На выдохе, 2022

Прошло два года с тех пор, как Саша покинула детский дом. Ей с трудом дается социальная адаптация, она воспринимает мир как враждебную среду. С детства девушка привыкла отстаивать свое право на жизнь и решать проблемы через драки — все свободное время она проводит в подвальном зале на ринге для боев без правил. Несмотря на боевой характер и увлечения, в глубине души Саша мечтает о ровно противоположном: не калечить людей, а лечить их. Но денег на учебу в медицинском нет, а в больницу не берут без образования. Судьба сводит ее с подростком-инвалидом Колей, мать которого разрывается между сыном, работой на рыбном заводе и ухажером-полицейским, и пытается найти сыну сиделку. Эта встреча в корне меняет жизни всех героев.