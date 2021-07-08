Невидимый мир, 2021

Фильм погружает аудиторию в мир детства и рассказывает о неочевидных проблемах, с которыми могут сталкиваться подростки. Еще неокрепшие дети по сюжету адаптируются к социальному порядку в школе, приспосабливаются к общению со сверстниками и старшими. Лента рассказывает о тяжелом переходе из детства и семьи в другой, более взрослый и непонятный мир со своими сложностями и отличающимся внутренним устройством.

Дети-актеры были полностью погружены в творческий процесс и наглядно отразили, как меняется мироощущение и восприятие в атмосфере школьного напряжения. Лента показывает процесс сепарации от родителей с определенными последствиями от этого. За счет почти документального отображения действительности зритель может погрузиться в мир собственного детства и вспомнить, каково было переживать те или иные моменты.

Жестокость фильма передана с помощью звуковых эффектов: крики, шум, напряженная музыкальная составляющая. С помощью этого можно прочувствовать на себе все трудности переходного периода между детством и юностью.