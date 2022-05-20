Картина номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля — 2022. Мировая премьера прошла 20 мая 2022 года в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм одержал победу в номинации «Лучший сценарий» и получил специальный Приз Франсуа Шале.
Режиссером и сценаристом картины стал Тарик Салех. Фильм стал для него второй полнометражной работой после триллера «Наемник» с Крисом Пайном в главной роли, раскрывающего темы долга и предательства. Также он участвовал в создании фантастического многосерийного проекта «Мир Дикого Запада» и криминальной ленты «Рэй Донован».
Съемочный процесс проходил в турецкой мечети Сулеймание, которая находится в Стамбуле.
Создатели фильма признаются, что им повезло – они могли много снимать на открытом воздухе во времена пандемии. В Турции была хорошая программа вакцинации.
В написании сценария к фильму Тарику помогли истории отца. Он был родом из Египта, в связи с чем хорошо разбирается в египетской культуре и обществе.
Духовный лидер современного мусульманского мира внезапно уходит из жизни, что ставит политические элиты в состояние борьбы за власть. Их цель - обеспечить избрание своего кандидата на пост духовного главы и захватить контроль над религиозными институтами страны. В своей жестокой игре они прибегают к шпионажу, шантажу и убийству. Главный герой, Адам, оказывается пешкой в этой безжалостной борьбе за власть. Попав в сеть интриг и политических игр, которые оказывают решающее влияние на ход событий в стране, он вынужден выбираться из этого сложного положения. Будучи простым и добрым человеком, Адам сталкивается с жестокостью и коррупцией политической системы, в которой каждый стремится к власти любыми способами. Важное решение стоит перед ним: приспособиться к жестким правилам игры или найти силу в себе, чтобы изменить ход событий и добиться справедливости.
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