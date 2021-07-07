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Всё прошло хорошо, 2021

2021 / Франция
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Драма Франсуа Озона об эвтаназии и сложных отношениях отца с дочерьми
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В Париже две сестры узнают об инсульте своего 84-летнего отца. Трагедия объединяет столь непохожих женщин под одной крышей на долгие месяцы. Однажды захворавший старик просит дочерей оказать ему необычную услугу — помочь умереть.

«Все прошло хорошо» — драма современного классика европейского кино Франсуа Озона («Крысятник», «Франц», «В доме»). После череды эпатажных фильмов кинематографист обратился к более минималистичным и реалистичным сюжетам: основанной на реальных событиях ленте «По воле божьей» и ностальгической истории первой любви «Лето'85». Двадцатая режиссерская работа Озона оказалась не менее проникновенной, получив отличную критику после премьеры в Каннах.

Андре — топ-менеджер на пенсии, несмотря на преклонный возраст продолжающий вести активную жизнь. Ему довелось преодолеть немало трудностей: отрицание собственной ориентации, разрушенный брак и конфликты со взрослыми дочками, практически переставшими его навещать. Все меняется, когда Андре переносит инсульт.

Первой об этом становится известно Эммануэль — парижской писательнице, состоящей в счастливом браке, но бездетной. Затем врачи оповещают Паскаль — музыковеда с двумя детьми на руках. Бросив повседневные обязанности, сестры оказываются в больнице, где узнают о прошлом отца. Медики утверждают, что Анри уже никогда не восстановит былое здоровье. Впереди пациента ждут месяцы мучений под строгим наблюдением специалистов. Не желая превращаться в обузу, мужчина, прежде уже думавший о самоубийстве, просит Эммануэль и Паскаль ему в этом помочь.

Драма поставлена по автобиографическому роману Эмманюэль Бернейм, являвшейся близкой подругой Франсуа Озона. Женщина скончалась в 2017 году от рака. Прежде она работала над сценариями к кинокартинам «Под песком», «Бассейн», «5×2» и «Рики».

Изначально экранизировать мемуары Бернейм собирался Ален Кавалье, но после преждевременной смерти автора он предпочел перенести книгу на экраны в документальном формате и снял «Чувствовать себя живым», тогда как игровая версия перешла к Озону.

Шарлотта Рэмплинг уже снималась у режиссера в фильмах «Бассейн», «Под песком», «Ангел» и «Молода и прекрасна». Также ей доводилось работать с исполнителем главной роли Андре Дюссолье. Они вместе появлялись в лентах «Лемминг» и «Большой ресторан».

Съемки проходили в конце 2020 года, тогда как премьера состоялась 7 июля 2021 года на Каннском кинофестивале.

Теме эвтаназии, кроме «Все прошло хорошо», посвящены десятки фильмов: начиная с антивоенной сатиры «Джонни взял ружье» и заканчивая драмой «Море внутри». Во Франции данный метод ухода из жизни законодательно запрещен. Однако Озон фиксирует внимание не столько на гуманности вопроса, сколько на взаимоотношениях отца и дочерей.

Эпизодическую роль пожилой леди исполнила известная немецкая актриса Ханна Шигулла. Слава пришла к ней благодаря многолетнему сотрудничеству с Райнером Вернером Фассбиндером, пьесу «Горькие слезы» которого Франсуа Озон экранизирует в 2021 году. Первую киноадаптацию поставил сам Фассбиндер в 1972 году, а Шигулла исполнила главную роль.

Привычный уклад жизни сестёр переворачивается, когда их отец попадает в больницу. Его неожиданная просьба ставит дочерей перед непростым выбором.

5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 27 января 2022
Премьера в мире 7 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Софи Марсо
Софи Марсо
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Эрик Каравака
Эрик Каравака
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всё прошло хорошо 4 постера
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Всё прошло хорошо
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В рамках кинофестиваля «Послание к человеку 2021» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона об эвтаназии. Киноафиша рассказывает, удалось ли французскому режиссеру справиться с этой непростой темой. Две сестры вынуждены столкнуться с тяжелым ударом. Их пожилого отца госпитализируют в больницу после инсульта. У него парализовало половину тела, и жизнь начинает казаться адом. Не найдя в себе сил продолжать мучения, он просит одну из дочерей помочь ему покончить с собой. Но…
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