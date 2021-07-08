Невидимый мир, 2021

Фильм погружает аудиторию в мир детства и рассказывает о неочевидных проблемах, с которыми могут сталкиваться подростки. Еще неокрепшие дети по сюжету адаптируются к социальному порядку в школе, приспосабливаются к общению со сверстниками и старшими. Лента рассказывает о тяжелом переходе из детства и семьи в другой, более взрослый и непонятный мир со своими сложностями и отличающимся внутренним устройством.
Дети-актеры были полностью погружены в творческий процесс и наглядно отразили, как меняется мироощущение и восприятие в атмосфере школьного напряжения. Лента показывает процесс сепарации от родителей с определенными последствиями от этого. За счет почти документального отображения действительности зритель может погрузиться в мир собственного детства и вспомнить, каково было переживать те или иные моменты.
Жестокость фильма передана с помощью звуковых эффектов: крики, шум, напряженная музыкальная составляющая. С помощью этого можно прочувствовать на себе все трудности переходного периода между детством и юностью.
Фильм посетил более 20 крупных и престижных кинофестивалей и забрал 23 победы. Лента впервые была представлена в 2021 году в Каннах. Ее удостоили специального приза ФИПРЕССИ – особый взгляд. Больше всего наград картина получила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют».
Фильм стал первым в карьере режиссера Лауры Вандел. Она также выступила автором сценария. Работа над текстом заняла у нее около пяти лет и частично строилась на собственном жизненном опыте.
В кастинге на главные роли приняли участие около 200 детей. Их задачей на пробах было нарисовать детскую площадку и рассказать о том, в какие игры они играют. Утвержденные на роли Майя Вандербек и Гюнтер Дюре не получали сценарий: они занимались с детским преподавателем и постепенно входили в творческий процесс, привнося в него свои идеи.
Название ленты в оригинале – Playground («Игровая площадка»). Это отражает суть проекта и место действий, так как большая часть событий происходит в школьном дворе. В российском прокате фильм выйдет под названием «Невидимый мир».
Нора и Абель – новички на детской площадке начальной школы. Они ищут новых друзей, пробуют участвовать в детских играх, но прежде безопасный мир оказывается жестоким испытанием на прочность.