Мировая премьера фильма состоялась в виртуальном пространстве на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2022 года.

Американский научно-фантастический комедийный фильм снят Джастином Бенсоном и Аароном Мурхедом. Это пятый фильм режиссерского дуэта. Их называют мастерами сверхъестественного жанра. Мурхед и Бенсон стали сорежиссерами, продюсерами, операторами, монтажерами и главными героями картины.

На вопрос о связи сюжета с предыдущими работами режиссеры ответили так: «В каком-то смысле все наши фильмы об одном и том же, это навязчивые идеи, на которых вы зацикливаетесь, те вещи, которые вы никогда не решаете за всю свою жизнь, сколько бы ни медитировали и ни принимали наркотики. Иногда мы можем словесно определить это, например: «Вот о чем фильм!», но в конечном счете это все равно ускользает от нас».

Для Ванджиру М. Ньенду, Иссы Лопес и Гилле Клабина фильм стал актерским дебютом на большом экране.

Идея фильма родилась во время изоляции от пандемии, но создатели фильма утверждают, что небольшой объем производства позволил им свободно исследовать различные идеи и беспрепятственно менять их.

Основное место действия фильма — квартира Леви. На самом деле жилплощадь принадлежит Бенсону. Процесс создания картины длился почти год, на это время квартира превратилась в съемочную площадку.