Призраки прошлого, 2022

Этот триллер сравнивают с Хичкоковским «Окном во двор». Критики отмечают, что в целом работа вдохновлена стилем повествования культового режиссера, о чем во многом говорят похожие сюжетные приемы, атмосфера на экране.

Фильм не является слэшером или «фестивалем кровожадности», а более возвышенно демонстрирует творчество режиссера. Триллер наполнен детективной и психологической составляющей, что делает повествование более насыщенным и наполненным. При этом он не теряет загадочности и продолжает вселять страх, так как героиня беспомощна и не понимает, что происходит вокруг.