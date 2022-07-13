Призраки прошлого, 2022

Этот триллер сравнивают с Хичкоковским «Окном во двор». Критики отмечают, что в целом работа вдохновлена стилем повествования культового режиссера, о чем во многом говорят похожие сюжетные приемы, атмосфера на экране.
Фильм не является слэшером или «фестивалем кровожадности», а более возвышенно демонстрирует творчество режиссера. Триллер наполнен детективной и психологической составляющей, что делает повествование более насыщенным и наполненным. При этом он не теряет загадочности и продолжает вселять страх, так как героиня беспомощна и не понимает, что происходит вокруг.
27 июля 2015 года компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на экранизацию триллера Лори Эванс Тейлор. Карен Розенфельт и Крисом Спарлингом выступили в качестве продюсеров. Производство стартовало лишь 25 октября 2021 года совместно с STX Entertainment и Project X Entertainment.
Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли выступила Мелисса Баррера. Это ее первое сотрудничество с Project X Entertainment после «Крика» 2022 года. О ее участии в качестве ведущего персонажа ленты было объявлено в день анонса съемок. В декабре к ней присоединился актер Гай Бернет.
Проект получил название Bed Rest, что означает «постельный режим». Главная героиня – беременная женщина, которая вынуждена соблюдать покой и большую часть времени проводить в кровати, чтобы с ребенком ничего не случилось. В российском прокате название звучит как «Призраки прошлого», намекая на сверхъестественную составляющую.