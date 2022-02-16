Невероятно, но правда, 2022

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Постер фильма Невероятно, но факт
6.4
Невероятно, но факт - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Невероятно, но факт
6.4

Невероятно, но факт

, 2022
Incroyable mais vrai
Франция / комедия / 18+
Французская комедия о семейной паре, которая покупает дом с сюрпризом
Трейлеры
Постер фильма Невероятно, но факт
6.4
Невероятно, но факт - Трейлер с субтитрами
Невероятно, но факт  Трейлер с субтитрами

Факты

О фильме

Мировая премьера картины состоялась 11 февраля 2022 года в рамках конкурсной программы Международного кинофестиваля в Берлине (Германия).

Фильм привлек в кинотеатры гостей Берлинского кинофестиваля. Публика скучала по легким комедиям – программа форума чаще всего состоит из картин иных жанров. Также зрителей порадовал сдержанный хронометраж – 74 минуты.

Режиссера и сценариста картины Квентина Дюпье в международном комьюнити киноведов и кинокритиков называют флагманом абсурда и юмора в современном кинематографе Старого Света. В своем творчестве он постоянно выходит за рамки допустимого.

Центральной темой картины критики сочли зацикленность современных людей на молодости и красоте, а также на тщетных попытках удержаться за эти номинальные ценности.

 

Алан и Мари — супружеская пара за сорок — хотят купить новый дом. Риелтор во время экскурсии по помещению заводит их в подвал, чтобы показать главную фишку — люк с подземным ходом; спускаясь в него, можно попасть в этот же дом, но сделав прыжок во времени на 12 часов вперёд. На этом сюрпризы не заканчиваются: по возвращении обратно вы станете моложе на три дня.

В ролях

Ален Шаба
Ален Шаба
Alain Duval
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Jeanne
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Marie Duval
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Gérard
Роксана Арналь
Роксана Арналь
Marie à 19 ans
Стефан Пезерат
Franck Chaize - l'agent immobilier
Мари-Кристин Орри
Мари-Кристин Орри
Madame Lanvin - la voisine
Léna Laprès
Mimi - l'hôtesse de l'air
Грегор Бонне
Le docteur Urgent - le médecin
Хиро Утияма
Le médecin japonais
Режиссер Квентин Дюпьё
Сценарист Квентин Дюпьё
Композитор Jon Santo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 февраля 2022
Дата выхода
27 октября 2022 Россия Arthouse
15 июня 2022 Бельгия 12
25 мая 2023 Греция
20 января 2023 Испания
20 ноября 2022 Литва N13
30 июня 2022 Нидерланды
8 декабря 2022 Словакия 15
15 июня 2022 Франция
8 декабря 2022 Чехия
28 октября 2022 Швеция
21 июня 2023 Южная Корея 15
Бюджет €4 340 000
Сборы в мире $2 329 813
Производство Atelier de Production, Arte France Cinéma, Versus Production
Другие названия
Incroyable mais vrai, Incredible But True, Increíble pero cierto, Невероятно, но факт, Incrível, Mas é Verdade, Neįtikėtina, Bet Tiesa, Neticami, bet patiesi, Neuveriteľné, Ale Pravdivé, Neuvěřitelné, Ale Pravdivé, Neverjetno, A Resnično, Niewiarygodne, ale prawdziwe, Otroligt men sant, Prawdziwe, Choć Nieprawdopodobne, Unglaublich, aber wahr, Uskumatu, Aga Tõsi, Απίστευτο κι όμως αληθινό, 인크레더블 벗 트루, 不可思議但千真萬確, 地下室のヘンな穴, 不可思议但千真万确, 믿거나 말거나, 진짜야

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 16 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Невероятно, но факт - Трейлер с субтитрами
Невероятно, но факт Трейлер с субтитрами
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Новости о фильме

Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»
25 ноября 2022 15:00 Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны семейки Аддамс, посмеяться над культом молодости, похитить известного артиста и отправиться к морю.   

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