Всё прошло хорошо, 2021

В Париже две сестры узнают об инсульте своего 84-летнего отца. Трагедия объединяет столь непохожих женщин под одной крышей на долгие месяцы. Однажды захворавший старик просит дочерей оказать ему необычную услугу — помочь умереть.

«Все прошло хорошо» — драма современного классика европейского кино Франсуа Озона («Крысятник», «Франц», «В доме»). После череды эпатажных фильмов кинематографист обратился к более минималистичным и реалистичным сюжетам: основанной на реальных событиях ленте «По воле божьей» и ностальгической истории первой любви «Лето'85». Двадцатая режиссерская работа Озона оказалась не менее проникновенной, получив отличную критику после премьеры в Каннах.

Андре — топ-менеджер на пенсии, несмотря на преклонный возраст продолжающий вести активную жизнь. Ему довелось преодолеть немало трудностей: отрицание собственной ориентации, разрушенный брак и конфликты со взрослыми дочками, практически переставшими его навещать. Все меняется, когда Андре переносит инсульт.

Первой об этом становится известно Эммануэль — парижской писательнице, состоящей в счастливом браке, но бездетной. Затем врачи оповещают Паскаль — музыковеда с двумя детьми на руках. Бросив повседневные обязанности, сестры оказываются в больнице, где узнают о прошлом отца. Медики утверждают, что Анри уже никогда не восстановит былое здоровье. Впереди пациента ждут месяцы мучений под строгим наблюдением специалистов. Не желая превращаться в обузу, мужчина, прежде уже думавший о самоубийстве, просит Эммануэль и Паскаль ему в этом помочь.