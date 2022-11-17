Чинк: Хвостатый детектив , 2022

Анимационный фильм создан совместными усилиями киностудии «Союзмультфильм», которая подарила зрителям культовые мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Винни-Пух», «Чебурашка», и компании MagicFactory.
Анимационный фильм создан специально для показа на большом экране. По словам авторов проекта, мультфильм понравится не только детям, но и их родителям. Режиссер Григорий Вожакин отметил, что в главном герое дети узнают себя, поскольку персонаж и сам является по сути ребенком.
События разворачиваются в той же вымышленной вселенной, где происходит действие детективного мультсериала «Тайна Медовой Долины» о жителях Медовой Долины: одаренном кулинаре ежихе Мари, модной белке Люси и добродушном медвежонке Филе.
В работе над сценарием приняла участие знаменитая отечественная писательница Дарья Донцова, которая специализируется на жанре детектива. В течение нескольких лет она находилась на вершине рейтинга самых продаваемых авторов в РФ.
Особенной деталью ленты стало инновационное техническое решение, созданное студией Magic Factory. В процессе работы над мультфильмом аниматоры использовали передовые технологии, в том числе захват движения, игровые движки и искусственный интеллект, что помогло им ускорить творческий процесс и улучшить качество картинки.
Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику – Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом – Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. И вот накануне праздника Улей похищен! Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.
|17 ноября 2022
|Россия
|Централ Партнершип
|17 ноября 2022
|Азербайджан
|6+
|25 августа 2023
|Болгария
|4 мая 2023
|ОАЭ
|18TC
|7 сентября 2023
|Сербия
|7 сентября 2023
|Черногория