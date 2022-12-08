На выдохе, 2022

Съемки фильма прошли в Мурманской области в 2021 году. В них принимали участие местные жители.
Премьера фильма состоялась осенью 2022 года в Благовещенске в рамках XX фестиваля кино и театра «Амурская осень». Картина вошла в конкурсную программу фестиваля.
Рабочее название картины — «Шинед О'Коннор».
Фильм получил приз «Лучшая женская роль» юбилейного ХХ открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Обладательницей «Золотого журавля» стала молодая актриса Анастасия Самылова. Она воплотила на экране образ главной героини Саши, воспитанницы детдома.
«На выдохе» — дебютная полнометражная картина режиссера Рината Махмудова. Ринат Махмудов окончил ВГИК в 2016 году по специальности «Кинорежиссура». Его дипломная работа, короткометражная картина «Коляся», получила несколько призов Международного студенческого фестиваля ВГИК 2017 года.
Саша выросла в детдоме. Сейчас девушка живет самостоятельно и мечтает стать врачом, но пока у нее нет возможности оплатить институт. Поэтому героиня отдает силы боям без правил. Однажды ей улыбается удача: Сашу за щедрое вознаграждение нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем.
|8 декабря 2022
|Россия
|Кинологистика