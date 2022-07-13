Призраки прошлого, 2022

27 июля 2015 года компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на экранизацию триллера Лори Эванс Тейлор. Карен Розенфельт и Крисом Спарлингом выступили в качестве продюсеров. Производство стартовало лишь 25 октября 2021 года совместно с STX Entertainment и Project X Entertainment.

Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли выступила Мелисса Баррера. Это ее первое сотрудничество с Project X Entertainment после «Крика» 2022 года. О ее участии в качестве ведущего персонажа ленты было объявлено в день анонса съемок. В декабре к ней присоединился актер Гай Бернет.

Проект получил название Bed Rest, что означает «постельный режим». Главная героиня – беременная женщина, которая вынуждена соблюдать покой и большую часть времени проводить в кровати, чтобы с ребенком ничего не случилось. В российском прокате название звучит как «Призраки прошлого», намекая на сверхъестественную составляющую.

После появления сценария возникла конкурентная ситуация, интерес к фильму проявили сразу несколько студий. Изначально его должна была купить студия Metro-Goldwyn-Mayer. Но фильм приобрела Najafi Companies сразу после того, как компания STX Entertainment отделилась от ErosSTX. С триллером от Лори Эванс Тейлор STX Entertainment планирует выйти на мировой уровень.

Картина стала дебютной работой сценариста Лори Эванс Тейлор в качестве режиссера. До этого Лори работала над американским документальным проектом «Тысяча смертей», где занимала должность сегментного продюсера.

Режиссер и сценарист Лори Эванс Тейлор призналась, что на создание картины ее вдохновили работы Хичкока. Фильм действительно получился в духе «Окна во двор» и «Что скрывает ложь».

Съемки некоторых сцен проходили в канадском городе Виннипеге.