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Черная гора Черная гора
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Черная гора, 2022

2022 / Россия
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Фильм ужасов о студентах, вовлеченных в древние шаманские ритуалы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассчитан на аудиторию старше 18 лет и создавался в духе психологического триллера или молодежного слэшера. Поскольку действие происходит 31 декабря 1979 года, картину можно назвать «страшной новогодней сказкой». События разворачиваются среди заснеженных карельских лесов. У зрителей есть возможность полюбоваться красотами природного ландшафта и погрузиться в мрачную атмосферу шаманских обрядов.

В работе над картиной использовались компьютерные технологии, при помощи которых авторы создали завораживающие визуальные спецэффекты, необходимые для жанра «хоррор».

Вместе с профессиональными актерами, которые ранее уже нередко появлялись на экране, в фильме приняли участие начинающие артисты. Молодая актриса Кристина Куца окончила актерский факультет в 2018 году, тогда же вошла в состав театра «Мастерская». Она блестяще справилась со своей ролью, несмотря на тяжелые условия съемки и масштаб работы.

Помимо кровавых шаманских ритуалов, в картине нашлось место для чувств. Физкультурник Паша собирается сделать своей возлюбленной Кате предложение руки и сердца. Однако Доцент, который давно уже неровно дышит к девушке, похищает ее. Герои не только разбираются в тонкостях шаманских ритуалов и спасают свои жизни, но и влюбляются, ревнуют и борются за свои чувства.

Постановщиками русского хоррора стали Игорь Каленов, снявший картины «Клуб счастья», «Укрощение строптивых», «Александр. Невская битва», и Анна Боровская, для которой «Черная гора» стала дебютной работой над полнометражным фильмом.

Режиссер и продюсер Игорь Каленов занимался продюсированием культового фильма Алексея Балабанова «Брат-2».

В прокат фильм выпустил дистрибьютор АВК`PRO – новая компания, открытая Ассоциацией владельцев кинотеатров. АВК, которая связывает свыше 700 кинотеатров и 2600 экранов, опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о намерении заняться прокатом и продвижением кино, с тем чтобы оказать содействие продюсерам и правообладателям «быстро, качественно и напрямую донести их контент до киноэкранов АВК».

Одну из центральных ролей воплотил Сергей Колос. Он окончил курс Андреева на факультете актерского мастерства СПбГАТИ в 2010 году, после чего зарекомендовал себя в качестве актера дубляжа, а также снимался в сериалах «Знахарь», «Предатель» и «Чужой район».

В фильме снялся актер и композитор Максим Студеновский, известный российскому зрителю по участию в популярном комедийном сериале «Кухня». Студеновский не в первый раз принимает участие в одном проекте с Колосом. До этого они вместе играли в многосерийной ленте «Предатель».

31 декабря 1979 года в затерянный в карельских лесах санаторий приезжают пятеро студентов, чтобы подготовиться к новогоднему спектаклю. Ими руководят Доцент и дочь ректора Мымра. Физкультурник Паша собирается сделать своей девушке Кате предложение, но влюбленный Доцент похищает её. Мымра, давно ревнующая Доцента к юной Катерине, устраивает романтическое соблазнение Доцента. В разгар диско-вечеринки у бассейна в веселье студентов вмешивается местный кочегар Витя — отчисленный студент истфака, считающий себя потомков карельских шаманов. Он проводит кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера в мире 30 июня 2022
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Игорь Каленов
Игорь Каленов
В ролях
Сергей Колос
Сергей Колос
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов
Мария Насырова
Мария Насырова
Кристина Куца
Кристина Куца
Симон Эвальд
Симон Эвальд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная гора 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
zikeevvlad084 8 июля 2022, 13:26
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎 не интересный
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