×2» и «Рики».
Изначально экранизировать мемуары Бернейм собирался Ален Кавалье, но после преждевременной смерти автора он предпочел перенести книгу на экраны в документальном формате и снял «Чувствовать себя живым», тогда как игровая версия перешла к Озону.
Шарлотта Рэмплинг уже снималась у режиссера в фильмах «Бассейн», «Под песком», «Ангел» и «Молода и прекрасна». Также ей доводилось работать с исполнителем главной роли Андре Дюссолье. Они вместе появлялись в лентах «Лемминг» и «Большой ресторан».
Съемки проходили в конце 2020 года, тогда как премьера состоялась 7 июля 2021 года на Каннском кинофестивале.
Теме эвтаназии, кроме «Все прошло хорошо», посвящены десятки фильмов: начиная с антивоенной сатиры «Джонни взял ружье» и заканчивая драмой «Море внутри». Во Франции данный метод ухода из жизни законодательно запрещен. Однако Озон фиксирует внимание не столько на гуманности вопроса, сколько на взаимоотношениях отца и дочерей.
Эпизодическую роль пожилой леди исполнила известная немецкая актриса Ханна Шигулла. Слава пришла к ней благодаря многолетнему сотрудничеству с Райнером Вернером Фассбиндером, пьесу «Горькие слезы» которого Франсуа Озон экранизирует в 2021 году. Первую киноадаптацию поставил сам Фассбиндер в 1972 году, а Шигулла исполнила главную роль.
Привычный уклад жизни сестёр переворачивается, когда их отец попадает в больницу. Его неожиданная просьба ставит дочерей перед непростым выбором.