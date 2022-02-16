Невероятно, но правда, 2022

Мировая премьера картины состоялась 11 февраля 2022 года в рамках конкурсной программы Международного кинофестиваля в Берлине (Германия).
Фильм привлек в кинотеатры гостей Берлинского кинофестиваля. Публика скучала по легким комедиям – программа форума чаще всего состоит из картин иных жанров. Также зрителей порадовал сдержанный хронометраж – 74 минуты.
Режиссера и сценариста картины Квентина Дюпье в международном комьюнити киноведов и кинокритиков называют флагманом абсурда и юмора в современном кинематографе Старого Света. В своем творчестве он постоянно выходит за рамки допустимого.
Центральной темой картины критики сочли зацикленность современных людей на молодости и красоте, а также на тщетных попытках удержаться за эти номинальные ценности.
Алан и Мари — супружеская пара за сорок — хотят купить новый дом. Риелтор во время экскурсии по помещению заводит их в подвал, чтобы показать главную фишку — люк с подземным ходом; спускаясь в него, можно попасть в этот же дом, но сделав прыжок во времени на 12 часов вперёд. На этом сюрпризы не заканчиваются: по возвращении обратно вы станете моложе на три дня.
|27 октября 2022
|Россия
|Arthouse
|15 июня 2022
|Бельгия
|12
|25 мая 2023
|Греция
|20 января 2023
|Испания
|20 ноября 2022
|Литва
|N13
|30 июня 2022
|Нидерланды
|8 декабря 2022
|Словакия
|15
|15 июня 2022
|Франция
|8 декабря 2022
|Чехия
|28 октября 2022
|Швеция
|21 июня 2023
|Южная Корея
|15