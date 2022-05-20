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Постер фильма Заговор в Каире
6.8
Заговор в Каире - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Заговор в Каире
6.8

Заговор в Каире

, 2022
Boy from Heaven
Швеция, Франция, Финляндия, Дания / драма, триллер / 18+
Триллер о борьбе за власть в высших религиозных кругах
Трейлеры
Постер фильма Заговор в Каире
6.8
Заговор в Каире - Дублированный трейлер
Заговор в Каире  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля — 2022. Мировая премьера прошла 20 мая 2022 года в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм одержал победу в номинации «Лучший сценарий» и получил специальный Приз Франсуа Шале. 

Режиссером и сценаристом картины стал Тарик Салех. Фильм стал для него второй полнометражной работой после триллера «Наемник» с Крисом Пайном в главной роли, раскрывающего темы долга и предательства. Также он участвовал в создании фантастического многосерийного проекта «Мир Дикого Запада» и криминальной ленты «Рэй Донован». 

Съемочный процесс проходил в турецкой мечети Сулеймание, которая находится в Стамбуле. 

Создатели фильма признаются, что им повезло – они могли много снимать на открытом воздухе во времена пандемии. В Турции была хорошая программа вакцинации.

В написании сценария к фильму Тарику помогли истории отца. Он был родом из Египта, в связи с чем хорошо разбирается в египетской культуре и обществе.

Духовный лидер современного мусульманского мира внезапно уходит из жизни, что ставит политические элиты в состояние борьбы за власть. Их цель - обеспечить избрание своего кандидата на пост духовного главы и захватить контроль над религиозными институтами страны. В своей жестокой игре они прибегают к шпионажу, шантажу и убийству. Главный герой, Адам, оказывается пешкой в этой безжалостной борьбе за власть. Попав в сеть интриг и политических игр, которые оказывают решающее влияние на ход событий в стране, он вынужден выбираться из этого сложного положения. Будучи простым и добрым человеком, Адам сталкивается с жестокостью и коррупцией политической системы, в которой каждый стремится к власти любыми способами. Важное решение стоит перед ним: приспособиться к жестким правилам игры или найти силу в себе, чтобы изменить ход событий и добиться справедливости.

В ролях

Фарес Фарес
Фарес Фарес
Colonel Ibrahim
Мохаммад Бакри
Мохаммад Бакри
General Al Sakran
Мехди Дехби
Мехди Дехби
Zizo
Тауфик Бархом
Тауфик Бархом
Adam Taha
Макрам Хури
Макрам Хури
Blind Sheikh Negm
Moe Ayoub
Suhby
Шерван Хаджи
Шерван Хаджи
Soliman
Jalal Altawil
Cheikh Omar Beblawi
Ramzi Shoqair
Sheikh Al Durani
Samy Soliman
Adam's Father
Режиссер Тарик Салех
Сценарист Тарик Салех
Композитор Кристер Линдер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция / Франция / Финляндия / Дания
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 февраля 2023
Премьера в мире 20 мая 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Россия ПРОвзгляд
4 мая 2023 Австралия M
18 мая 2023 Аргентина +13
23 ноября 2022 Бельгия
19 января 2023 Бразилия
14 апреля 2023 Великобритания 12A
24 ноября 2022 Венгрия 16
30 марта 2023 Венесуэла
6 апреля 2023 Германия
5 января 2023 Дания 11
25 мая 2023 Израиль
14 апреля 2023 Ирландия 12A
14 апреля 2023 Испания
20 апреля 2023 Италия
4 октября 2022 Литва N18
27 апреля 2023 Нидерланды
4 мая 2023 Новая Зеландия M
31 марта 2023 Норвегия
23 июня 2023 Польша
24 августа 2023 Португалия M/14
1 января 2023 США
6 апреля 2023 Словакия 15
10 февраля 2023 Тайвань 12+
6 декабря 2022 Тунис
3 февраля 2023 Турция
6 апреля 2023 Финляндия
26 октября 2022 Франция
6 апреля 2023 Чехия
18 ноября 2022 Швеция 11
20 января 2023 Эстония
Бюджет €6 500 000
Сборы в мире $4 867 691
Производство Atmo Production, Memento Films, Bufo
Другие названия
Walad min al-Janna, Boy from Heaven, Cairo Conspiracy, Conspiración divina, Die Kairo Verschwörung, La Conspiration du Caire, Walad Min Al Janna, A Conspiração do Cairo, Cennetten Gelen Çocuk, Chlapec z Neba, Chlapec z nebe, Chłopiec z niebios, Conspiración en el Cairo, Conspirație la Cairo, Fiú a mennyből, Garoto dos Céus, Ha'Yeled Mi'Gan Eden, Kairo Sąmokslas, Kairo vandenõu, La cospirazione del Cairo, Pojken fra himlen, Sabiyy min al-Janna, Salaliitto Kairossa, Sazvērestība Kairā, Zavera u Kairu, Η συνωμοσία του Καΐρου, Заговор в Каире, Момчето от Рая, स्वर्ग से लड़का, 보이 프롬 헤븐, 天国から来た少年, 開羅謀殺案, 天堂来的男孩, Die Kairo-Verschwörung, صبي من الجنة Cairo Conspiracy, Chico del Cielo, ولد من الجنة, صبي من الجنة

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 19 августа 2026

Трейлеры фильма

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Заговор в Каире - Дублированный трейлер
Заговор в Каире Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Не стоит Каир без праведника. Остросюжетный триллер про серую зону восточной политики.
Не стоит Каир без праведника. Остросюжетный триллер про серую зону восточной политики. Адам (Тауфик Бархом) – пассионарный юноша, мечтающий стать муллой. Отец не поддерживает решение сына, но в честь памяти матери мальчика отправляет его на обучение в Каир. Адам проявляет большие успехи в изучении Корана, но очень скоро он окажется в центре грандиозного заговора. Религиозные и светские власти ведут борьбу за пост духовного главы мусульманского мира. Люди в этой борьбе являются лишь пешками, и человеческая жизнь не имеет ценности. Тарик Салех, опытный режиссер…

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