Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Параллельные матери Параллельные матери
Киноафиша Фильмы Параллельные матери
Madres paralelas

Параллельные матери, 2021

2021 / Испания
6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Фильм Педро Альмодовара с Пенелопой Крус о безусловной любви
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 15
Не пойду 5
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Параллельные матери»

«Параллельные матери» — кинофильм ключевого представителя испанского кинематографа последних 50 лет. Педро Альмодовар, начинавший с эпатажных комедий и уже к концу 80-х ставший постоянным гостем главных фестивалей мира, в 21 веке завоевал сразу два Оскара. Невзирая на возраст, легендарный режиссер по-прежнему способен удивить неординарными идеями и их смелой реализацией.

Впечатляющая игра Пенелопы Крус, отмеченная призом на Венецианском кинофестивале. Воссоединившись с Альмодоваром, благодаря сотрудничеству с которым она и стала звездой международного уровня, актриса выдает одну из сильнейших работ в карьере.

Яркий визуальный ряд, характерный для кинолент режиссера. Зеленый, желтый, синий и оранжевый цвета в «Параллельных матерях» не менее насыщены, чем красный, нашедший свое воплощение настольных лампах, туфлях и свитерах.

Саундтрек от Альберто Иглесиаса, за свою насыщенную карьеру трижды претендовавшего на Оскар. Его музыку можно было услышать в таких фильмах, как «Исход: Цари и боги», «Шпион, выйди вон» и «Бегущий за ветром», а также в подавляющем большинстве кинокартин самого Альмодовара.

Отличный вариант для тех, кто знакомится с творчеством классика авторского кино впервые.

Педро Альмодовар не только поставил картину, но и написал к ней оригинальный сценарий.

Восьмой совместный проект Педро Альмодовара с Пенелопой Крус. До драмы «Параллельные матери» они работали над фильмами «Все о моей матери», «Возвращение», «Живая плоть», «Я очень возбужден», «Разомкнутые объятия», «Боль и слава» и коротким метром «Советница-каннибал».

Изначально одну из ролей должна была сыграть Аня Тейлор-Джой, известная по лентам «Ведьма», «Сплит», «Прошлой ночью в Сохо» и телесериалу «Ход королевы». По неизвестным причинам ее участие так и не произошло.

Съемки начались 12 марта 2021 года на территории Мадрида и завершились 22 апреля.

Премьера состоялась 1 сентября 2021 года в рамках 78-го международного кинофестиваля в Венеции.

Постер работы Хавьера Хаэна с женским соском был удален представителями социальной сети Instagram ввиду нарушения правил изображения наготы. Однако затем публикация была восстановлена, а в Facebook появился официальный пост с извинениями.

Продюсером выступил Агустин Альмодовар, брат режиссера. Родственники сотрудничают с 1986 года.

Место у камеры традиционно занял Хосе Луис Алькайне, работавший оператором у Педро Альмодовара по меньшей мере 48 раз.

Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 18 февраля 2022
Премьера в мире 1 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Айтана Санчес-Хихон
Айтана Санчес-Хихон
Милена Смит
Милена Смит
Педро Касабланк
Педро Касабланк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Параллельные матери 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Параллельные матери смотреть онлайн

Параллельные матери
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На итальянском острове Лидо начался ежегодный праздник, который в эпоху ковида проходит по новым правилам, начавшихся еще в 2020 году. Все кинозалы доступны только для 50% зрителей, а если уж не успели взять билеты, то это уже ваши проблемы. У журналистов ситуация не лучше, потому что на желаемые картины просто невозможно забронировать билет, приходится вставать в 6:30 утра, ждать в электронной очереди, а потом выяснить, что места все разобрали. С новой картиной Педро Альмодовара было намного…
Читать
Пока нет отзывов Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Параллельные матери
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022 Лауреаты станут известны уже в понедельник.
Написать
25 марта 2022 11:38
15 интересных мартовских новинок кино на Okko Киноафиша подготовила подборку лучших новинок кино, которые будут доступны для онлайн-просмотра на Okko в марте 2022 года.  
Написать
10 марта 2022 16:58
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере Что покажут в российских кинотеатрах в День святого Валентина в 2022 году, рассказывает редакция Киноафиши.
Написать
11 февраля 2022 19:17
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный тизер-трейлер
Дублированный тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши