Параллельные матери, 2021

5 причин посмотреть фильм «Параллельные матери»

«Параллельные матери» — кинофильм ключевого представителя испанского кинематографа последних 50 лет. Педро Альмодовар, начинавший с эпатажных комедий и уже к концу 80-х ставший постоянным гостем главных фестивалей мира, в 21 веке завоевал сразу два Оскара. Невзирая на возраст, легендарный режиссер по-прежнему способен удивить неординарными идеями и их смелой реализацией.

Впечатляющая игра Пенелопы Крус, отмеченная призом на Венецианском кинофестивале. Воссоединившись с Альмодоваром, благодаря сотрудничеству с которым она и стала звездой международного уровня, актриса выдает одну из сильнейших работ в карьере.

Яркий визуальный ряд, характерный для кинолент режиссера. Зеленый, желтый, синий и оранжевый цвета в «Параллельных матерях» не менее насыщены, чем красный, нашедший свое воплощение настольных лампах, туфлях и свитерах.

Саундтрек от Альберто Иглесиаса, за свою насыщенную карьеру трижды претендовавшего на Оскар. Его музыку можно было услышать в таких фильмах, как «Исход: Цари и боги», «Шпион, выйди вон» и «Бегущий за ветром», а также в подавляющем большинстве кинокартин самого Альмодовара.

Отличный вариант для тех, кто знакомится с творчеством классика авторского кино впервые.