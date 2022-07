Экстрасенс. Дело Софи, 2022

Фильм пошел в производство под названием «Сверхъестественное», но одноименного популярного предшественника его пришлось заменить. В мировой прокат лента вышла под названием They Live in the Grey, что дословно можно перевести, как «Они живут в сером». Для проката в РФ название сделали более понятным и отражающим смысл фильма.

Проект был создан американцами Абелем и Берли Ванами. Они написали сценарий для фильма, срежиссировали его и выступили продюсерами. Ранее братья Абель и Берли Ван работали над хоррором «Дьявол из мобилки», который не оправдал ожидания зрителей и получил довольно низкие рейтинги.

Лента не была предназначена для выхода в мировой прокат. Ее премьера состоялась 17 февраля 2022 года на стриминговом сервисе Shudder на территории США. Позже релиз появился в РФ.

Несмотря на ограниченный прокат, в актерском касте задействовали звезд популярных сериалов «Анатомия страсти», «Сверхъестественное», «Доктор Хаус», «Бесстыжие», «Менталист» и других.

В фильме также снялась 15-летняя артистка Мэдлин Грэйс, которая известна своим участием в триллерах и ужасах. По сюжету ленты ее героине Софи 8 лет.