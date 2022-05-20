Картина номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля — 2022. Мировая премьера прошла 20 мая 2022 года в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм одержал победу в номинации «Лучший сценарий» и получил специальный Приз Франсуа Шале.

Режиссером и сценаристом картины стал Тарик Салех. Фильм стал для него второй полнометражной работой после триллера «Наемник» с Крисом Пайном в главной роли, раскрывающего темы долга и предательства. Также он участвовал в создании фантастического многосерийного проекта «Мир Дикого Запада» и криминальной ленты «Рэй Донован».

Съемочный процесс проходил в турецкой мечети Сулеймание, которая находится в Стамбуле.

Создатели фильма признаются, что им повезло – они могли много снимать на открытом воздухе во времена пандемии. В Турции была хорошая программа вакцинации.

В написании сценария к фильму Тарику помогли истории отца. Он был родом из Египта, в связи с чем хорошо разбирается в египетской культуре и обществе.