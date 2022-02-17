Экстрасенс. Дело Софи, 2022

Сюжет основан на реальной истории, которая была взята из дела экстрасенса Клэр Янг. В фильме же переплетены детективная и мистическая истории. Главная героиня из службы опеки помогает семье по делу о жестоком обращении с детьми, но делает это нестандартным способом, используя свой дар.

Экстрасенс Клэр не может справиться со своим проклятьем – принимать удар от демонических сил на себя. От этого страдают ее близкие, которые также не в состоянии ей помочь. По сюжету она ходит по тонкой грани, где между ее желанием и неспособностью противостоять внешним силам стоят судьбы еще нескольких людей.

Вхождение в сюжет происходит довольно быстро: создатели решили не томить зрителя лишними монологами и диалогами, а также предысториями. Повествование сразу начинается с паранормального и продолжает вести и развивать эту линию до финала.

В картине используются разные операторские приемы: сцены от первого лица (погони, преследования), обращение главного героя к зрителю, то есть прямо в камеру, и другое. Из-за этого создается больший эффект присутствия.