Невероятно, но правда, 2022

Мировая премьера картины состоялась 11 февраля 2022 года в рамках конкурсной программы Международного кинофестиваля в Берлине (Германия).

Фильм привлек в кинотеатры гостей Берлинского кинофестиваля. Публика скучала по легким комедиям – программа форума чаще всего состоит из картин иных жанров. Также зрителей порадовал сдержанный хронометраж – 74 минуты.

Режиссера и сценариста картины Квентина Дюпье в международном комьюнити киноведов и кинокритиков называют флагманом абсурда и юмора в современном кинематографе Старого Света. В своем творчестве он постоянно выходит за рамки допустимого.

Центральной темой картины критики сочли зацикленность современных людей на молодости и красоте, а также на тщетных попытках удержаться за эти номинальные ценности.