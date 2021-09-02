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Help, I Shrunk My Friends

Помогите, я уменьшил своих друзей!, 2021

2021 / Германия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Третья часть приключенческой немецкой франшизы о магическом трюке
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Третья часть одной из самых успешных семейных кинофраншиз немецкого производства. Уменьшив классную руководительницу и родителей, повзрослевший подросток переключается на друзей. Впереди учеников гимназии имени Отто Леонарда ждет незабываемый семестр.

Феликс (Оскар Кеймер) — школьник, который с трудом ладит со сверстниками. Из-за тяжелого характера он регулярно влипает в неприятности, срывая занятия и конфликтуя с учителями. Все изменилось в результате поступления в гимназию, контролируемую веселым духом. Благодаря эксцентричному наставнику Леонарду подросток научился уменьшать рост окружающих людей до размеров детской куклы. Сначала воздействию магии подверглась строгая фрау Шмитт-Гессенвайн (Аня Клинг), а затем под удар попали заботливые Сандра (Джулия Хартманн) и Петер (Аксель Штайн). Теперь главный герой накладывает заклинание на своих друзей Эллу (Лина Хускер) и Марио (Георг Зольцер).

Появляется девочка Мелани (Лорна цу Сольмс), в которую Феликс влюбляется с первого взгляда. Вскоре после этого повсеместно начинают пропадать ценные вещи. Элла и Марио подозревают, что новенькая ученица промышляет мелкими кражами. Когда класс отправляется на выставку в другой город, их подозрения только усиливаются. Однако Феликс по-прежнему отказывается верить фактам. На этой почве внутри компании назревает серьезный конфликт.

Чтобы избавиться от докучающих одноклассников и отправиться с Мелани на свидание, Феликс использует проверенный временем трюк с уменьшением. Но вернуть все на свои места оказывается проблематично.

 

 

«Помогите, я уменьшил своих друзей!» — заключительная часть популярной трилогии немецкого производства. В основу повествования лег роман Сабины Людвиг, адаптированный сценаристом Джерритом Хермансом.

Режиссерское кресло на этот раз занял Гранц Хенман («Новые муравьи в штанах», «Чертовы футболисты»), сменивший Тима Трагезера.

На экране предстали все герои первых двух частей. Как и прежде, Оскар Кеймер воплотил образ Феликса, Аня Клинг вернулась к роли фрау Шмитт-Гессенвайн, Аксель Штайн сыграл Петера, а Лина Хускер в третий раз стала Эллой. Не обошлось и без приглашенной звезды Отто Валькеса в качестве основателя гимназии. Кроме того, к касту присоединилась начинающая актриса Лорна цу Сольмс, до этого появлявшаяся в комедийном телесериале «Святой Майк».

Йоханес Цайлер и Андреа Завацки снимались в сериале «Комиссар Рекс», а Джулия Хартманн, Аня Клинг и Аксель Штайн принимали участие в съемках шоу «Спецотряд Кобра».

Над музыкой работала Анна Катрин Дерн, написавшая саундтрек к предыдущей части.

Производство стартовало в августе 2019 года. Съемки проходили в южном Тироле, Нижней Австрии, Бельгии и Германии.

Прокат первой части состоялся в 2015 году, тогда как вторая вышла в 2018 году, а премьера финальной запланирована на лето 2021 года. Но в России все три фильма выходят одновременно с разницей в несколько месяцев.

Специально для кинокартины на территории MMC Studio 41 были созданы уникальные декорации сверхкрупного размера. Так, в кадре можно встретить скейтборд длиной в девять метров.

В школе имени Отто Леонарда появилась новенькая ученица, Мелани — милая, веселая, хотя и немного наивная. Девушка сразу приглянулась Феликсу, к большому раздражению Эллы и их компании — им кажется, что именно Мелани причастна к мелким кражам, которые участились в школе после ее появления. Но когда из-за них почти срывается свидание Феликса и Мелани, это становится последней каплей, и подросток решает проучить друзей, уменьшив их в десять раз. Но когда Мелани исчезает вместе с магическим шаром, героям становится не до шуток. Неужели она действительно замешана во всем этом?

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера в мире 2 сентября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Гранц Хенман
Гранц Хенман
В ролях
Андреа Завацки
Андреа Завацки
Оскар Кеймер
Оскар Кеймер
Аня Клинг
Аня Клинг
Джулия Хартманн
Джулия Хартманн
Элой Крист
Элой Крист
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Помогите, я уменьшил своих друзей! 4 постера
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Близится последний год обучения в школе имени Отто Леонарда. Феликс (Оскар Кеймер) и его друзья повзрослели, и уже совсем непохожи на детей. Раздор в их компанию случайно вносит новенькая в классе Мелани (Лорна цу Сольмс) – милая девочка, не знакомая с нравами школы, которая, кажется, понравилась Феликсу. Элла (Лина Хускер) и старая компания Феликса всячески противятся новой увлеченности друга. Впрочем, есть проблемы и более важные, чем дела сердечные, покой в школе снова под угрозой…
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