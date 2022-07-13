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Постер фильма Призраки прошлого
5.5
Призраки прошлого - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Призраки прошлого
5.5

Призраки прошлого

, 2022
Bed Rest
США / ужасы / 18+
Психологический триллер о потусторонних страхах беременной женщины
Трейлеры
Постер фильма Призраки прошлого
5.5
Призраки прошлого - Дублированный трейлер
Призраки прошлого  Дублированный трейлер

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Факты

О фильме

Этот триллер сравнивают с Хичкоковским «Окном во двор». Критики отмечают, что в целом работа вдохновлена стилем повествования культового режиссера, о чем во многом говорят похожие сюжетные приемы, атмосфера на экране.

Фильм не является слэшером или «фестивалем кровожадности», а более возвышенно демонстрирует творчество режиссера. Триллер наполнен детективной и психологической составляющей, что делает повествование более насыщенным и наполненным. При этом он не теряет загадочности и продолжает вселять страх, так как героиня беспомощна и не понимает, что происходит вокруг.

 

27 июля 2015 года компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на экранизацию триллера Лори Эванс Тейлор. Карен Розенфельт и Крисом Спарлингом выступили в качестве продюсеров. Производство стартовало лишь 25 октября 2021 года совместно с STX Entertainment и Project X Entertainment.

Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли выступила Мелисса Баррера. Это ее первое сотрудничество с Project X Entertainment после «Крика» 2022 года. О ее участии в качестве ведущего персонажа ленты было объявлено в день анонса съемок. В декабре к ней присоединился актер Гай Бернет.

Проект получил название Bed Rest, что означает «постельный режим». Главная героиня – беременная женщина, которая вынуждена соблюдать покой и большую часть времени проводить в кровати, чтобы с ребенком ничего не случилось. В российском прокате название звучит как «Призраки прошлого», намекая на сверхъестественную составляющую.

После появления сценария возникла конкурентная ситуация, интерес к фильму проявили сразу несколько студий. Изначально его должна была купить студия Metro-Goldwyn-Mayer. Но фильм приобрела Najafi Companies сразу после того, как компания STX Entertainment отделилась от ErosSTX. С триллером от Лори Эванс Тейлор STX Entertainment планирует выйти на мировой уровень. 

Картина стала дебютной работой сценариста Лори Эванс Тейлор в качестве режиссера. До этого Лори работала над американским документальным проектом «Тысяча смертей», где занимала должность сегментного продюсера.

Режиссер и сценарист Лори Эванс Тейлор призналась, что на создание картины ее вдохновили работы Хичкока. Фильм действительно получился в духе «Окна во двор» и «Что скрывает ложь».

Съемки некоторых сцен проходили в канадском городе Виннипеге. 

Когда-то Джулия потеряла ребенка. Горе и печаль чуть не свели ее с ума, но спустя много лет она снова готовится стать матерью. Чтобы роды прошли без инцидентов, врачи порекомендовали следовать двум простым правилам: соблюдать строгий постельный режим и избегать малейших стрессов. Но следовать этим указаниями в доме, где женщину преследуют призраки прошлого, оказывается, не так легко. Похоже, кто-то или что-то пытается достучаться до ее сознания. Но с какой целью? Навредить ей и ее нeрождённому ребенку или же предостеречь о страшной опасности?

В ролях

Гай Бернет
Гай Бернет
Daniel Rivers
Кристен Харрис
Кристен Харрис
Эрик Атхавале
Эрик Атхавале
Dr. Erik Meadows
Мелисса Баррера
Мелисса Баррера
Julie Rivers
Пол Эссимбр
Пол Эссимбр
Dean Whittier
Эди Инксеттер
Delmy Walker
Себастьян Биллингсли-Родригес
Себастьян Биллингсли-Родригес
Four-Year-Old Kinsey
Kristen Sawatzky
Melandra Kinsey
Koen Schneiderat
Seven-Year-Old Kinsey
Marina Stephenson Kerr
Mrs. Whittier
Diana Botelho-Urbanski
Clinic Nurse
Режиссер Лори Эванс Тейлор
Сценарист Лори Эванс Тейлор
Композитор Chris Forsgren
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 декабря 2022
Премьера в мире 13 июля 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Россия Global Film
8 декабря 2022 Азербайджан 18+
13 июля 2022 Бельгия
11 мая 2023 Бразилия
10 февраля 2023 Вьетнам
14 июля 2022 Германия
16 февраля 2023 Греция
31 марта 2023 Индонезия
24 февраля 2023 Испания
8 декабря 2022 Казахстан 18+
8 декабря 2022 Кыргызстан 16+
14 июля 2022 Нидерланды
15 июля 2022 США
10 февраля 2023 Тайвань 12+
8 декабря 2022 Узбекистан 18+
25 ноября 2022 Эстония -
MPAA R
Сборы в мире $1 628 851
Производство BondIt Media Capital, Project X Entertainment
Другие названия
Bed Rest, No Descansarás, Призраки прошлого, Alitée, Bào Thai Quỷ Dị, Karanlık Ruhlar, O Nascimento do Mal, Obłąkana, Odihnă absolută, Reposo absoluto, Repouso Absoluto, Riposo forzato, Tamsa manyje, Voodireziim, Ξεκουράσου, Духови од минатото, Темрява в мені, 鬼臥床, استراحت مطلق

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Призраки прошлого - Дублированный трейлер
Призраки прошлого Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Минималистичный психохоррор о послеродовой депрессии и переживании утраты.
Минималистичный психохоррор о послеродовой депрессии и переживании утраты. Джули Риверс, когда-то потерявшая ребенка, вновь оказывается беременна. Вместе с мужем героиня переезжает в новый дом, чтобы начать все с чистого листа. Врачи рекомендуют Джули избегать любых стрессов и соблюдать постельный режим, поэтому женщина вынуждена все время проводить в своей комнате. Но в какой-то момент она замечает, что в доме происходит что-то сверхъестественное. Джули предстоит столкнуться с призраками прошлого, которые, как ей кажется, хотят навредить ее будущему…

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