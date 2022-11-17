Чинк: Хвостатый детектив , 2022

Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику – Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом – Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. И вот накануне праздника Улей похищен! Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.

