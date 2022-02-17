Экстрасенс. Дело Софи, 2022

Сюжет основан на реальной истории, которая была взята из дела экстрасенса Клэр Янг. В фильме же переплетены детективная и мистическая истории. Главная героиня из службы опеки помогает семье по делу о жестоком обращении с детьми, но делает это нестандартным способом, используя свой дар.
Экстрасенс Клэр не может справиться со своим проклятьем – принимать удар от демонических сил на себя. От этого страдают ее близкие, которые также не в состоянии ей помочь. По сюжету она ходит по тонкой грани, где между ее желанием и неспособностью противостоять внешним силам стоят судьбы еще нескольких людей.
Вхождение в сюжет происходит довольно быстро: создатели решили не томить зрителя лишними монологами и диалогами, а также предысториями. Повествование сразу начинается с паранормального и продолжает вести и развивать эту линию до финала.
В картине используются разные операторские приемы: сцены от первого лица (погони, преследования), обращение главного героя к зрителю, то есть прямо в камеру, и другое. Из-за этого создается больший эффект присутствия.
Фильм пошел в производство под названием «Сверхъестественное», но одноименного популярного предшественника его пришлось заменить. В мировой прокат лента вышла под названием They Live in the Grey, что дословно можно перевести, как «Они живут в сером». Для проката в РФ название сделали более понятным и отражающим смысл фильма.
Проект был создан американцами Абелем и Берли Ванами. Они написали сценарий для фильма, срежиссировали его и выступили продюсерами. Ранее братья Абель и Берли Ван работали над хоррором «Дьявол из мобилки», который не оправдал ожидания зрителей и получил довольно низкие рейтинги.
Лента не была предназначена для выхода в мировой прокат. Ее премьера состоялась 17 февраля 2022 года на стриминговом сервисе Shudder на территории США. Позже релиз появился в РФ.
Несмотря на ограниченный прокат, в актерском касте задействовали звезд популярных сериалов «Анатомия страсти», «Сверхъестественное», «Доктор Хаус», «Бесстыжие», «Менталист» и других.
В фильме также снялась 15-летняя артистка Мэдлин Грэйс, которая известна своим участием в триллерах и ужасах. По сюжету ленты ее героине Софи 8 лет.
Клэр обладает экстрасенсорными способностями. Когда она берется за новое дело, где опасность угрожает восьмилетней Софи, то становится свидетелем паранормальных явлений. Решая помочь Софи и используя свой дар, Клэр принимает гнев демонов на себя, подвергая опасности уже собственную семью.