На выдохе, 2022

После детского дома Саша так и не может наладить свою жизнь. Девочке кажется, что весь мир настроен против. Ее давняя мечта — выучиться на медика — разбивается о собственные предрассудки и нежелание понимать базовые социальные правила. У нее не получается отыскать приличную работу, чтобы оплатить продукты, счета и кредит. Даже в единственном «светлом месте», боксерском зале, она стала изгоем, так и не найдя хотя бы партнера для спарринга. Проблем подкидывает старая…