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Невидимый мир Невидимый мир
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La naissance des arbres

Невидимый мир, 2021

2021 / Бельгия
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Драма о столкновении детей с жестоким миром
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм погружает аудиторию в мир детства и рассказывает о неочевидных проблемах, с которыми могут сталкиваться подростки. Еще неокрепшие дети по сюжету адаптируются к социальному порядку в школе, приспосабливаются к общению со сверстниками и старшими. Лента рассказывает о тяжелом переходе из детства и семьи в другой, более взрослый и непонятный мир со своими сложностями и отличающимся внутренним устройством.

Дети-актеры были полностью погружены в творческий процесс и наглядно отразили, как меняется мироощущение и восприятие в атмосфере школьного напряжения. Лента показывает процесс сепарации от родителей с определенными последствиями от этого. За счет почти документального отображения действительности зритель может погрузиться в мир собственного детства и вспомнить, каково было переживать те или иные моменты.

Жестокость фильма передана с помощью звуковых эффектов: крики, шум, напряженная музыкальная составляющая. С помощью этого можно прочувствовать на себе все трудности переходного периода между детством и юностью.

Фильм посетил более 20 крупных и престижных кинофестивалей и забрал 23 победы. Лента впервые была представлена в 2021 году в Каннах. Ее удостоили специального приза ФИПРЕССИ – особый взгляд. Больше всего наград картина получила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют».

Фильм стал первым в карьере режиссера Лауры Вандел. Она также выступила автором сценария. Работа над текстом заняла у нее около пяти лет и частично строилась на собственном жизненном опыте.

В кастинге на главные роли приняли участие около 200 детей. Их задачей на пробах было нарисовать детскую площадку и рассказать о том, в какие игры они играют. Утвержденные на роли Майя Вандербек и Гюнтер Дюре не получали сценарий: они занимались с детским преподавателем и постепенно входили в творческий процесс, привнося в него свои идеи.

Название ленты в оригинале – Playground («Игровая площадка»). Это отражает суть проекта и место действий, так как большая часть событий происходит в школьном дворе. В российском прокате фильм выйдет под названием «Невидимый мир».

Нора и Абель – новички на детской площадке начальной школы. Они ищут новых друзей, пробуют участвовать в детских играх,  но прежде безопасный мир оказывается жестоким испытанием на прочность.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 июня 2022
Премьера в мире 8 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Лаура Вандел
Лаура Вандел
В ролях
Карим Леклу
Карим Леклу
Лаура Верлинден
Лаура Верлинден
Гюнтер Дюре
Гюнтер Дюре
Саймон Кодри
Саймон Кодри
Лена Жирар Восс
Лена Жирар Восс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невидимый мир 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
16:30 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Невидимый мир смотреть онлайн

Невидимый мир
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«Невидимый мир» в кинотеатрах

ср 27
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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