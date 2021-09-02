Помогите, я уменьшил своих друзей!, 2021

Третья часть одной из самых успешных семейных кинофраншиз немецкого производства. Уменьшив классную руководительницу и родителей, повзрослевший подросток переключается на друзей. Впереди учеников гимназии имени Отто Леонарда ждет незабываемый семестр.

Феликс (Оскар Кеймер) — школьник, который с трудом ладит со сверстниками. Из-за тяжелого характера он регулярно влипает в неприятности, срывая занятия и конфликтуя с учителями. Все изменилось в результате поступления в гимназию, контролируемую веселым духом. Благодаря эксцентричному наставнику Леонарду подросток научился уменьшать рост окружающих людей до размеров детской куклы. Сначала воздействию магии подверглась строгая фрау Шмитт-Гессенвайн (Аня Клинг), а затем под удар попали заботливые Сандра (Джулия Хартманн) и Петер (Аксель Штайн). Теперь главный герой накладывает заклинание на своих друзей Эллу (Лина Хускер) и Марио (Георг Зольцер).

Появляется девочка Мелани (Лорна цу Сольмс), в которую Феликс влюбляется с первого взгляда. Вскоре после этого повсеместно начинают пропадать ценные вещи. Элла и Марио подозревают, что новенькая ученица промышляет мелкими кражами. Когда класс отправляется на выставку в другой город, их подозрения только усиливаются. Однако Феликс по-прежнему отказывается верить фактам. На этой почве внутри компании назревает серьезный конфликт.

Чтобы избавиться от докучающих одноклассников и отправиться с Мелани на свидание, Феликс использует проверенный временем трюк с уменьшением. Но вернуть все на свои места оказывается проблематично.