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Чинк: Хвостатый детектив
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Чинк: Хвостатый детектив , 2022

2022 / Россия
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О фильме

Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику – Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом – Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет.  И вот накануне праздника Улей похищен! Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.
 

Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 ноября 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Григорий Вожакин
Все актеры и съемочная группа
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