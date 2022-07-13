Призраки прошлого, 2022

Этот триллер сравнивают с Хичкоковским «Окном во двор». Критики отмечают, что в целом работа вдохновлена стилем повествования культового режиссера, о чем во многом говорят похожие сюжетные приемы, атмосфера на экране.
Фильм не является слэшером или «фестивалем кровожадности», а более возвышенно демонстрирует творчество режиссера. Триллер наполнен детективной и психологической составляющей, что делает повествование более насыщенным и наполненным. При этом он не теряет загадочности и продолжает вселять страх, так как героиня беспомощна и не понимает, что происходит вокруг.
27 июля 2015 года компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на экранизацию триллера Лори Эванс Тейлор. Карен Розенфельт и Крисом Спарлингом выступили в качестве продюсеров. Производство стартовало лишь 25 октября 2021 года совместно с STX Entertainment и Project X Entertainment.
Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли выступила Мелисса Баррера. Это ее первое сотрудничество с Project X Entertainment после «Крика» 2022 года. О ее участии в качестве ведущего персонажа ленты было объявлено в день анонса съемок. В декабре к ней присоединился актер Гай Бернет.
Проект получил название Bed Rest, что означает «постельный режим». Главная героиня – беременная женщина, которая вынуждена соблюдать покой и большую часть времени проводить в кровати, чтобы с ребенком ничего не случилось. В российском прокате название звучит как «Призраки прошлого», намекая на сверхъестественную составляющую.
После появления сценария возникла конкурентная ситуация, интерес к фильму проявили сразу несколько студий. Изначально его должна была купить студия Metro-Goldwyn-Mayer. Но фильм приобрела Najafi Companies сразу после того, как компания STX Entertainment отделилась от ErosSTX. С триллером от Лори Эванс Тейлор STX Entertainment планирует выйти на мировой уровень.
Картина стала дебютной работой сценариста Лори Эванс Тейлор в качестве режиссера. До этого Лори работала над американским документальным проектом «Тысяча смертей», где занимала должность сегментного продюсера.
Режиссер и сценарист Лори Эванс Тейлор призналась, что на создание картины ее вдохновили работы Хичкока. Фильм действительно получился в духе «Окна во двор» и «Что скрывает ложь».
Съемки некоторых сцен проходили в канадском городе Виннипеге.
Когда-то Джулия потеряла ребенка. Горе и печаль чуть не свели ее с ума, но спустя много лет она снова готовится стать матерью. Чтобы роды прошли без инцидентов, врачи порекомендовали следовать двум простым правилам: соблюдать строгий постельный режим и избегать малейших стрессов. Но следовать этим указаниями в доме, где женщину преследуют призраки прошлого, оказывается, не так легко. Похоже, кто-то или что-то пытается достучаться до ее сознания. Но с какой целью? Навредить ей и ее нeрождённому ребенку или же предостеречь о страшной опасности?
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