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Постер фильма Финальный аккорд
5.3
Финальный аккорд - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Финальный аккорд
5.3

Финальный аккорд

, 2021
The Score
Великобритания / криминал, музыка, мелодрама / 18+
Криминальная мелодрама о любви с первого взгляда и вероломном предательстве
Трейлеры
Постер фильма Финальный аккорд
5.3
Финальный аккорд - Дублированный трейлер
Финальный аккорд  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Во второй раз за год Джонни Флинн воплотил на экране образ хулигана. До этого он появился в этой роли в криминально-драматической картине «Костюм» режиссера Грэма Мура.

В этом фильме Джонни Флинн не только сыграл главную роль, но и выступил в роли композитора. Он является автором всех музыкальных композиций, которые прозвучали в фильме. Тексты песен представляют собой внутренние монологи о неуверенности и тоске.

Образ единственной работницы кафе, с которой проводит время Трой, официантки-кассирши по имени Глория, воплотила на экране актриса Наоми Аки. Вскоре она сыграет главную роль в биографическом фильме про Уитни Хьюстон.

Два мошенника, Майк  и Трой едут в уединенное кафе, чтобы получить крупный «куш». Трой влюбляется в официантку Глорию, но, похоже, уже слишком поздно начинать новую жизнь, ведь он догадывается, что его сюда привели, чтобы убить…

В ролях

Уилл Поултер
Уилл Поултер
Troy
Джонни Флинн
Джонни Флинн
Mike
Лидия Уилсон
Лидия Уилсон
Лусиан Мсамати
Лусиан Мсамати
Роджер Эштон-Гриффитс
Роджер Эштон-Гриффитс
Frank
Наоми Аки
Наоми Аки
Gloria
Дэнни Морган
Lillie Flynn
Phillipa Flynn
Woman
Song-Hung Chang
Man1
Louis Vause
Режиссер Малачи Смит
Сценарист Малачи Смит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 31 июля 2021
Премьера в мире 31 июля 2021
Дата выхода
21 июля 2022 Россия Парадиз
9 сентября 2022 Великобритания
21 июля 2022 Казахстан 16+
3 июня 2022 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Pont Neuf Productions, Sentinel Entertainment, Stigma Films
Другие названия
The Score, Skoor, Το τέλειο κόλπο, Финальный аккорд

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
5 IMDb
Обновлено 20 июля 2022

Трейлеры фильма

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Финальный аккорд - Дублированный трейлер
Финальный аккорд Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Если бы в фильмах Гая Ричи и Квентина Тарантино начали петь.
Если бы в фильмах Гая Ричи и Квентина Тарантино начали петь. Майк и Трой приезжают в загородное кафе, чтобы закончить сделку по передаче денег. Но вторая сторона сильно задерживается и постоянно переносит время встречи. Трой начинает общаться с местной официанткой Глорией. Майк пытается справиться с собственным волнением и не рад, что напарник привлекает к ним все больше внимания. Он знает, почему им пришлось задержаться в этом месте, и нервничает из-за неизбежной развязки этого дня. Все начинается несколько неожиданно — с песни. Это…

Отзывы о фильме

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Финальный аккорд - смотреть в онлайн-кинотеатре

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