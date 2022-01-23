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Постер фильма Сверхъестественное. Знаки
5.5
Сверхъестественное. Знаки - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Сверхъестественное. Знаки
5.5

Сверхъестественное. Знаки

, 2022
Something in the Dirt
США / комедия, ужасы, фантастика / 18+
Комедийный хоррор о двух друзьях, которые снимают документальный фильм о паранормальных явлениях
Трейлеры
Постер фильма Сверхъестественное. Знаки
5.5
Сверхъестественное. Знаки - Дублированный трейлер
Сверхъестественное. Знаки  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась в виртуальном пространстве на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2022 года. 

Американский научно-фантастический комедийный фильм снят Джастином Бенсоном и Аароном Мурхедом. Это пятый фильм режиссерского дуэта. Их называют мастерами сверхъестественного жанра. Мурхед и Бенсон стали сорежиссерами, продюсерами, операторами, монтажерами и главными героями картины.

На вопрос о связи сюжета с предыдущими работами режиссеры ответили так: «В каком-то смысле все наши фильмы об одном и том же, это навязчивые идеи, на которых вы зацикливаетесь, те вещи, которые вы никогда не решаете за всю свою жизнь, сколько бы ни медитировали и ни принимали наркотики. Иногда мы можем словесно определить это, например: «Вот о чем фильм!», но в конечном счете это все равно ускользает от нас».

Для Ванджиру М. Ньенду, Иссы Лопес и Гилле Клабина фильм стал актерским дебютом на большом экране.

Идея фильма родилась во время изоляции от пандемии, но создатели фильма утверждают, что небольшой объем производства позволил им свободно исследовать различные идеи и беспрепятственно менять их. 

Основное место действия фильма — квартира Леви. На самом деле жилплощадь принадлежит Бенсону. Процесс создания картины длился почти год, на это время квартира превратилась в съемочную площадку.

Когда друзья Джон и Ливай становятся свидетелями сверхъестественных событий в Лос-Анджелесе, они решают выяснить природу их появления. По мере того как они исследуют все более необъяснимые знаки и проникают на все более опасные территории сверхъестественного, их жизням начинает угрожать реальная опасность.

В ролях

Аарон Мурхед
Аарон Мурхед
John Daniels
Джастин Бенсон
Джастин Бенсон
Levi Danube
Сара Адина Смит
Сара Адина Смит
Dr. Rita Miller
Винни Каррен
Винни Каррен
Dr. Vincent Daniels
Лайам Гэвин
Лайам Гэвин
Frater Perdurabo
Wanjiru M. Njendu
Levi's Parole Officer
Issa Lopez
Isabel
Jeremy Harlin
Jeremy Rose
Гилл Клэйбин
Boaz Kaminski
К. Роберт Каргилл
Radio Host
Режиссер Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
Сценарист Джастин Бенсон
Композитор The Album Leaf
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 ноября 2023
Премьера в мире 23 января 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Россия Экспонента
1 декабря 2022 Австралия M
24 августа 2023 Германия
10 ноября 2022 Кыргызстан 16+
3 ноября 2022 Сингапур PG13
10 ноября 2022 Узбекистан 18+
3 ноября 2022 Финляндия K-16
MPAA R
Сборы в мире $163 688
Производство Rustic Films
Другие названия
Something in the Dirt, Сверхъестественное. Знаки, Coś w spłachetku ziemi, Terra Desconhecida, Θα έρθει από τον ουρανό, 섬씽 인 더 더트, サムシング・イン・ザ・ダート, 異聞檔案, Нечто в доме, 尘中之物

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 20 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3621 В жанре «комедия»  1009 В жанре «ужасы»  428 В жанре «фантастика»  471 В фильмах США  2101 В фильмах 2022 года  177
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Сверхъестественное. Знаки - Дублированный трейлер
Сверхъестественное. Знаки Дублированный трейлер
Сверхъестественное. Знаки - Дублированный трейлер 2
Сверхъестественное. Знаки Дублированный трейлер 2
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Отзывы о фильме

User 13 ноября 2022, 17:08
Очень странный фильм. Понять о чём он, и для чего нам его показали, очень сложно. Как будто не хватило бюджета на нормпльный сценарий. Слепили как попало.
cmike 20 ноября 2022, 13:44
Отвратительно. Бред сумасшедшего.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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