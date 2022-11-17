Чинк: Хвостатый детектив , 2022

Анимационный фильм создан совместными усилиями киностудии «Союзмультфильм», которая подарила зрителям культовые мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Винни-Пух», «Чебурашка», и компании MagicFactory.

Анимационный фильм создан специально для показа на большом экране. По словам авторов проекта, мультфильм понравится не только детям, но и их родителям. Режиссер Григорий Вожакин отметил, что в главном герое дети узнают себя, поскольку персонаж и сам является по сути ребенком.

События разворачиваются в той же вымышленной вселенной, где происходит действие детективного мультсериала «Тайна Медовой Долины» о жителях Медовой Долины: одаренном кулинаре ежихе Мари, модной белке Люси и добродушном медвежонке Филе.

В работе над сценарием приняла участие знаменитая отечественная писательница Дарья Донцова, которая специализируется на жанре детектива. В течение нескольких лет она находилась на вершине рейтинга самых продаваемых авторов в РФ.

Особенной деталью ленты стало инновационное техническое решение, созданное студией Magic Factory. В процессе работы над мультфильмом аниматоры использовали передовые технологии, в том числе захват движения, игровые движки и искусственный интеллект, что помогло им ускорить творческий процесс и улучшить качество картинки.