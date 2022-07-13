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Bed Rest

Призраки прошлого, 2022

2022 / США
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Этот триллер сравнивают с Хичкоковским «Окном во двор». Критики отмечают, что в целом работа вдохновлена стилем повествования культового режиссера, о чем во многом говорят похожие сюжетные приемы, атмосфера на экране.

Фильм не является слэшером или «фестивалем кровожадности», а более возвышенно демонстрирует творчество режиссера. Триллер наполнен детективной и психологической составляющей, что делает повествование более насыщенным и наполненным. При этом он не теряет загадочности и продолжает вселять страх, так как героиня беспомощна и не понимает, что происходит вокруг.

 

27 июля 2015 года компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на экранизацию триллера Лори Эванс Тейлор. Карен Розенфельт и Крисом Спарлингом выступили в качестве продюсеров. Производство стартовало лишь 25 октября 2021 года совместно с STX Entertainment и Project X Entertainment.

Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли выступила Мелисса Баррера. Это ее первое сотрудничество с Project X Entertainment после «Крика» 2022 года. О ее участии в качестве ведущего персонажа ленты было объявлено в день анонса съемок. В декабре к ней присоединился актер Гай Бернет.

Проект получил название Bed Rest, что означает «постельный режим». Главная героиня – беременная женщина, которая вынуждена соблюдать покой и большую часть времени проводить в кровати, чтобы с ребенком ничего не случилось. В российском прокате название звучит как «Призраки прошлого», намекая на сверхъестественную составляющую.

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Год выпуска 2022
Премьера в мире 13 июля 2022
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Лори Эванс Тейлор
В ролях
Гай Бернет
Кристен Харрис
Кристен Харрис
Эрик Атхавале
Эрик Атхавале
Мелисса Баррера
Пол Эссимбр
Все актеры и съемочная группа
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