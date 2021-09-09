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Финальный аккорд Финальный аккорд
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The Score

Финальный аккорд, 2021

2021 / Великобритания
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Криминальная мелодрама о любви с первого взгляда и вероломном предательстве
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Факты О фильме

Во второй раз за год Джонни Флинн воплотил на экране образ хулигана. До этого он появился в этой роли в криминально-драматической картине «Костюм» режиссера Грэма Мура.

В этом фильме Джонни Флинн не только сыграл главную роль, но и выступил в роли композитора. Он является автором всех музыкальных композиций, которые прозвучали в фильме. Тексты песен представляют собой внутренние монологи о неуверенности и тоске.

Образ единственной работницы кафе, с которой проводит время Трой, официантки-кассирши по имени Глория, воплотила на экране актриса Наоми Аки. Вскоре она сыграет главную роль в биографическом фильме про Уитни Хьюстон.

Два мошенника, Майк  и Трой едут в уединенное кафе, чтобы получить крупный «куш». Трой влюбляется в официантку Глорию, но, похоже, уже слишком поздно начинать новую жизнь, ведь он догадывается, что его сюда привели, чтобы убить…

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 июля 2022
Премьера онлайн 9 сентября 2021
Премьера в мире 9 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Малачи Смит
В ролях
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Джонни Флинн
Джонни Флинн
Лидия Уилсон
Лидия Уилсон
Лусиан Мсамати
Лусиан Мсамати
Роджер Эштон-Гриффитс
Роджер Эштон-Гриффитс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Финальный аккорд 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
16:15 от 200 ₽
Кинозал ГУМа
13:10 от 350 ₽ 19:20 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты
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Майк и Трой приезжают в загородное кафе, чтобы закончить сделку по передаче денег. Но вторая сторона сильно задерживается и постоянно переносит время встречи. Трой начинает общаться с местной официанткой Глорией. Майк пытается справиться с собственным волнением и не рад, что напарник привлекает к ним все больше внимания. Он знает, почему им пришлось задержаться в этом месте, и нервничает из-за неизбежной развязки этого дня. Все начинается несколько неожиданно — с песни. Это…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Преступник Уилл Поултер влюбляется в Наоми Аки в трейлере криминальной мелодрамы «Финальный аккорд» Авторский фильм на стыке нескольких жанров.
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21 июня 2022 10:59
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«Финальный аккорд» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
16:15 от 200 ₽
Кинозал ГУМа Охотный Ряд
2D
13:10 от 350 ₽ 19:20 от 1500 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:30 от 2000 ₽ 21:40 от 2000 ₽
Полное расписание и билеты
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