Параллельные матери, 2021

5 причин посмотреть фильм «Параллельные матери»
«Параллельные матери» — кинофильм ключевого представителя испанского кинематографа последних 50 лет. Педро Альмодовар, начинавший с эпатажных комедий и уже к концу 80-х ставший постоянным гостем главных фестивалей мира, в 21 веке завоевал сразу два Оскара. Невзирая на возраст, легендарный режиссер по-прежнему способен удивить неординарными идеями и их смелой реализацией.
Впечатляющая игра Пенелопы Крус, отмеченная призом на Венецианском кинофестивале. Воссоединившись с Альмодоваром, благодаря сотрудничеству с которым она и стала звездой международного уровня, актриса выдает одну из сильнейших работ в карьере.
Яркий визуальный ряд, характерный для кинолент режиссера. Зеленый, желтый, синий и оранжевый цвета в «Параллельных матерях» не менее насыщены, чем красный, нашедший свое воплощение настольных лампах, туфлях и свитерах.
Саундтрек от Альберто Иглесиаса, за свою насыщенную карьеру трижды претендовавшего на Оскар. Его музыку можно было услышать в таких фильмах, как «Исход: Цари и боги», «Шпион, выйди вон» и «Бегущий за ветром», а также в подавляющем большинстве кинокартин самого Альмодовара.
Отличный вариант для тех, кто знакомится с творчеством классика авторского кино впервые.
Педро Альмодовар не только поставил картину, но и написал к ней оригинальный сценарий.
Восьмой совместный проект Педро Альмодовара с Пенелопой Крус. До драмы «Параллельные матери» они работали над фильмами «Все о моей матери», «Возвращение», «Живая плоть», «Я очень возбужден», «Разомкнутые объятия», «Боль и слава» и коротким метром «Советница-каннибал».
Изначально одну из ролей должна была сыграть Аня Тейлор-Джой, известная по лентам «Ведьма», «Сплит», «Прошлой ночью в Сохо» и телесериалу «Ход королевы». По неизвестным причинам ее участие так и не произошло.
Съемки начались 12 марта 2021 года на территории Мадрида и завершились 22 апреля.
Премьера состоялась 1 сентября 2021 года в рамках 78-го международного кинофестиваля в Венеции.
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Продюсером выступил Агустин Альмодовар, брат режиссера. Родственники сотрудничают с 1986 года.
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