Черная гора, 2022

Фильм рассчитан на аудиторию старше 18 лет и создавался в духе психологического триллера или молодежного слэшера. Поскольку действие происходит 31 декабря 1979 года, картину можно назвать «страшной новогодней сказкой». События разворачиваются среди заснеженных карельских лесов. У зрителей есть возможность полюбоваться красотами природного ландшафта и погрузиться в мрачную атмосферу шаманских обрядов.

В работе над картиной использовались компьютерные технологии, при помощи которых авторы создали завораживающие визуальные спецэффекты, необходимые для жанра «хоррор».

Вместе с профессиональными актерами, которые ранее уже нередко появлялись на экране, в фильме приняли участие начинающие артисты. Молодая актриса Кристина Куца окончила актерский факультет в 2018 году, тогда же вошла в состав театра «Мастерская». Она блестяще справилась со своей ролью, несмотря на тяжелые условия съемки и масштаб работы.

Помимо кровавых шаманских ритуалов, в картине нашлось место для чувств. Физкультурник Паша собирается сделать своей возлюбленной Кате предложение руки и сердца. Однако Доцент, который давно уже неровно дышит к девушке, похищает ее. Герои не только разбираются в тонкостях шаманских ритуалов и спасают свои жизни, но и влюбляются, ревнуют и борются за свои чувства.