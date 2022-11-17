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Постер фильма Чинк: Хвостатый детектив
7.0
Чинк: Хвостатый детектив - Трейлер
Киноафиша Фильмы Чинк: Хвостатый детектив
7.0

Чинк: Хвостатый детектив

, 2022
Chink: Khostatiy detektiv
Россия / комедия, приключения, детектив, семейный / 18+
Мультфильм о приключениях юного отважного сыщика
Трейлеры
Постер фильма Чинк: Хвостатый детектив
7.0
Чинк: Хвостатый детектив - Трейлер
Чинк: Хвостатый детектив  Трейлер

Факты

О фильме

Анимационный фильм создан совместными усилиями киностудии «Союзмультфильм», которая подарила зрителям культовые мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Винни-Пух», «Чебурашка», и компании MagicFactory.

Анимационный фильм создан специально для показа на большом экране. По словам авторов проекта, мультфильм понравится не только детям, но и их родителям. Режиссер Григорий Вожакин отметил, что в главном герое дети узнают себя, поскольку персонаж и сам является по сути ребенком. 

События разворачиваются в той же вымышленной вселенной, где происходит действие детективного мультсериала «Тайна Медовой Долины» о жителях Медовой Долины: одаренном кулинаре ежихе Мари, модной белке Люси и добродушном медвежонке Филе. 

В работе над сценарием приняла участие знаменитая отечественная писательница Дарья Донцова, которая специализируется на жанре детектива. В течение нескольких лет она находилась на вершине рейтинга самых продаваемых авторов в РФ.

Особенной деталью ленты стало инновационное техническое решение, созданное студией Magic Factory. В процессе работы над мультфильмом аниматоры использовали передовые технологии, в том числе захват движения, игровые движки и искусственный интеллект, что помогло им ускорить творческий процесс и улучшить качество картинки.

Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику – Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом – Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет.  И вот накануне праздника Улей похищен! Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.
 

В ролях

Ян Цапник
Ян Цапник
Barsuk
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Sofi
Александр Олешко
Александр Олешко
Fil
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Karl
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Belka
Михаил Кшиштовский
Nik
Иван Чабан
Chink
Сергей Чихачев
Сергей Чихачев
Morzh
Режиссер Григорий Вожакин
Сценарист Дарья Донцова, Aleksandr Myshanskiy, Григорий Вожакин, Андрей Житков
Композитор DJ Грув
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Россия Централ Партнершип
17 ноября 2022 Азербайджан 6+
25 августа 2023 Болгария
4 мая 2023 ОАЭ 18TC
7 сентября 2023 Сербия
7 сентября 2023 Черногория
Бюджет 250 000 000 RUR
Сборы в мире $1 095 354
Производство Cinema Fund, Magic Factory Animation, Союзмультфильм
Другие названия
Chink: Khostatiy detektiv, Chirp, el investigador de Honey Hills, Detective Chirp & the Golden Beehive, Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı, Детектив Чинк и Златният кошер, Чинк: Хвостатый детектив

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Чинк: Хвостатый детектив - Трейлер
Чинк: Хвостатый детектив Трейлер
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