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5.0

На выдохе

, 2022
Na vydokhe
Россия / драма / 18+
Драма о необычной дружбе между воспитанницей детдома и мальчиком-инвалидом
Трейлеры
Постер фильма На выдохе
5.0
На выдохе - Трейлер
На выдохе  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки фильма прошли в Мурманской области в 2021 году. В них принимали участие местные жители.

Премьера фильма состоялась осенью 2022 года в Благовещенске в рамках XX фестиваля кино и театра «Амурская осень». Картина вошла в конкурсную программу фестиваля. 

Рабочее название картины — «Шинед О'Коннор».

Фильм получил приз «Лучшая женская роль» юбилейного ХХ открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Обладательницей «Золотого журавля» стала молодая актриса Анастасия Самылова. Она воплотила на экране образ главной героини Саши, воспитанницы детдома.

«На выдохе» — дебютная полнометражная картина режиссера Рината Махмудова. Ринат Махмудов окончил ВГИК в 2016 году по специальности «Кинорежиссура». Его дипломная работа, короткометражная картина «Коляся», получила несколько призов Международного студенческого фестиваля ВГИК 2017 года.

Саша выросла в детдоме. Сейчас девушка живет самостоятельно и мечтает стать врачом, но пока у нее нет возможности оплатить институт. Поэтому героиня отдает силы боям без правил. Однажды ей улыбается удача: Сашу за щедрое вознаграждение нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем.

В ролях

Анастасия Самылова
Анастасия Самылова
Sasha
Иван Логинов
Иван Логинов
Kolya
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Alla
Федор Лавров
Федор Лавров
Tolik
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников
Ivanov
Aleksandr Vlasenko
Buker
Режиссер Ринат Махмудов
Сценарист Анна Берсенева, Сергей Осипьян, Valeriya Chebotareva, Mikhail Tyazhev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 декабря 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Россия Кинологистика

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Бюджет 40 000 000 RUR
Сборы в мире $12 803
Производство VGIK - Debut
Другие названия
Na vydokhe, На выдохе, Shineyd O'Konnor, Sinéad O'Connor, Шинед О'Коннор, Шинейд О'Коннор, Шиннед О’Коннор

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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На выдохе - Трейлер
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Наша рецензия

Поиски счастья в инвалидном кресле на серых улицах Мурманска.
Поиски счастья в инвалидном кресле на серых улицах Мурманска. После детского дома Саша так и не может наладить свою жизнь. Девочке кажется, что весь мир настроен против. Ее давняя мечта — выучиться на медика — разбивается о собственные предрассудки и нежелание понимать базовые социальные правила. У нее не получается отыскать приличную работу, чтобы оплатить продукты, счета и кредит. Даже в единственном «светлом месте», боксерском зале, она стала изгоем, так и не найдя хотя бы партнера для спарринга. Проблем подкидывает старая…

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На выдохе - смотреть в онлайн-кинотеатре

На выдохе

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Новости о фильме

«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской
24 ноября 2022 10:30 «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Актриса рассказала о первой драматической полнометражной роли, материнстве и сложной простоте своей героини.

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