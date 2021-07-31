Финальный аккорд, 2021

Во второй раз за год Джонни Флинн воплотил на экране образ хулигана. До этого он появился в этой роли в криминально-драматической картине «Костюм» режиссера Грэма Мура.
В этом фильме Джонни Флинн не только сыграл главную роль, но и выступил в роли композитора. Он является автором всех музыкальных композиций, которые прозвучали в фильме. Тексты песен представляют собой внутренние монологи о неуверенности и тоске.
Образ единственной работницы кафе, с которой проводит время Трой, официантки-кассирши по имени Глория, воплотила на экране актриса Наоми Аки. Вскоре она сыграет главную роль в биографическом фильме про Уитни Хьюстон.
Два мошенника, Майк и Трой едут в уединенное кафе, чтобы получить крупный «куш». Трой влюбляется в официантку Глорию, но, похоже, уже слишком поздно начинать новую жизнь, ведь он догадывается, что его сюда привели, чтобы убить…
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